|2007 Copper-Plated Zinc
|2007 Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.03
|0.15
|0.04
|0.06
|0.10
|0.25
|0.48
|0.35
|2
|3
|0.75
|3.50
|6.87
|6
|10
|30
|-.-
|1,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2007 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|15
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D Copper-Plated Zinc
|2007-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.10
|-.-
|-.-
|0.15
|-.-
|0.15
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.35
|2
|-.-
|0.75
|3.50
|-.-
|7
|-.-
|30
|-.-
|1,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2007-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|15
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-S Copper-Plated Zinc
|2007-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.61
|-.-
|2.01
|2.30
|3.60
|-.-
|5.70
|-.-
|-.-
|7.20
|-.-
|-.-
|8.40
|-.-
|10.62
|-.-
|12.50
|-.-
|17.50
|72.50
|-.-
|2
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|7
|15