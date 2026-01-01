|2010 Copper-Plated Zinc
|2010 Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|-.-
|-.-
|0.10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2010 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.50
|-.-
|4
|5
|-.-
|4
|6
|-.-
|7
|-.-
|10
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D Copper-Plated Zinc
|2010-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|-.-
|-.-
|0.10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|50
|-.-
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2010-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.50
|-.-
|4
|5
|-.-
|4
|6
|-.-
|7
|-.-
|10
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S Copper-Plated Zinc
|2010-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|7
|12