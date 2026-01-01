|(No Date) 1C -- Mirror Brockage on Obverse, Reverse Scratched -- NGC Details.
|(No Date) 1C -- Mirror Brockage on Obverse, Reverse Scratched -- NGC Details.
|VG-8
|1,292.50
|
|Heritage Auctions
|2879
|NGC Details
|(No Date) 1C -- Mirror Brockage on Reverse -- AG3 NGC.
|(No Date) 1C -- Mirror Brockage on Reverse -- AG3 NGC.
|AG-3
|3,290.00
|
|Heritage Auctions
|2880
|NGC
|1809 1C -- Burnished -- NGC Details. Good. S-280. NGC Census: (0/49). PCGS
|1809 1C -- Burnished -- NGC Details. Good. S-280. NGC Census: (0/49). PCGS
|G-4
|193.88
|
|Heritage Auctions
|24762
|NGC Details
|1809 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1809 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|F-12
|564.00
|
|Heritage Auctions
|27037
|Genuine PCGS
|1808 1C -- Damage -- PCGS Genuine.
|1808 1C -- Damage -- PCGS Genuine.
|VF-20
|186.00
|
|Heritage Auctions
|27013
|Genuine PCGS
|1810 1C -- Burnished -- NGC Details.
|1810 1C -- Burnished -- NGC Details.
|VG-8
|104.00
|
|Heritage Auctions
|21096
|Details NGC
|1811 1C -- Corroded -- ANACS.
|1811 1C -- Corroded -- ANACS.
|F-12
|109.00
|
|Heritage Auctions
|23052
|ANACS
|1811 1C -- Corroded -- ANACS.
|1811 1C -- Corroded -- ANACS.
|VF-20
|264.00
|
|Heritage Auctions
|23621
|ANACS
|1812 1C -- Corrosion -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/144). PCGS
|1812 1C -- Corrosion -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/144). PCGS
|VF-20
|364.25
|
|Heritage Auctions
|28732
|NGC Details
|1812 1C Large Date, S-288 -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (15/85). PCGS
|1812 1C Large Date, S-288 -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (15/85). PCGS
|EF-40
|329.00
|
|Heritage Auctions
|7049
|NGC Details
|1813 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1813 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|EF-40
|660.00
|
|Heritage Auctions
|27031
|Genuine PCGS
|1813 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|1813 1C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|2,100.00
|
|Heritage Auctions
|46076
|Details NGC
|1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|VF-20
|312.00
|
|Heritage Auctions
|27054
|Genuine PCGS
|1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/107). PCGS
|1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/107). PCGS
|AU-50
|2,467.50
|
|Heritage Auctions
|7046
|PCGS Genuine