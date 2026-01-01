|2008 Copper-Plated Zinc
|2008 Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.15
|-.-
|-.-
|0.20
|-.-
|0.25
|-.-
|-.-
|-.-
|0.35
|-.-
|0.35
|0.40
|-.-
|3
|5
|-.-
|7
|-.-
|25
|-.-
|1,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2008 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|4
|5
|-.-
|7
|-.-
|15
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D Copper-Plated Zinc
|2008-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.15
|-.-
|-.-
|0.20
|-.-
|0.25
|-.-
|-.-
|-.-
|0.35
|-.-
|0.35
|0.40
|-.-
|3
|5
|-.-
|8
|-.-
|20
|-.-
|1,200
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2008-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|4
|5
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-S Copper-Plated Zinc
|2008-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.72
|-.-
|2.01
|2.30
|3.60
|-.-
|5.70
|-.-
|-.-
|6.60
|-.-
|-.-
|7.80
|-.-
|9.37
|-.-
|11.25
|-.-
|17.50
|85
|-.-
|1
|2
|-.-
|4
|5
|5
|6
|6
|7
|15