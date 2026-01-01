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Early Commemoratives 1892-1954

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Early Commemoratives 1892-1954

Use of coinage to commemorate military and naval victories, major civic events and anniversaries is nearly as old as coinage itself. Some in the numismatic community insist that the 1848 CAL. quarter eagle was the United States first coin with com...READ MORE

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Early Commemoratives 1892-1954
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Early Commemoratives 1892-1954
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Coin values search results

Early Commemoratives 1892-1954
  VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
 
  VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
1893 Isabella quarter dollar World's Columbian Expo1893 Isabella quarter dollar World's Columbian Expo 207 230 241.50 264.50 275 287.50 336 360 390 438 462 492 770 1,020 1,660 2,750 6,560 51,350 65,630
1892 silver half dollar World's Columbian Expo1892 silver half dollar World's Columbian Expo -.- -.- 13.80 14.95 17.25 19 18.40 19.55 20.70 28.75 40.25 48.30 63.60 96 150 356.25 790 3,530 -.- -.-
1893 silver half dollar World's Columbian Expo1893 silver half dollar World's Columbian Expo 13.80 14.95 17.25 19 18.40 19.55 20.70 25.30 40.25 48.30 63.60 99.60 150 337.50 940 2,840 -.- -.-
1915-S silver half dollar Panama-Pacific Expo1915-S silver half dollar Panama-Pacific Expo -.- -.- 138 184 379.50 300 462 480 504 528 570 630 900 1,080 1,470 2,250 2,970 5,660 38,350 -.-
1918 silver half dollar Illinois Centennial1918 silver half dollar Illinois Centennial 78.20 105.80 132.25 115 135.70 138 143.75 149.50 166.75 172.50 189.75 216 312.50 437.50 730 2,000 11,080 -.-
1920 silver half dollar Maine Centennial1920 silver half dollar Maine Centennial -.- -.- 66.70 77.05 97.75 90 104.65 108.10 112.70 117.30 126.50 132.25 138 168 250 375 660 2,340 -.- -.-
1920 silver half dollar Pilgrim Tercentenary1920 silver half dollar Pilgrim Tercentenary 49.45 52.90 57.50 70 66.70 69 73.60 79.20 81.60 87.60 92.40 110.40 156.25 200 412.50 1,880 -.- -.-
1921 silver half dollar Pilgrim Tercentenary1921 silver half dollar Pilgrim Tercentenary -.- -.- -.- 92 112.70 130 143.75 147.20 149.50 155.25 161 163.30 186 210 250 368.75 670 1,970 -.- -.-
1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial 189.75 241.50 402.50 425 552 580 590 600 720 730 820 990 1,240 1,970 5,410 33,130 -.- -.-
1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial 161 224.25 276 325 333.50 345 373.75 438 540 576 640 680 920 1,660 4,660 15,000 -.- -.-
1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial -.- -.- 189.75 241.50 402.50 425 552 580 590 600 720 730 820 990 1,240 1,970 5,410 33,130 -.- -.-
1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial -.- -.- 161 224.25 276 325 333.50 345 373.75 438 540 576 640 680 920 1,660 4,660 15,000 -.- -.-
1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial -.- -.- 69 92 120.75 130 149.50 155.25 168 192 240 247.25 276 360 450 860 1,690 12,510 -.- -.-
1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial -.- -.- 86.25 120.75 172.50 200 230 264.50 288 300 312 345 378 390 630 1,040 2,160 12,190 -.- -.-
1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial 69 92 120.75 130 149.50 155.25 168 192 240 247.25 276 360 450 860 1,690 12,510 -.- -.-
1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial 86.25 120.75 172.50 200 230 264.50 288 300 312 345 378 390 630 1,040 2,160 12,190 -.- -.-
1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial 69 86.25 101.20 95 105.80 109.25 112.70 117.30 126.50 132.25 162 240 337.50 575 980 2,220 12,810 -.-
1922 silver half dollar, Star Grant Memorial1922 silver half dollar, Star Grant Memorial 419.75 580 740 750 920 950 1,060 1,140 1,230 1,290 1,650 1,950 3,310 4,630 6,630 21,940 -.- -.-
1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial1922 silver half dollar, No Star Grant Memorial -.- -.- 69 86.25 101.20 95 105.80 109.25 112.70 117.30 126.50 132.25 162 240 337.50 575 980 2,220 12,810 -.-
1922 silver half dollar, Star Grant Memorial1922 silver half dollar, Star Grant Memorial -.- -.- 419.75 580 740 750 920 950 1,060 1,140 1,230 1,290 1,650 1,950 3,310 4,630 6,630 21,940 -.- -.-
1923-S silver half dollar Monroe Doctrine Centennial1923-S silver half dollar Monroe Doctrine Centennial -.- -.- 26.45 32.20 37.95 40 50.60 52.90 55.20 57.50 66.70 69 86.40 120 187.50 630 1,310 18,130 -.- -.-
