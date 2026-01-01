|1893 Isabella quarter dollar World's Columbian Expo
|1893 Isabella quarter dollar World's Columbian Expo
|207
|230
|241.50
|264.50
|275
|287.50
|336
|360
|390
|438
|462
|492
|770
|1,020
|1,660
|2,750
|6,560
|51,350
|65,630
|1892 silver half dollar World's Columbian Expo
|1892 silver half dollar World's Columbian Expo
|-.-
|-.-
|13.80
|14.95
|17.25
|19
|18.40
|19.55
|20.70
|28.75
|40.25
|48.30
|63.60
|96
|150
|356.25
|790
|3,530
|-.-
|-.-
|1893 silver half dollar World's Columbian Expo
|1893 silver half dollar World's Columbian Expo
|13.80
|14.95
|17.25
|19
|18.40
|19.55
|20.70
|25.30
|40.25
|48.30
|63.60
|99.60
|150
|337.50
|940
|2,840
|-.-
|-.-
|1915-S silver half dollar Panama-Pacific Expo
|1915-S silver half dollar Panama-Pacific Expo
|-.-
|-.-
|138
|184
|379.50
|300
|462
|480
|504
|528
|570
|630
|900
|1,080
|1,470
|2,250
|2,970
|5,660
|38,350
|-.-
|1918 silver half dollar Illinois Centennial
|1918 silver half dollar Illinois Centennial
|78.20
|105.80
|132.25
|115
|135.70
|138
|143.75
|149.50
|166.75
|172.50
|189.75
|216
|312.50
|437.50
|730
|2,000
|11,080
|-.-
|1920 silver half dollar Maine Centennial
|1920 silver half dollar Maine Centennial
|-.-
|-.-
|66.70
|77.05
|97.75
|90
|104.65
|108.10
|112.70
|117.30
|126.50
|132.25
|138
|168
|250
|375
|660
|2,340
|-.-
|-.-
|1920 silver half dollar Pilgrim Tercentenary
|1920 silver half dollar Pilgrim Tercentenary
|49.45
|52.90
|57.50
|70
|66.70
|69
|73.60
|79.20
|81.60
|87.60
|92.40
|110.40
|156.25
|200
|412.50
|1,880
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar Pilgrim Tercentenary
|1921 silver half dollar Pilgrim Tercentenary
|-.-
|-.-
|-.-
|92
|112.70
|130
|143.75
|147.20
|149.50
|155.25
|161
|163.30
|186
|210
|250
|368.75
|670
|1,970
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|189.75
|241.50
|402.50
|425
|552
|580
|590
|600
|720
|730
|820
|990
|1,240
|1,970
|5,410
|33,130
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|161
|224.25
|276
|325
|333.50
|345
|373.75
|438
|540
|576
|640
|680
|920
|1,660
|4,660
|15,000
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|-.-
|-.-
|189.75
|241.50
|402.50
|425
|552
|580
|590
|600
|720
|730
|820
|990
|1,240
|1,970
|5,410
|33,130
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|-.-
|-.-
|161
|224.25
|276
|325
|333.50
|345
|373.75
|438
|540
|576
|640
|680
|920
|1,660
|4,660
|15,000
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|-.-
|-.-
|69
|92
|120.75
|130
|149.50
|155.25
|168
|192
|240
|247.25
|276
|360
|450
|860
|1,690
|12,510
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|-.-
|-.-
|86.25
|120.75
|172.50
|200
|230
|264.50
|288
|300
|312
|345
|378
|390
