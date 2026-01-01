|2010-D Copper-Nickel Clad
|2010-D Copper-Nickel Clad
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.12
|0.13
|0.14
|0.16
|0.34
|0.46
|0.57
|0.69
|3.45
|-.-
|5.17
|-.-
|11.25
|30
|22.50
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|6
|7
|7
|8
|9
|12
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P Copper-Nickel Clad
|2010-P Copper-Nickel Clad
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.12
|0.13
|0.14
|0.16
|0.34
|0.46
|0.57
|0.69
|3.45
|-.-
|5.17
|-.-
|11.25
|4
|15
|20
|17.50
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|6
|7
|7
|8
|9
|12
|20
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S Clad Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|5
|-.-
|9
|6
|-.-
|11
|-.-
|15
|-.-
|20
|2010-S Silver Silver
|2010-S Silver Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5.57
|5.75
|5.98
|6.32
|7.47
|-.-
|8.75
|-.-
|9.06
|-.-
|10
|-.-
|13.75
|-.-
|17.50
|-.-
|33.75
|-.-
|4
|5
|6
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|11
|9
|-.-
|11
|12
|20
|-.-
|30