1924 silver half dollar Huguenot-Walloon Tercentenary1924 silver half dollar Huguenot-Walloon Tercentenary 59.80 78.20 103.50 95 108.10 110.40 115 117.30 119.60 121.90 126.50 144 187.50 231.25 475 1,660 14,190 -.-
1925 silver half dollar Lexington-Concord Sesquicentenni...1925 silver half dollar Lexington-Concord Sesquicentenni... -.- -.- 48.30 55.20 64.40 70 74.75 78.20 81.65 85.10 88.55 90.85 105.60 110.40 212.50 275 525 3,810 -.- -.-
1925 silver half dollar Stone Mountain Memorial1925 silver half dollar Stone Mountain Memorial 34.50 39.10 43.70 45 55.20 58.65 60.95 62.10 64.40 66.70 82.80 90 156.25 275 425 1,090 7,340 -.-
1925-S silver half dollar California Diamond Jubilee1925-S silver half dollar California Diamond Jubilee -.- -.- 95.45 115 149.50 160 155.25 161 166.75 172.50 178.25 184 210 234 400 550 980 2,160 10,470 -.-
1925 silver half dollar Fort Vancouver Centennial1925 silver half dollar Fort Vancouver Centennial -.- 174 224.25 230 241.50 253 258.75 276 287.50 304.75 316.25 384 487.50 830 1,030 2,090 14,950 -.-
1926 silver half dollar American Independence Sesquicent...1926 silver half dollar American Independence Sesquicent... -.- -.- 36.80 43.70 51.75 60 69 72.45 74.75 83.95 87.40 92 101.20 132 268.75 1,440 11,530 81,250 -.- -.-
1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial 72.45 92 120.75 120 126.50 128.80 132.25 138 143.75 157.55 172.50 210 243.75 275 375 800 5,200 -.-
1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial 73.60 92 120.75 130 126.50 128.80 132.25 138 143.75 158.70 178.25 210 243.75 293.75 425 970 5,590 -.-
1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial1926 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- 72.45 92 120.75 120 126.50 128.80 132.25 138 143.75 157.55 172.50 210 243.75 275 375 800 5,200 -.-
1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1926-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- 73.60 92 120.75 130 126.50 128.80 132.25 138 143.75 158.70 178.25 210 243.75 293.75 425 970 5,590 -.-
1928 silver half dollar Oregon Trail Memorial1928 silver half dollar Oregon Trail Memorial 94.30 138 155.25 175 161 163.30 166.75 172.50 178.25 184 201.25 216 250 381.25 500 910 6,310 -.-
1933-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1933-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- 172.50 230 287.50 260 335.80 339.25 345 350.75 356.50 362.25 379.50 420 500 640 780 1,750 20,150 -.-
1934-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1934-D silver half dollar Oregon Trail Memorial 97.75 109.25 132.25 165 149.50 155.25 158.70 161 166.75 172.50 184 204 300 375 500 1,310 -.- -.-
1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- 77.05 92 120.75 130 140.30 142.60 144.90 149.50 163.30 166.75 172.50 222 262.50 275 350 750 5,220 -.-
1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- 80.50 103.50 126.50 140 152.95 155.25 158.70 163.30 166.75 172.50 189.75 216 243.75 325 400 810 4,620 -.-
1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial 77.05 92 120.75 130 140.30 142.60 144.90 149.50 163.30 166.75 172.50 222 262.50 275 350 750 5,220 -.-
1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial 80.50 103.50 126.50 140 152.95 155.25 158.70 163.30 166.75 172.50 189.75 216 243.75 325 400 810 4,620 -.-
1937-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1937-D silver half dollar Oregon Trail Memorial 80.50 103.50 126.50 140 149.50 155.25 161 166.75 178.25 184 189.75 210 231.25 250 375 600 2,090 -.-
1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 180 250 275 325 750 -.- -.-
1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 300 400 800 -.- -.-
1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 325 400 800 -.- -.-
1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 180 250 275 325 750 -.- -.-
1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 300 400 800 -.- -.-
1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 470 500 650 750 1,500 -.- -.-
1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 650 1,500 -.- -.-
1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 470 500 650 750 1,500 -.- -.-
1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 700 1,250 -.- -.-
1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 650 1,500 -.- -.-
1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 700 1,250 -.- -.-
1927 silver half dollar Vermont-Bennington Sesquicentenn...1927 silver half dollar Vermont-Bennington Sesquicentenn... -.- -.- -.- 104.65 184 190 189.75 195.50 201.25 212.75 218.50 230 247.25 276 343.75 425 700 2,560 -.- -.-
