|(1999) 1C Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #1 -- MS65 Red PCGS; 1999 Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #2 -- MS65 Red PCGS.
|(1999) 1C Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #1 -- MS65 Red PCGS; 1999 Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #2 -- MS65 Red PCGS.
|MS-65
|235.00
|
|Heritage Auctions
|25660
|PCGS
|(1999) 1C Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #1 -- MS65 Red PCGS; 1999 Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #2 -- MS65 Red PCGS.
|(1999) 1C Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #1 -- MS65 Red PCGS; 1999 Lincoln Cent -- Mated Pair-Coin #2 -- MS65 Red PCGS.
|MS-65
|223.25
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|Heritage Auctions
|8932
|PCGS