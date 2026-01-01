|2005 Copper-Plated Zinc
|2005 Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.02
|0.03
|0.15
|0.04
|0.06
|0.10
|0.25
|0.48
|0.35
|2
|3
|0.75
|2.50
|5
|10
|8.75
|40
|-.-
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2005 Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|1.50
|2
|-.-
|2
|4
|-.-
|8
|-.-
|15
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D Copper-Plated Zinc
|2005-D Copper-Plated Zinc
|-.-
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.02
|0.03
|0.15
|0.04
|0.06
|0.10
|0.25
|0.48
|0.35
|2
|3
|0.75
|2.50
|6.25
|10
|10
|50
|-.-
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|2005-D Satin Finish Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|-.-
|1.50
|2
|-.-
|2
|5
|-.-
|9
|-.-
|15
|-.-
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-S Copper-Plated Zinc
|2005-S Copper-Plated Zinc
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|0.80
|-.-
|0.92
|1.09
|3.60
|-.-
|5.70
|-.-
|-.-
|7.20
|-.-
|-.-
|9.60
|-.-
|11.25
|-.-
|12.50
|-.-
|18.75
|65
|-.-
|2
|3
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|7
|15