1928 silver half dollar Hawaii Discovery Sesquicentennia...1928 silver half dollar Hawaii Discovery Sesquicentennia... 517.50 860 1,350 1,400 1,470 1,520 1,580 1,810 2,040 2,130 2,340 2,730 3,690 4,780 5,660 39,690 -.- -.-
1934 silver half dollar Maryland Tercentenary1934 silver half dollar Maryland Tercentenary -.- -.- 74.75 100.05 120.75 115 128.80 132.25 138 143.75 149.50 155.25 161 192 218.75 237.50 350 1,660 9,520 -.-
1934 silver half dollar Texas Independence Centennial1934 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 73.60 117.30 105 120.75 124.20 126.50 128.80 132.25 138 143.75 180 200 250 325 980 6,080 -.-
1935 silver half dollar Texas Independence Centennial1935 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 225 300 350 525 -.- -.-
1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 550 -.- -.-
1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 900 -.- -.-
1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 550 -.- -.-
1935 silver half dollar Texas Independence Centennial1935 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 225 300 350 525 -.- -.-
1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 900 -.- -.-
1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 350 725 -.- -.-
1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 225 300 700 -.- -.-
1936 silver half dollar Texas Independence Centennial1936 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 225 250 300 600 -.- -.-
1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 350 725 -.- -.-
1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 225 300 700 -.- -.-
1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 300 650 -.- -.-
1937 silver half dollar Texas Independence Centennial1937 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 225 350 700 -.- -.-
1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 300 350 750 -.- -.-
1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 300 650 -.- -.-
1937 silver half dollar Texas Independence Centennial1937 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 225 350 700 -.- -.-
1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 300 350 750 -.- -.-
1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 275 425 500 950 -.- -.-
1938 silver half dollar Texas Independence Centennial1938 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,250 -.- -.-
1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,100 -.- -.-
1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 275 425 500 950 -.- -.-
1938 silver half dollar Texas Independence Centennial1938 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,250 -.- -.-
1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,100 -.- -.-
1934 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1934 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- 69 80.50 103.50 110 108.10 110.40 112.70 115 117.30 120.75 144 156 175 187.50 300 970 6,990 -.-
1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 175 250 750 -.- -.-
1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 325 2,250 -.- -.-
1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 300 950 -.- -.-
1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente... -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 225 275 750 -.- -.-
1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 600 725 1,400 -.- -.-
1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 300 950 -.- -.-
1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 325 2,250 -.- -.-
1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 175 250 750 -.- -.-
1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 650 900 2,500 -.- -.-
1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente... -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 225 275 750 -.- -.-
1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- -.- -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 600 725 1,400 -.- -.-
1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- -.- -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 650 900 2,500 -.- -.-
1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 150 200 250 300 900 -.- -.-
1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 225 300 900 -.- -.-
1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 200 250 700 -.- -.-
1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 150 200 250 300 900 -.- -.-
1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 225 300 900 -.- -.-