|630
|1,040
|2,160
|12,190
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|69
|92
|120.75
|130
|149.50
|155.25
|168
|192
|240
|247.25
|276
|360
|450
|860
|1,690
|12,510
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|86.25
|120.75
|172.50
|200
|230
|264.50
|288
|300
|312
|345
|378
|390
|630
|1,040
|2,160
|12,190
|-.-
|-.-
|1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial
|1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial
|69
|86.25
|101.20
|95
|105.80
|109.25
|112.70
|117.30
|126.50
|132.25
|162
|240
|337.50
|575
|980
|2,220
|12,810
|-.-
|1922 silver half dollar, Star Grant Memorial
|1922 silver half dollar, Star Grant Memorial
|419.75
|580
|740
|750
|920
|950
|1,060
|1,140
|1,230
|1,290
|1,650
|1,950
|3,310
|4,630
|6,630
|21,940
|-.-
|-.-
|1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial
|1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial
|-.-
|-.-
|69
|86.25
|101.20
|95
|105.80
|109.25
|112.70
|117.30
|126.50
|132.25
|162
|240
|337.50
|575
|980
|2,220
|12,810
|-.-
|1922 silver half dollar, Star Grant Memorial
|1922 silver half dollar, Star Grant Memorial
|-.-
|-.-
|419.75
|580
|740
|750
|920
|950
|1,060
|1,140
|1,230
|1,290
|1,650
|1,950
|3,310
|4,630
|6,630
|21,940
|-.-
|-.-
|1923-S silver half dollar Monroe Doctrine Centennial
|1923-S silver half dollar Monroe Doctrine Centennial
|-.-
|-.-
|26.45
|32.20
|37.95
|40
|50.60
|52.90
|55.20
|57.50
|66.70
|69
|86.40
|120
|187.50
|630
|1,310
|18,130
|-.-
|-.-
|1924 silver half dollar Huguenot-Walloon Tercentenary
|1924 silver half dollar Huguenot-Walloon Tercentenary
|59.80
|78.20
|103.50
|95
|108.10
|110.40
|115
|117.30
|119.60
|121.90
|126.50
|144
|187.50
|231.25
|475
|1,660
|14,190
|-.-
|1925 silver half dollar Lexington-Concord Sesquicentenni...
|1925 silver half dollar Lexington-Concord Sesquicentenni...
|-.-
|-.-
|48.30
|55.20
|64.40
|70
|74.75
|78.20
|81.65
|85.10
|88.55
|90.85
|105.60
|110.40
|212.50
|275
|525
|3,810
|-.-
|-.-
|1925 silver half dollar Stone Mountain Memorial
|1925 silver half dollar Stone Mountain Memorial
|34.50
|39.10
|43.70
|45
|55.20
|58.65
|60.95
|62.10
|64.40
|66.70
|82.80
|90
|156.25
|275
|425
|1,090
|7,340
|-.-
|1925-S silver half dollar California Diamond Jubilee
|1925-S silver half dollar California Diamond Jubilee
|-.-
|-.-
|95.45
|115
|149.50
|160
|155.25
|161
|166.75
|172.50
|178.25
|184
|210
|234
|400
|550
|980
|2,160
|10,470
|-.-
|1925 silver half dollar Fort Vancouver Centennial
|1925 silver half dollar Fort Vancouver Centennial
|-.-
|174
|224.25
|230
|241.50
|253
|258.75
|276
|287.50
|304.75
|316.25
|384
|487.50
|830
|1,030
|2,090
|14,950
|-.-
|1926 silver half dollar American Independence Sesquicent...
|1926 silver half dollar American Independence Sesquicent...
