|1937-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1937-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|80.50
|103.50
|126.50
|140
|149.50
|155.25
|161
|166.75
|178.25
|184
|189.75
|210
|231.25
|250
|375
|600
|2,090
|-.-
|1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|300
|650
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|300
|350
|750
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1937 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|350
|700
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|275
|700
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|125
|130
|135
|140
|-.-
|145
|150
|155
|-.-
|160
|210
|300
|425
|625
|1,400
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1937-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|125
|130
|135
|140
|-.-
|145
|150
|155
|-.-
|160
|200
|250
|400
|500
|1,050
|-.-
|-.-
|1937-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1937-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|80
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,350
|-.-
|-.-
|1937-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1937-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|80
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|250
|700
|5,500
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Arkansas Centennial
|1937 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|75
|90
|95
|100
|-.-
|105
|110
|115
|-.-
|125
|150
|175
|225
|400
|2,750
|-.-
|-.-
|1937 silver half dollar Roanoke Colonization 350th Anniv...
|1937 silver half dollar Roanoke Colonization 350th Anniv...
|-.-
|126.50
|132.25
|140
|138
|143.75
|149.50
|155.25
|161
|163.30
|178.25
|192
|225
|250
|350
|690
|4,030
|-.-
|1937 silver half dollar Battle of Antietam 75th Annivers...
|1937 silver half dollar Battle of Antietam 75th Annivers...
|258.75
|345
|500.25
|410
|528
|540
|546
|552
|564
|582
|610
|630
|700
|750
|890
|1,310
|5,380
|-.-