1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 200 250 700 -.- -.-
1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 125 130 135 140 -.- 145 150 155 -.- 160 200 250 400 500 1,050 -.- -.-
1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 275 700 -.- -.-
1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 125 130 135 140 -.- 145 150 155 -.- 160 210 300 425 625 1,400 -.- -.-
1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 125 130 135 140 -.- 145 150 155 -.- 160 200 250 400 500 1,050 -.- -.-
1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 275 700 -.- -.-
1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 125 130 135 140 -.- 145 150 155 -.- 160 210 300 425 625 1,400 -.- -.-
1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 375 450 500 650 1,000 -.- -.-
1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 320 400 500 600 1,600 -.- -.-
1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 350 425 500 700 1,600 -.- -.-
1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 375 450 500 650 1,000 -.- -.-
1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 320 400 500 600 1,600 -.- -.-
1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 350 425 500 700 1,600 -.- -.-
1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary 120.75 149.50 189.75 190 201.25 204.70 209.30 212.75 218.50 230 246 275 312.50 425 650 1,590 -.- -.-
1935 silver half dollar Arkansas Centennial1935 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 400 1,750 -.- -.-
1935-D silver half dollar Arkansas Centennial1935-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1935-S silver half dollar Arkansas Centennial1935-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1935 silver half dollar Arkansas Centennial1935 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 400 1,750 -.- -.-
1935-D silver half dollar Arkansas Centennial1935-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1935-S silver half dollar Arkansas Centennial1935-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1936-S silver half dollar Arkansas Centennial1936-S silver half dollar Arkansas Centennial 50.60 59.80 81.65 80 86.25 88.55 90.85 93.15 97.75 100.05 103.50 110.40 131.25 187.50 500 1,940 -.- -.-
1936-D silver half dollar Arkansas Centennial1936-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 375 1,250 -.- -.-
1936 silver half dollar Arkansas Centennial1936 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 400 1,500 -.- -.-
1936-S silver half dollar Arkansas Centennial1936-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- 50.60 59.80 81.65 80 86.25 88.55 90.85 93.15 97.75 100.05 103.50 110.40 131.25 187.50 500 1,940 -.- -.-
1936-D silver half dollar Arkansas Centennial1936-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 375 1,250 -.- -.-
1937 silver half dollar Arkansas Centennial1937 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 75 90 95 100 -.- 105 110 115 -.- 125 150 175 225 400 2,750 -.- -.-
1937-D silver half dollar Arkansas Centennial1937-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 80 90 95 100 -.- 105 110 115 -.- 125 150 175 200 400 1,350 -.- -.-
1937-S silver half dollar Arkansas Centennial1937-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 80 90 95 100 -.- 105 110 115 -.- 125 150 175 250 700 5,500 -.- -.-
1937-D silver half dollar Arkansas Centennial1937-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 80 90 95 100 -.- 105 110 115 -.- 125 150 175 200 400 1,350 -.- -.-
1937 silver half dollar Arkansas Centennial1937 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 75 90 95 100 -.- 105 110 115 -.- 125 150 175 225 400 2,750 -.- -.-
1937-S silver half dollar Arkansas Centennial1937-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 80 90 95 100 -.- 105 110 115 -.- 125 150 175 250 700 5,500 -.- -.-
1938-D silver half dollar Arkansas Centennial1938-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 275 500 3,750 -.- -.-
1938 silver half dollar Arkansas Centennial1938 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 300 650 2,250 -.- -.-
1938-S silver half dollar Arkansas Centennial1938-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 325 800 9,000 -.- -.-
1938-D silver half dollar Arkansas Centennial1938-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 275 500 3,750 -.- -.-
1938 silver half dollar Arkansas Centennial1938 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 300 650 2,250 -.- -.-
1938-S silver half dollar Arkansas Centennial1938-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 325 800 9,000 -.- -.-
