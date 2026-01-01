|2017-D Copper-Plated Zinc
|2017-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.04
|-.-
|0.05
|0.06
|0.17
|1
|2.10
|-.-
|2
|6
|-.-
|5
|10
|10
|-.-
|50
|-.-
|1,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P Copper-Plated Zinc
|2017-P Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.04
|-.-
|0.05
|0.06
|0.17
|1
|2.10
|-.-
|2
|6
|-.-
|5
|10
|15
|-.-
|50
|-.-
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Copper-Plated Zinc
|2017-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|7
|12
|2017-S Enhanced Copper-Plated Zinc
|2017-S Enhanced Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5
|-.-
|-.-
|5
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|9
|-.-
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-