|-.-
|-.-
|36.80
|43.70
|51.75
|60
|69
|72.45
|74.75
|83.95
|87.40
|92
|101.20
|132
|268.75
|1,440
|11,530
|81,250
|-.-
|-.-
|1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|72.45
|92
|120.75
|120
|126.50
|128.80
|132.25
|138
|143.75
|157.55
|172.50
|210
|243.75
|275
|375
|800
|5,200
|-.-
|1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|73.60
|92
|120.75
|130
|126.50
|128.80
|132.25
|138
|143.75
|158.70
|178.25
|210
|243.75
|293.75
|425
|970
|5,590
|-.-
|1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|72.45
|92
|120.75
|120
|126.50
|128.80
|132.25
|138
|143.75
|157.55
|172.50
|210
|243.75
|275
|375
|800
|5,200
|-.-
|1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|73.60
|92
|120.75
|130
|126.50
|128.80
|132.25
|138
|143.75
|158.70
|178.25
|210
|243.75
|293.75
|425
|970
|5,590
|-.-
|1928 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1928 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|94.30
|138
|155.25
|175
|161
|163.30
|166.75
|172.50
|178.25
|184
|201.25
|216
|250
|381.25
|500
|910
|6,310
|-.-
|1933-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1933-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|172.50
|230
|287.50
|260
|335.80
|339.25
|345
|350.75
|356.50
|362.25
|379.50
|420
|500
|640
|780
|1,750
|20,150
|-.-
|1934-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1934-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|97.75
|109.25
|132.25
|165
|149.50
|155.25
|158.70
|161
|166.75
|172.50
|184
|204
|300
|375
|500
|1,310
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|77.05
|92
|120.75
|130
|140.30
|142.60
|144.90
|149.50
|163.30
|166.75
|172.50
|222
|262.50
|275
|350
|750
|5,220
|-.-
|1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|80.50
|103.50
|126.50
|140
|152.95
|155.25
|158.70
|163.30
|166.75
|172.50
|189.75
|216
|243.75
|325
|400
|810
|4,620
|-.-
|1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|77.05
|92
|120.75
|130
|140.30
|142.60
|144.90
|149.50
|163.30
|166.75
|172.50
|222
|262.50
|275
|350
|750
|5,220
|-.-
|1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|80.50
|103.50
|126.50
|140
|152.95
|155.25
|158.70
|163.30
|166.75
|172.50
|189.75
|216
|243.75
|325
|400
|810
|4,620
|-.-
|1937-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1937-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|80.50
|103.50
|126.50
|140
|149.50
|155.25
|161
|166.75
|178.25
|184
|189.75
|210
|231.25
|250
|375
|600
|2,090
|-.-
|1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|180
|250
|275
|325
|750
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|190
|250
|300
|400
|800
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|190
|250
|325
|400
|800
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|180
|250
|275
|325
|750
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|190
|250
|300
|400
|800
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|470
|500
|650
|750
|1,500
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|650
|1,500
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|470
|500
|650
|750
|1,500
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|700
|1,250
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|650
|1,500
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|700
|1,250
|-.-
|-.-
|1927 silver half dollar Vermont-Bennington Sesquicentenn...
|1927 silver half dollar Vermont-Bennington Sesquicentenn...
|-.-
|-.-
|-.-
|104.65
|184
|190
|189.75
|195.50
|201.25
|212.75
|218.50
|230
|247.25
|276
|343.75
|425
|700
|2,560
|-.-
|-.-
|1928 silver half dollar Hawaii Discovery Sesquicentennia...
|1928 silver half dollar Hawaii Discovery Sesquicentennia...
|517.50
|860
|1,350
|1,400
|1,470
|1,520
|1,580
|1,810
|2,040
|2,130
|2,340
|2,730
|3,690
|4,780
|5,660
|39,690
|-.-
|-.-
|1934 silver half dollar Maryland Tercentenary
|1934 silver half dollar Maryland Tercentenary
|-.-
|-.-
|74.75
|100.05
|120.75
|115
|128.80
|132.25
|138
|143.75
|149.50
|155.25
|161
|192
|218.75
|237.50
|350
|1,660
|9,520
|-.-
|1934 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1934 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|73.60
|117.30
|105
|120.75
|124.20
|126.50
|128.80
|132.25
|138
|143.75
|180
|200
|250
|325
|980
|6,080
|-.-
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|225
|300
|350
|525
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|550
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|900
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|550
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|225
|300
|350
|525
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|900
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|350
|725
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|300
|700
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|225
|250
|300
|600
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|350
|725
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|300
|700
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|300
|650
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|350
|700
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|300
|350
|750
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|300
|650
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|350
|700
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|300
|350
|750
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|275
|425
|500
|950
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|300
|450
|600
|1,250
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|300
|450
|600
|1,100
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|275
|425
|500
|950
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|300
|450
|600
|1,250
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|300
|450
|600
|1,100
|-.-
|-.-
|1934 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1934 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|69
|80.50
|103.50
|110
|108.10
|110.40
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|144
|156
|175
|187.50
|300
|970
|6,990
|-.-
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|175
|250
|750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|325
|2,250
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|300
|950
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|225
|275
|750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|600
|725
|1,400
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|300
|950
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|325
|2,250
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|175
|250
|750
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|650
|900
|2,500
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|225
|275
|750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|600
|725
|1,400
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|650