1939-D silver half dollar Arkansas Centennial1939-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 450 800 2,750 -.- -.-
1939 silver half dollar Arkansas Centennial1939 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 275 400 600 1,250 12,500 -.- -.-
1939-S silver half dollar Arkansas Centennial1939-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 525 850 3,750 -.- -.-
1939-D silver half dollar Arkansas Centennial1939-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 450 800 2,750 -.- -.-
1939 silver half dollar Arkansas Centennial1939 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 275 400 600 1,250 12,500 -.- -.-
1939-S silver half dollar Arkansas Centennial1939-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 525 850 3,750 -.- -.-
1936 silver half dollar Arkansas-Robinson1936 silver half dollar Arkansas-Robinson -.- 92 105.80 100 109.25 112.70 115 117.30 120.75 124.20 126.50 144 162.50 193.75 375 1,440 10,000 -.-
1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial -.- -.- 322 414 580 625 600 620 630 660 670 740 780 810 890 1,040 1,360 5,280 -.- -.-
1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D...1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D... -.- 59.80 79.35 80 83.95 86.25 88.55 90.85 94.30 96.60 103.50 110.40 137.50 187.50 218.75 750 8,560 -.-
1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D...1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D... -.- -.- -.- 59.80 79.35 90 87.40 88.55 90.85 93.15 110.40 112.70 115 126 150 200 268.75 1,190 12,380 -.-
1935 silver half dollar Old Spanish Trail1935 silver half dollar Old Spanish Trail -.- 720 920 750 950 960 980 990 1,060 1,090 1,120 1,230 1,360 1,560 2,030 2,380 15,690 -.-
1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- -.- -.- 64.40 85.10 85 87.40 89.70 92 93.15 95.45 97.75 103.50 114 162.50 200 250 880 -.- -.-
1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- -.- 69 80.50 103.50 85 108.10 110.40 112.70 115 117.30 120.75 132.25 150 175 212.50 293.75 910 7,530 -.-
1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- -.- -.- 75 80 85 90 -.- 95 100 105 -.- 110 115 125 175 250 1,500 -.- -.-
1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary 69 80.50 103.50 85 108.10 110.40 112.70 115 117.30 120.75 132.25 150 175 212.50 293.75 910 7,530 -.-
1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- 75 80 85 90 -.- 95 100 105 -.- 110 115 125 175 250 1,500 -.- -.-
1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- 64.40 85.10 85 87.40 89.70 92 93.15 95.45 97.75 103.50 114 162.50 200 250 880 -.- -.-
1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L...1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L... 71.30 77.05 80.50 85 82.80 85.10 88.55 92 96.60 101.20 103.50 120 150 175 200 1,470 11,690 -.-
1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial -.- -.- 103.50 126.50 138 145 140.30 143.75 147.20 149.50 155.25 161 178.25 198 218.75 250 300 525 4,030 15,930
1936 silver half dollar Cincinnati Music Center1936 silver half dollar Cincinnati Music Center -.- 175 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 320 350 450 650 2,500 -.- -.-
1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center 161 189.75 264.50 230 270.25 276 281.75 287.50 293.25 299 316.25 348 387.50 450 700 2,780 -.- -.-
1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center -.- 200 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 330 350 500 625 2,000 -.- -.-
1936 silver half dollar Cincinnati Music Center1936 silver half dollar Cincinnati Music Center -.- -.- -.- 175 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 320 350 450 650 2,500 -.- -.-
1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center -.- -.- 161 189.75 264.50 230 270.25 276 281.75 287.50 293.25 299 316.25 348 387.50 450 700 2,780 -.- -.-
1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center -.- -.- -.- 200 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 330 350 500 625 2,000 -.- -.-
1936 silver half dollar Long Island Tercentenary1936 silver half dollar Long Island Tercentenary -.- -.- 44.85 56.35 69 60 78.20 80.50 85.20 87.60 90 91.20 93.60 106.80 125 175 356.25 1,660 14,950 -.-
1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary 103.50 120.75 126.50 135 132.25 135.70 138 141.45 143.75 149.50 161 174 206.25 231.25 287.50 425 2,660 80,500
1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial -.- -.- 82.80 101.20 115 105 117.30 120.75 124.20 128.80 141.60 144 156 168 206.25 268.75 350 1,210 -.- -.-
