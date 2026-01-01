|1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|180
|250
|275
|325
|750
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|190
|250
|300
|400
|800
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|110
|115
|120
|130
|-.-
|135
|145
|150
|-.-
|165
|190
|250
|325
|400
|800
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|300
|450
|600
|1,100
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|275
|425
|500
|950
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1938 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|140
|160
|180
|185
|-.-
|190
|195
|200
|-.-
|210
|225
|300
|450
|600
|1,250
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|320
|400
|500
|600
|1,600
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|375
|450
|500
|650
|1,000
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|150
|200
|225
|240
|-.-
|250
|265
|275
|-.-
|300
|350
|425
|500
|700
|1,600
|-.-
|-.-
|1938-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1938-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|200
|250
|325
|800
|9,000
|-.-
|-.-
|1938-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1938-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|200
|250
|275
|500
|3,750
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar Arkansas Centennial
|1938 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|90
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|300
|650
|2,250
|-.-
|-.-
|1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers...
|1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers...
|-.-
|230
|253
|260
|258.75
|-.-
|270.25
|276
|281.75
|-.-
|299
|318
|337.50
|406.25
|475
|1,150
|-.-
|-.-