|900
|2,500
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|150
|200
|250
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|225
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|200
|250
|700
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|150
|200
|250
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|225
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|200
|250
|700
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|125
|130
|135
|140
|-.-
|145
|150
|155
|-.-
|160
|200
|250
|400
|500
|1,050
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|275
|700
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|125
|130
|135
|140
|-.-
|145
|150
|155
|-.-
|160
|210
|300
|425
|625
|1,400
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|125
|130
|135
|140
|-.-
|145
|150
|155
|-.-
|160
|200
|250
|400
|500
|1,050
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|275
|700
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|125
|130
|135
|140
|-.-
|145
|150
|155
|-.-
|160
|210
|300
|425
|625
|1,400
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|375
|450
|500
|650
|1,000
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|320
|400
|500
|600
|1,600
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|350
|425
|500
|700
|1,600
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|375
|450
|500
|650
|1,000
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|320
|400
|500
|600
|1,600
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|350
|425
|500
|700
|1,600
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary
|1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary
|120.75
|149.50
|189.75
|190
|201.25
|204.70
|209.30
|212.75
|218.50
|230
|246
|275
|312.50
|425
|650
|1,590
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|50.60
|59.80
|81.65
|80
|86.25
|88.55
|90.85
|93.15
|97.75
|100.05
|103.50
|110.40
|131.25
|187.50
|500
|1,940
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|375
|1,250
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Arkansas Centennial
|1936 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,500
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|50.60
|59.80
|81.65
|80
|86.25
|88.55
|90.85
|93.15
|97.75
|100.05
|103.50
|110.40
|131.25
|187.50
|500
|1,940
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|375
|1,250
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Arkansas Centennial
|1937 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|75
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|225
|400
|2,750
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1937-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|80
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,350
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1937-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|80
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|250
|700
|5,500
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1937-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|80
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,350
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Arkansas Centennial
|1937 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|75
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|225
|400
|2,750
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1937-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|80
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|250
|700
|5,500
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1938-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|200
|250
|275
|500
|3,750
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Arkansas Centennial
|1938 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|300
|650
|2,250
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1938-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|200
|250
|325
|800
|9,000
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1938-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|200
|250
|275
|500
|3,750
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Arkansas Centennial
|1938 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|300
|650
|2,250
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1938-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|200
|250
|325
|800
|9,000
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|450
|800
|2,750
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|275
|400
|600
|1,250
|12,500
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|525
|850
|3,750
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|450
|800
|2,750
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|275
|400
|600
|1,250
|12,500
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|525
|850
|3,750
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Arkansas-Robinson
|1936 silver half dollar Arkansas-Robinson
|-.-
|92
|105.80
|100
|109.25
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|124.20
|126.50
|144
|162.50
|193.75
|375
|1,440
|10,000
|-.-
|1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial
|1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|322
|414
|580
|625
|600
|620
|630
|660
|670
|740
|780
|810
|890
|1,040
|1,360
|5,280
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|-.-
|59.80
|79.35
|80
|83.95
|86.25
|88.55
|90.85
|94.30
|96.60
|103.50
|110.40
|137.50
|187.50
|218.75
|750
|8,560
|-.-
|1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|-.-
|-.-
|-.-
|59.80
|79.35
|90
|87.40
|88.55
|90.85
|93.15
|110.40
|112.70
|115
|126
|150
|200
|268.75
|1,190
|12,380
|-.-
|1935 silver half dollar Old Spanish Trail
|1935 silver half dollar Old Spanish Trail
|-.-
|720
|920
|750
|950
|960
|980
|990
|1,060
|1,090
|1,120
|1,230
|1,360
|1,560
|2,030
|2,380
|15,690
|-.-
|1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|-.-
|-.-
|64.40
|85.10
|85
|87.40
|89.70
|92
|93.15
|95.45
|97.75
|103.50
|114
|162.50
|200
|250
|880
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|-.-
|69
|80.50
|103.50
|85
|108.10
|110.40
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|132.25
|150
|175
|212.50
|293.75
|910
|7,530
|-.-
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|-.-
|-.-
|75
|80
|85
|90
|-.-
|95
|100
|105
|-.-
|110
|115
|125
|175
|250
|1,500
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|69
|80.50
|103.50
|85
|108.10
|110.40
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|132.25
|150
|175
|212.50
|293.75
|910
|7,530
|-.-
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|75
|80
|85
|90
|-.-
|95
|100
|105
|-.-
|110
|115
|125
|175
|250
|1,500
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|64.40
|85.10
|85
|87.40
|89.70
|92
|93.15
|95.45
|97.75
|103.50
|114
|162.50
|200
|250
|880
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L...