1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial 126.50 161 166.75 185 172.50 178.25 180.55 184 189.75 195.50 201.25 228 256.25 287.50 375 1,080 7,310 -.-
1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive...1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive... -.- -.- 161 172.50 189.75 170 193.20 195.50 197.80 204.70 218.40 222 234 252 268.75 337.50 443.75 680 7,800 -.-
1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial 120.75 126.50 128.80 160 132.25 135.70 138 143.75 147.20 149.50 168 181.25 218.75 237.50 325 568.75 8,130 -.-
1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br...1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br... -.- -.- 92 103.50 126.50 120 128.80 132.25 135.70 143.75 149.50 155.25 168 174 237.50 300 418.75 1,090 9,390 -.-
1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial 149.50 155.25 161 160 166.75 170.20 172.50 178.25 184 195.50 207 228 256.25 275 350 700 5,360 -.-
1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 275 300 500 -.- -.-
1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 285 350 550 -.- -.-
1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- -.- 149.50 155.25 161 160 166.75 170.20 172.50 178.25 184 195.50 207 228 256.25 275 350 700 5,360 -.-
1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- -.- -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 275 300 500 -.- -.-
1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- -.- -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 285 350 550 -.- -.-
1936 silver half dollar Delaware Tercentenary1936 silver half dollar Delaware Tercentenary -.- -.- 166.75 178.25 195.50 185 201.25 204.70 207 209.30 222 228 234 250 268.75 312.50 375 1,140 11,600 -.-
1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive...1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive... 155.25 224.25 373.75 350 391 402.50 414 425.50 431.25 442.75 498 612.50 710 830 990 1,720 30,880 -.-
1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc...1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc... -.- -.- -.- 230 253 265 258.75 -.- 270.25 276 281.75 -.- 299 318 337.50 406.25 475 525 -.- -.-
1937 silver half dollar Roanoke Colonization 350th Anniv...1937 silver half dollar Roanoke Colonization 350th Anniv... -.- 126.50 132.25 140 138 143.75 149.50 155.25 161 163.30 178.25 192 225 250 350 690 4,030 -.-
1937 silver half dollar Battle of Antietam 75th Annivers...1937 silver half dollar Battle of Antietam 75th Annivers... -.- -.- 258.75 345 500.25 410 528 540 546 552 564 582 610 630 700 750 890 1,310 5,380 -.-
1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers...1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers... -.- 230 253 260 258.75 -.- 270.25 276 281.75 -.- 299 318 337.50 406.25 475 1,150 -.- -.-
1946 silver half dollar Iowa Statehood Centennial1946 silver half dollar Iowa Statehood Centennial -.- -.- 57.50 72.45 81.65 70 85.10 87.40 89.70 92 93.15 94.30 96.60 108 125 150 168.75 256.25 2,060 10,000
1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 13 14 15 16 -.- 17 18 19 -.- 22 23 25 55 85 450 -.- -.-
1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 13 14 15 16 -.- 17 18 19 -.- 25 30 35 60 110 700 -.- -.-
1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 21.85 23 15 24.15 25.30 26.45 27.60 28.75 29.90 31.05 33.60 37.50 50 90 325 8,130 -.-
1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1946 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 13 14 15 16 -.- 17 18 19 -.- 22 23 25 55 85 450 -.- -.-
1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1946-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 13 14 15 16 -.- 17 18 19 -.- 25 30 35 60 110 700 -.- -.-
1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1946-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 21.85 23 15 24.15 25.30 26.45 27.60 28.75 29.90 31.05 33.60 37.50 50 90 325 8,130 -.-
1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 180 3,750 -.- -.-
1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 250 4,000 -.- -.-
1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 85 130 1,400 -.- -.-
1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1947 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 180 3,750 -.- -.-
1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1947-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 250 4,000 -.- -.-
1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1947-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 85 130 1,400 -.- -.-
