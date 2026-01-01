|2006 Copper-Plated Zinc
|2006 Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.10
|-.-
|-.-
|0.15
|-.-
|0.15
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.35
|2
|-.-
|0.75
|2.50
|-.-
|5
|-.-
|25
|-.-
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2006 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|3.50
|4.50
|-.-
|4
|6
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D Copper-Plated Zinc
|2006-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.10
|-.-
|-.-
|0.15
|-.-
|0.15
|-.-
|-.-
|-.-
|0.25
|-.-
|0.35
|2
|-.-
|0.75
|2.50
|-.-
|5
|-.-
|25
|-.-
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2006-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|-.-
|2.50
|4
|-.-
|3
|5
|-.-
|6
|-.-
|15
|-.-
|20
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-S Copper-Plated Zinc
|2006-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|0.86
|-.-
|1.03
|1.61
|3.60
|-.-
|5.70
|-.-
|-.-
|7.20
|-.-
|-.-
|9.60
|-.-
|11.25
|-.-
|12.50
|-.-
|17.50
|70
|-.-
|2
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|7
|15