|2009-D Copper-Nickel Clad
|2009-D Copper-Nickel Clad
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.12
|0.14
|0.16
|0.17
|0.18
|0.42
|0.46
|0.57
|0.69
|3.45
|-.-
|5.17
|2
|11.25
|5
|15
|160
|68.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|5
|7
|6
|8
|9
|12
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Copper-Nickel Clad
|2009-P Copper-Nickel Clad
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.12
|0.14
|0.16
|0.17
|0.18
|0.42
|0.46
|0.57
|0.69
|3.45
|-.-
|5.17
|3
|11.25
|30
|15
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2009-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|4
|6
|5
|7
|6
|8
|9
|12
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S Clad Copper-Nickel Clad
|2009-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|5
|-.-
|8
|6
|-.-
|9
|-.-
|15
|-.-
|20
|2009-S Silver Silver
|2009-S Silver Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5.57
|5.75
|5.98
|6.32
|7.47
|-.-
|8.75
|-.-
|9.06
|-.-
|12.50
|-.-
|15
|-.-
|18.75
|-.-
|42.50
|-.-
|3
|4
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|12
|9
|-.-
|15
|12
|20
|-.-
|25