1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 150 2,000 -.- -.-
1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 140 1,100 -.- -.-
1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 110 125 750 -.- -.-
1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1948 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 150 2,000 -.- -.-
1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1948-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 90 140 1,100 -.- -.-
1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1948-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 21 -.- 25 35 45 110 125 750 -.- -.-
1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 20 25 30 35 -.- 40 45 50 -.- 55 60 65 125 200 900 -.- -.-
1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 20 25 30 35 -.- 40 45 50 -.- 55 60 65 125 150 750 -.- -.-
1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 20 25 30 35 -.- 40 45 50 -.- 55 60 65 125 150 600 -.- -.-
1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1949 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 20 25 30 35 -.- 40 45 50 -.- 55 60 65 125 200 900 -.- -.-
1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1949-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 20 25 30 35 -.- 40 45 50 -.- 55 60 65 125 150 750 -.- -.-
1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1949-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 20 25 30 35 -.- 40 45 50 -.- 55 60 65 125 150 600 -.- -.-
1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 50 100 175 1,050 -.- -.-
1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 50 100 200 1,500 -.- -.-
1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 40 60 90 500 -.- -.-
1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1950 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 50 100 175 1,050 -.- -.-
1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1950-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 50 100 200 1,500 -.- -.-
1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1950-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 40 60 90 500 -.- -.-
1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 40 65 110 1,750 -.- -.-
1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 50 125 175 1,050 -.- -.-
1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 55 100 150 650 -.- -.-
1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 40 65 110 1,750 -.- -.-
1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 30 35 55 100 150 650 -.- -.-
1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 21.85 23 16 24.15 25.30 26.45 27.60 28.75 29.90 31.05 33.60 40 90 750 3,560 -.- -.-
1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 40 110 475 7,000 -.- -.-
1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 21.85 23 16 24.15 25.30 26.45 27.60 28.75 29.90 31.05 33.60 40 90 750 3,560 -.- -.-
1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 45 100 275 9,000 -.- -.-
1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- -.- -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 40 110 475 7,000 -.- -.-
1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- -.- -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 23 30 40 50 125 1,250 -.- -.-
1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 45 100 450 -.- -.- -.-
1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 40 65 150 2,250 -.- -.-
1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1952 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 23 30 40 50 125 1,250 -.- -.-
1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1952-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 45 100 450 -.- -.- -.-
1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1952-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 14 15 16 17 -.- 18 19 20 -.- 25 30 40 65 150 2,250 -.- -.-
1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- 17 18 19 20 -.- 22 25 30 -.- 35 40 45 90 275 5,500 -.- -.-
1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 17 18 19 20 -.- 22 25 30 -.- 35 40 60 100 700 10,000 -.- -.-
1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 17 18 19 20 -.- 21 24 25 -.- 27 30 40 60 175 4,000 -.- -.-
1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1953 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- -.- -.- 17 18 19 20 -.- 22 25 30 -.- 35 40 45 90 275 5,500 -.- -.-
1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1953-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 17 18 19 20 -.- 22 25 30 -.- 35 40 60 100 700 10,000 -.- -.-