|1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L...
|71.30
|77.05
|80.50
|85
|82.80
|85.10
|88.55
|92
|96.60
|101.20
|103.50
|120
|150
|175
|200
|1,470
|11,690
|-.-
|1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial
|1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial
|-.-
|-.-
|103.50
|126.50
|138
|145
|140.30
|143.75
|147.20
|149.50
|155.25
|161
|178.25
|198
|218.75
|250
|300
|525
|4,030
|15,930
|1936 silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936 silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|175
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|320
|350
|450
|650
|2,500
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|161
|189.75
|264.50
|230
|270.25
|276
|281.75
|287.50
|293.25
|299
|316.25
|348
|387.50
|450
|700
|2,780
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|200
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|330
|350
|500
|625
|2,000
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936 silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|-.-
|-.-
|175
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|320
|350
|450
|650
|2,500
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|-.-
|161
|189.75
|264.50
|230
|270.25
|276
|281.75
|287.50
|293.25
|299
|316.25
|348
|387.50
|450
|700
|2,780
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|330
|350
|500
|625
|2,000
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Long Island Tercentenary
|1936 silver half dollar Long Island Tercentenary
|-.-
|-.-
|44.85
|56.35
|69
|60
|78.20
|80.50
|85.20
|87.60
|90
|91.20
|93.60
|106.80
|125
|175
|356.25
|1,660
|14,950
|-.-
|1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary
|1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary
|103.50
|120.75
|126.50
|135
|132.25
|135.70
|138
|141.45
|143.75
|149.50
|161
|174
|206.25
|231.25
|287.50
|425
|2,660
|80,500
|1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial
|1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial
|-.-
|-.-
|82.80
|101.20
|115
|105
|117.30
|120.75
|124.20
|128.80
|141.60
|144
|156
|168
|206.25
|268.75
|350
|1,210
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial
|1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial
|126.50
|161
|166.75
|185
|172.50
|178.25
|180.55
|184
|189.75
|195.50
|201.25
|228
|256.25
|287.50
|375
|1,080
|7,310
|-.-
|1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive...
|1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive...
|-.-
|-.-
|161
|172.50
|189.75
|170
|193.20
|195.50
|197.80
|204.70
|218.40
|222
|234
|252
|268.75
|337.50
|443.75
|680
|7,800
|-.-
|1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial
|1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial
|120.75
|126.50
|128.80
|160
|132.25
|135.70
|138
|143.75
|147.20
|149.50
|168
|181.25
|218.75
|237.50
|325
|568.75
|8,130
|-.-
|1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br...
|1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br...
|-.-
|-.-
|92
|103.50
|126.50
|120
|128.80
|132.25
|135.70
|143.75
|149.50
|155.25
|168
|174
|237.50
|300
|418.75
|1,090
|9,390
|-.-
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|149.50
|155.25
|161
|160
|166.75
|170.20
|172.50
|178.25
|184
|195.50
|207
|228
|256.25
|275
|350
|700
|5,360
|-.-
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|275
|300
|500
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|285
|350
|550
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|149.50
|155.25
|161
|160
|166.75
|170.20
|172.50
|178.25
|184
|195.50
|207
|228
|256.25
|275
|350
|700
|5,360
|-.-
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|275
|300
|500
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|285
|350
|550
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Delaware Tercentenary
|1936 silver half dollar Delaware Tercentenary
|-.-
|-.-
|166.75
|178.25
|195.50
|185
|201.25
|204.70
|207
|209.30
|222
|228
|234
|250
|268.75
|312.50
|375
|1,140
|11,600
|-.-
|1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive...
