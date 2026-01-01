|2009 DC Copper-Plated Zinc
|2009 DC Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|300
|-.-
|1,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 DC Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009 DC Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 IL Copper-Plated Zinc
|2009 IL Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|300
|-.-
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 IL Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009 IL Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 IN Copper-Plated Zinc
|2009 IN Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 IN Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009 IN Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|11
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 KY Copper-Plated Zinc
|2009 KY Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|10
|-.-
|200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009 KY Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009 KY Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|11
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D DC Copper-Plated Zinc
|2009-D DC Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|300
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D DC Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009-D DC Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D IL Copper-Plated Zinc
|2009-D IL Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D IL Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009-D IL Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D IN Copper-Plated Zinc
|2009-D IN Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D IN Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009-D IN Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|11
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D KY Copper-Plated Zinc
|2009-D KY Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.30
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|-.-
|1.50
|-.-
|-.-
|6
|-.-
|15
|-.-
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D KY Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2009-D KY Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|11
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S DC Copper-Plated Zinc
|2009-S DC Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|-.-
|5
|6
|-.-
|7
|-.-
|10
|15
|2009-S IL Copper-Plated Zinc
|2009-S IL Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|-.-
|5
|6
|-.-
|7
|-.-
|10
|15
|2009-S IN Copper-Plated Zinc
|2009-S IN Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|-.-
|5
|6
|-.-
|7
|-.-
|10
|15
|2009-S KY Copper-Plated Zinc
|2009-S KY Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|-.-
|5
|6
|-.-
|7
|-.-
|10
|15