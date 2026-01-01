|2018 Copper-Plated Zinc
|2018 Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|-.-
|-.-
|0.10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|-.-
|5
|-.-
|10
|-.-
|30
|-.-
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-D Copper-Plated Zinc
|2018-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.04
|-.-
|0.05
|0.06
|0.17
|1
|2.10
|-.-
|2
|6
|-.-
|5
|8.75
|10
|-.-
|25
|-.-
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Copper-Plated Zinc
|2018-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|7
|12
|2018-S Reverse Proof Copper-Plated Zinc
|2018-S Reverse Proof Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|5
|-.-
|7
|7
|-.-
|8
|-.-
|9
|15