|1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive...
|155.25
|224.25
|373.75
|350
|391
|402.50
|414
|425.50
|431.25
|442.75
|498
|612.50
|710
|830
|990
|1,720
|30,880
|-.-
|1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc...
|1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc...
|-.-
|-.-
|-.-
|230
|253
|265
|258.75
|-.-
|270.25
|276
|281.75
|-.-
|299
|318
|337.50
|406.25
|475
|525
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Roanoke Colonization 350th Anniv...
|1937 silver half dollar Roanoke Colonization 350th Anniv...
|-.-
|126.50
|132.25
|140
|138
|143.75
|149.50
|155.25
|161
|163.30
|178.25
|192
|225
|250
|350
|690
|4,030
|-.-
|1937 silver half dollar Battle of Antietam 75th Annivers...
|1937 silver half dollar Battle of Antietam 75th Annivers...
|-.-
|-.-
|258.75
|345
|500.25
|410
|528
|540
|546
|552
|564
|582
|610
|630
|700
|750
|890
|1,310
|5,380
|-.-
|1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers...
|1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers...
|-.-
|230
|253
|260
|258.75
|-.-
|270.25
|276
|281.75
|-.-
|299
|318
|337.50
|406.25
|475
|1,150
|-.-
|-.-
|1946 silver half dollar Iowa Statehood Centennial
|1946 silver half dollar Iowa Statehood Centennial
|-.-
|-.-
|57.50
|72.45
|81.65
|70
|85.10
|87.40
|89.70
|92
|93.15
|94.30
|96.60
|108
|125
|150
|168.75
|256.25
|2,060
|10,000
|1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|13
|14
|15
|16
|-.-
|17
|18
|19
|-.-
|22
|23
|25
|55
|85
|450
|-.-
|-.-
|1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|13
|14
|15
|16
|-.-
|17
|18
|19
|-.-
|25
|30
|35
|60
|110
|700
|-.-
|-.-
|1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|21.85
|23
|15
|24.15
|25.30
|26.45
|27.60
|28.75
|29.90
|31.05
|33.60
|37.50
|50
|90
|325
|8,130
|-.-
|1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|13
|14
|15
|16
|-.-
|17
|18
|19
|-.-
|22
|23
|25
|55
|85
|450
|-.-
|-.-
|1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|13
|14
|15
|16
|-.-
|17
|18
|19
|-.-
|25
|30
|35
|60
|110
|700
|-.-
|-.-
|1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|21.85
|23
|15
|24.15
|25.30
|26.45
|27.60
|28.75
|29.90
|31.05
|33.60
|37.50
|50
|90
|325
|8,130
|-.-
|1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|180
|3,750
|-.-
|-.-
|1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|250
|4,000
|-.-
|-.-
|1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|85
|130
|1,400
|-.-
|-.-
|1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|180
|3,750
|-.-
|-.-
|1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|250
|4,000
|-.-
|-.-
|1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|85
|130
|1,400
|-.-
|-.-
|1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|150
|2,000
|-.-
|-.-
|1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|140
|1,100
|-.-
|-.-
|1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|110
|125
|750
|-.-
|-.-
|1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|150
|2,000
|-.-
|-.-
|1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|90
|140
|1,100
|-.-
|-.-
|1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|21
|-.-
|25
|35
|45
|110
|125
|750
|-.-
|-.-
|1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|25
|30
|35
|-.-
|40
|45
|50
|-.-
|55
|60
|65
|125
|200
|900
|-.-
|-.-
|1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|25
|30
|35
|-.-
|40
|45
|50
|-.-
|55
|60
|65
|125
|150
|750
|-.-
|-.-
|1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|25
|30
|35
|-.-
|40
|45
|50
|-.-
|55
|60
|65
|125
|150
|600
|-.-
|-.-
|1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|20
|25
|30
|35
|-.-
|40
|45
|50
|-.-
|55
|60
|65
|125
|200
|900
|-.-
|-.-
|1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|20
|25
|30
|35
|-.-
|40
|45
|50
|-.-
|55
|60
|65
|125
|150
|750
|-.-
|-.-
|1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|20
