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Classic Head Large Cent

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Classic Head Large Cent

Early Date large cents

Designs change frequently during first 22 years

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

So much change over such a small period of time.

The large cents of ...READ MORE

- Buy & Sell -
Classic Head Large Cent
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Classic Head Large Cent
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Coin values search results

Classic Head Large Cent
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 VF-30 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-60 B MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 B MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 VF-30 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-60 B MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 B MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
1808 1808 110 180 318 510 960 1,750 2,580 4,500 3,300 3,660 4,970 7,030 7,690 10,000 8,560 14,810 17,810 15,000 23,060 30,630 37,190 67,190
1809 1809 200 330 600 1,020 1,860 2,500 4,530 7,000 4,980 5,340 6,410 9,060 10,190 -.- 11,560 16,560 24,380 25,000 34,060 -.- -.- -.-
1810 1810 95 168 240 540 930 1,400 1,950 3,000 2,730 3,150 3,940 7,060 7,440 8,500 7,970 12,940 15,940 15,000 28,750 38,130 -.- -.-
1810 10/09 1810 10/09 100 180 330 570 1,230 1,750 2,580 3,500 3,510 4,110 6,910 9,470 11,840 11,000 12,810 15,940 19,060 12,500 48,130 -.- -.- -.-
1811 1811 175 270 450 750 1,530 2,500 2,790 5,500 4,690 5,440 6,060 7,560 8,190 10,000 9,470 10,440 13,130 20,000 21,060 45,940 -.- -.-
1811/0 1811/0 225 360 510 1,140 1,830 4,500 6,160 12,500 12,340 13,980 22,500 31,560 43,130 -.- 49,380 53,440 62,190 45,000 -.- -.- -.- -.-
1812 Large Date 1812 Large Date 110 115.20 240 570 1,110 1,250 2,250 2,500 2,730 3,530 4,530 6,160 6,660 8,000 8,340 11,720 15,940 16,000 24,810 39,380 90,630 -.-
1812 Small Date 1812 Small Date 110 120 240 480 1,110 1,250 2,040 2,500 2,910 3,560 3,810 4,410 5,220 8,000 6,970 10,190 16,880 15,000 28,310 47,500 -.- -.-
1813 1813 125 180 318 540 1,080 1,500 2,340 2,750 3,660 4,030 4,660 5,410 6,060 7,500 8,910 11,190 18,560 20,000 30,630 98,130 -.- -.-
1814 Crosslet 4 1814 Crosslet 4 100 156 240 510 1,010 1,250 2,190 2,350 2,850 3,630 5,410 6,410 6,840 9,000 8,340 9,160 13,310 -.- 15,560 39,190 65,630 -.-
1814 Plain 4 1814 Plain 4 100 144 270 480 900 1,250 1,920 2,350 2,760 3,840 4,220 5,720 6,560 8,500 8,590 10,720 14,060 -.- 20,310 41,560 59,810 137,500
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(No Date) 1C -- Mirror Brockage on Obverse, Reverse Scratched -- NGC Details. (No Date) 1C -- Mirror Brockage on Obverse, Reverse Scratched -- NGC Details. VG-8 1,292.50 Heritage Auctions 2879 NGC Details
(No Date) 1C -- Mirror Brockage on Reverse -- AG3 NGC. (No Date) 1C -- Mirror Brockage on Reverse -- AG3 NGC. AG-3 3,290.00 Heritage Auctions 2880 NGC
1809 1C -- Burnished -- NGC Details. Good. S-280. NGC Census: (0/49). PCGS 1809 1C -- Burnished -- NGC Details. Good. S-280. NGC Census: (0/49). PCGS G-4 193.88 Heritage Auctions 24762 NGC Details
1809 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1809 1C -- Cleaning -- PCGS Genuine. F-12 564.00 Heritage Auctions 27037 Genuine PCGS
1808 1C -- Damage -- PCGS Genuine. 1808 1C -- Damage -- PCGS Genuine. VF-20 186.00 Heritage Auctions 27013 Genuine PCGS
1810 1C -- Burnished -- NGC Details. 1810 1C -- Burnished -- NGC Details. VG-8 104.00 Heritage Auctions 21096 Details NGC
1811 1C -- Corroded -- ANACS. 1811 1C -- Corroded -- ANACS. F-12 109.00 Heritage Auctions 23052 ANACS
1811 1C -- Corroded -- ANACS. 1811 1C -- Corroded -- ANACS. VF-20 264.00 Heritage Auctions 23621 ANACS
1812 1C -- Corrosion -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/144). PCGS 1812 1C -- Corrosion -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/144). PCGS VF-20 364.25 Heritage Auctions 28732 NGC Details
1812 1C Large Date, S-288 -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (15/85). PCGS 1812 1C Large Date, S-288 -- Environmental Damage -- NGC Details. XF. NGC Census: (15/85). PCGS EF-40 329.00 Heritage Auctions 7049 NGC Details
1813 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1813 1C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. EF-40 660.00 Heritage Auctions 27031 Genuine PCGS
1813 1C -- Cleaned -- NGC Details. 1813 1C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 2,100.00 Heritage Auctions 46076 Details NGC
1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. VF-20 312.00 Heritage Auctions 27054 Genuine PCGS
1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/107). PCGS 1814 1C Crosslet 4 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (7/107). PCGS AU-50 2,467.50 Heritage Auctions 7046 PCGS Genuine