1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1953-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 17 18 19 20 -.- 21 24 25 -.- 27 30 40 60 175 4,000 -.- -.-
1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 27 30 40 75 300 10,000 -.- -.-
1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 30 -.- 35 40 45 80 500 -.- -.- -.-
1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- -.- -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 22 -.- 25 30 40 65 160 4,250 -.- -.-
1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...1954 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa... -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 25 -.- 27 30 40 75 300 10,000 -.- -.-
1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...1954-D silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 30 -.- 35 40 45 80 500 -.- -.- -.-
1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...1954-S silver half dollar Booker T. Washington - George ... -.- 15 16 17 18 -.- 19 20 22 -.- 25 30 40 65 160 4,250 -.- -.-
1900 silver dollar Lafayette Monument1900 silver dollar Lafayette Monument 230 253 276 336 462 425 498 570 660 730 860 1,000 1,350 1,840 2,590 5,970 13,190 56,560 -.-
1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase -.- -.- -.- 462 468 -.- 474 492 504 516 528 540 660 710 960 1,380 1,590 2,720 17,310 -.-
1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase -.- -.- -.- 426 432 -.- 438 444 450 462 480 492 630 640 750 1,000 1,340 2,560 17,310 -.-
1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase1903 Jefferson gold dollar Louisiana Purchase -.- -.- -.- 462 468 -.- 474 492 504 516 528 540 660 710 960 1,380 1,590 2,720 17,310
1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase1903 McKinley gold dollar Louisiana Purchase -.- -.- -.- 426 432 -.- 438 444 450 462 480 492 630 640 750 1,000 1,340 2,560 17,310
1904 gold dollar Lewis & Clark Expedition1904 gold dollar Lewis & Clark Expedition -.- -.- -.- 510 540 -.- 570 620 650 680 720 740 860 1,110 1,590 3,220 5,660 10,280 65,480
1905 gold dollar Lewis & Clark Expedition1905 gold dollar Lewis & Clark Expedition -.- -.- -.- 600 630 -.- 640 650 670 690 720 770 860 1,090 1,910 3,940 9,440 31,560 -.- -.-
1915-S gold dollar Panama-Pacific Expo1915-S gold dollar Panama-Pacific Expo -.- -.- -.- 450 456 -.- 462 474 486 528 546 558 660 710 910 1,360 1,880 5,170 -.-
1916 gold dollar McKinley Memorial1916 gold dollar McKinley Memorial -.- -.- -.- 408 414 -.- 420 426 432 444 456 462 500 525 710 810 1,150 2,250 19,580 -.-
1917 gold dollar McKinley Memorial1917 gold dollar McKinley Memorial -.- -.- -.- 444 450 -.- 456 462 474 486 498 504 562.50 575 800 980 1,470 2,530 37,130
1922 gold dollar, No Star Grant Memorial1922 gold dollar, No Star Grant Memorial -.- -.- -.- 830 840 -.- 870 880 900 920 960 980 1,060 1,310 1,500 1,970 2,220 3,130 16,900 -.-
1922 gold dollar, Star Grant Memorial1922 gold dollar, Star Grant Memorial -.- -.- -.- 830 880 -.- 910 940 950 990 1,050 1,080 1,160 1,470 1,830 2,690 2,970 3,500 11,020 -.-
1922 gold dollar, No Star Grant Memorial1922 gold dollar, No Star Grant Memorial -.- -.- -.- 830 840 -.- 870 880 900 920 960 980 1,060 1,310 1,500 1,970 2,220 3,130 16,900
1922 gold dollar, Star Grant Memorial1922 gold dollar, Star Grant Memorial -.- -.- -.- 830 880 -.- 910 940 950 990 1,050 1,080 1,160 1,470 1,830 2,690 2,970 3,500 11,020
1915-S gold $2.50 Panama-Pacific Expo1915-S gold $2.50 Panama-Pacific Expo -.- 990 1,380 1,560 1,650 1,830 2,370 2,430 2,670 3,560 4,060 5,340 6,220 7,810 10,110 24,050
1926 gold $2.50 American Independence Sesquicentennial1926 gold $2.50 American Independence Sesquicentennial -.- -.- 438 444 450 -.- 456 468 510 552 576 620 760 1,020 1,100 1,980 4,810 50,630 -.- -.-
1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo 31,800 47,400 53,400 57,900 60,000 65,820 69,060 71,700 90,310 101,940 130,440 198,440 256,060 315,630
1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo 34,200 47,400 53,400 57,000 63,900 65,700 68,700 72,300 83,130 99,380 129,380 207,310 294,560 343,750
1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo -.- -.- -.- 31,800 47,400 -.- 53,400 57,900 60,000 65,820 69,060 71,700 90,310 101,940 130,440 198,440 256,060 315,630 -.- -.-
1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo -.- -.- -.- 34,200 47,400 -.- 53,400 57,000 63,900 65,700 68,700 72,300 83,130 99,380 129,380 207,310 294,560 343,750 -.- -.-
 
Public Auctions
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