|25
|30
|35
|-.-
|40
|45
|50
|-.-
|55
|60
|65
|125
|150
|600
|-.-
|-.-
|1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|100
|175
|1,050
|-.-
|-.-
|1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|100
|200
|1,500
|-.-
|-.-
|1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|40
|60
|90
|500
|-.-
|-.-
|1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|100
|175
|1,050
|-.-
|-.-
|1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|100
|200
|1,500
|-.-
|-.-
|1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|40
|60
|90
|500
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|40
|65
|110
|1,750
|-.-
|-.-
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|125
|175
|1,050
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|55
|100
|150
|650
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|40
|65
|110
|1,750
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|55
|100
|150
|650
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|21.85
|23
|16
|24.15
|25.30
|26.45
|27.60
|28.75
|29.90
|31.05
|33.60
|40
|90
|750
|3,560
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|40
|110
|475
|7,000
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|21.85
|23
|16
|24.15
|25.30
|26.45
|27.60
|28.75
|29.90
|31.05
|33.60
|40
|90
|750
|3,560
|-.-
|-.-
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|45
|100
|275
|9,000
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|40
|110
|475
|7,000
|-.-
|-.-
|1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|23
|30
|40
|50
|125
|1,250
|-.-
|-.-
|1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|45
|100
|450
|-.-
|-.-
|-.-
|1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|40
|65
|150
|2,250
|-.-
|-.-
|1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|23
|30
|40
|50
|125
|1,250
|-.-
|-.-
|1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|45
|100
|450
|-.-
|-.-
|-.-
|1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|40
|65
|150
|2,250
|-.-
|-.-
|1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|17
|18
|19
|20
|-.-
|22
|25
|30
|-.-
|35
|40
|45
|90
|275
|5,500
|-.-
|-.-
|1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|17
|18
|19
|20
|-.-
|22
|25
|30
|-.-
|35
|40
|60
|100
|700
|10,000
|-.-
|-.-
|1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|17
|18
|19
|20
|-.-
|21
|24
|25
|-.-
|27
|30
|40
|60
|175
|4,000
|-.-
|-.-
|1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|-.-
|-.-
|17
|18
|19
|20
|-.-
|22
|25
|30
|-.-
|35
|40
|45
|90
|275
|5,500
|-.-
|-.-
|1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|17
|18
|19
|20
|-.-
|22
|25
|30
|-.-
|35
|40
|60
|100
|700
|10,000
|-.-
|-.-
|1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|17
|18
|19
|20
|-.-
|21
|24
|25
|-.-
|27
|30
|40
|60
|175
|4,000
|-.-
|-.-
|1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|27
|30
|40
|75
|300
|10,000
|-.-
|-.-
|1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|30
|-.-
|35
|40
|45
|80
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|22
|-.-
|25
|30
|40
|65
|160
|4,250
|-.-
|-.-
|1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|27
|30
|40
|75
|300
|10,000
|-.-
|-.-
|1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|30
|-.-
|35
|40
|45
|80
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|22
|-.-
|25
|30
|40
|65
|160
|4,250
|-.-
|-.-
|1900 silver dollar Lafayette Monument
|1900 silver dollar Lafayette Monument
|230
|253
|276
|336
|462
|425
|498
|570
|660
|730
|860
|1,000
|1,350
|1,840
|2,590
|5,970
|13,190
|56,560
|-.-
|1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase
|1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase
|-.-
|-.-
|-.-
|462
|468
|-.-
|474
|492
|504
|516
|528
|540
|660
|710
|960
|1,380
|1,590
|2,720
|17,310
|-.-
|1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase
|1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase
|-.-
|-.-
|-.-
|426
|432
|-.-
|438
|444
|450
|462
|480
|492
|630
|640
|750
|1,000
|1,340
|2,560
|17,310
|-.-
|1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase
|1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase
|-.-
|-.-
|-.-
|462
|468
|-.-
|474
|492
|504
|516
|528
|540
|660
|710
|960
|1,380
|1,590
|2,720
|17,310
|1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase
|1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase
|-.-
|-.-
|-.-
|426
|432
|-.-
|438
|444
|450
|462
|480
|492
|630
|640
|750
|1,000
|1,340
|2,560
|17,310
|1904 gold dollar Lewis & Clark Expedition
|1904 gold dollar Lewis & Clark Expedition
|-.-
|-.-
|-.-
|510
|540
|-.-
|570
|620
|650
|680
|720
|740
|860
|1,110
|1,590
|3,220
|5,660
|10,280
|65,480
|1905 gold dollar Lewis & Clark Expedition
|1905 gold dollar Lewis & Clark Expedition
|-.-
|-.-
|-.-
|600
|630
|-.-
|640
|650
|670
|690
|720
|770
|860
|1,090
|1,910
|3,940
|9,440
|31,560
|-.-
|-.-
|1915-S gold dollar Panama-Pacific Expo
|1915-S gold dollar Panama-Pacific Expo
|-.-
|-.-
|-.-
|450
|456
|-.-
|462
|474
|486
|528
|546
|558
|660
|710
|910
|1,360
|1,880
|5,170
|-.-
|1916 gold dollar McKinley Memorial
|1916 gold dollar McKinley Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|408
|414
|-.-
|420
|426
|432
|444
|456
|462
|500
|525
|710
|810
|1,150
|2,250
|19,580
|-.-
|1917 gold dollar McKinley Memorial
|1917 gold dollar McKinley Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|444
|450
|-.-
|456
|462
|474
|486
|498
|504
|562.50
|575
|800
|980
|1,470
|2,530
|37,130
|1922 gold dollar, No Star Grant Memorial
|1922 gold dollar, No Star Grant Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|830
|840
|-.-
|870
|880
|900
|920
|960
|980
|1,060
|1,310
|1,500
|1,970
|2,220
|3,130
|16,900
|-.-
|1922 gold dollar, Star Grant Memorial
|1922 gold dollar, Star Grant Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|830
|880
|-.-
|910
|940
|950
|990
|1,050
|1,080
|1,160
|1,470
|1,830
|2,690
|2,970
|3,500
|11,020
|-.-
|1922 gold dollar, No Star Grant Memorial
|1922 gold dollar, No Star Grant Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|830
|840
|-.-
|870
|880
|900
|920
|960
|980
|1,060
|1,310
|1,500
|1,970
|2,220
|3,130
|16,900
|1922 gold dollar, Star Grant Memorial
|1922 gold dollar, Star Grant Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|830
|880
|-.-
|910
|940
|950
|990
|1,050
|1,080
|1,160
|1,470
|1,830
|2,690
|2,970
|3,500
|11,020
|1915-S gold $2.50 Panama-Pacific Expo
|1915-S gold $2.50 Panama-Pacific Expo
|-.-
|990
|1,380
|1,560
|1,650
|1,830
|2,370
|2,430
|2,670
|3,560
|4,060
|5,340
|6,220
|7,810
|10,110
|24,050
|1926 gold $2.50 American Independence Sesquicentennial
|1926 gold $2.50 American Independence Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|438
|444
|450
|-.-
|456
|468
|510
|552
|576
|620
|760
|1,020
|1,100
|1,980
|4,810
|50,630
|-.-
|-.-
|1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo
|1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo
|31,800
|47,400
|53,400
|57,900
|60,000
|65,820
|69,060
|71,700
|90,310
|101,940
|130,440
|198,440
|256,060
|315,630
|1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo
|1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo
|34,200
|47,400
|53,400
|57,000
|63,900
|65,700
|68,700
|72,300
|83,130
|99,380
|129,380
|207,310
|294,560
|343,750
|1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo
|1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo
|-.-
|-.-
|-.-
|31,800
|47,400
|-.-
|53,400
|57,900
|60,000
|65,820
|69,060
|71,700
|90,310
|101,940
|130,440
|198,440
|256,060
|315,630
|-.-
|-.-
|1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo
|1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo
|-.-
|-.-
|-.-
|34,200
|47,400
|-.-
|53,400
|57,000
|63,900
|65,700
|68,700
|72,300
|83,130
|99,380
|129,380
|207,310
|294,560
|343,750
|-.-
|-.-