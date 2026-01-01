|1986 (W) Gold $50
|1986 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,508
|4,800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-W Gold $50
|1986-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,200
|3,872
|5,672
|1987 (W) Gold $50
|1987 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,836
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-W Gold $50
|1987-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,239
|1988 (W) Gold $50
|1988 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|7,767
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-W Gold $50
|1988-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|1989 (W) Gold $50
|1989 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|5,150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-W Gold $50
|1989-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,761
|3,772
|1990 (W) Gold $50
|1990 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|4,367
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-W Gold $50
|1990-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,772
|4,056
|1991 (W) Gold $50
|1991 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,850
|3,878
|5,450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-W Gold $50
|1991-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,772
|3,956
|1992 (W) Gold $50
|1992 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,900
|3,878
|6,717
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-W Gold $50
|1992-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,997
|1993 (W) Gold $50
|1993 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,944
|4,635
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-W Gold $50
|1993-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,789
|4,222
|1994 (W) Gold $50
|1994 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,877
|19,333
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-W Gold $50
|1994-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,757
|4,089
|1995 (W) Gold $50
|1995 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,864
|6,783
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-W Gold $50
|1995-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,822
|4,189
|1996 (W) Gold $50
|1996 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,850
|3,894
|6,917
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-W Gold $50
|1996-W Gold $50
|4,500
|4,510
|4,520
|4,530
|4,530
|4,540
|4,540
|4,760
|4,760
|4,970
|5,720
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,772
|4,172
|1997 (S or W) Gold $50
|1997 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,944
|4,033
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-W Gold $50
|1997-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,789
|4,106
|1998 (S or W) Gold $50
|1998 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|4,011
|3,894
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Gold $50
|1998-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,797
|4,181
|1999 (S or W) Gold $50
|1999 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,753
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Gold $50
|1999-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,772
|4,197
|2000 (S or W) Gold $50
|2000 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,908
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Gold $50
|2000-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,097
|2001 (S or W) Gold $50
|2001 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,850
|3,844
|3,908
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Gold $50
|2001-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,014
|2002 (S or W) Gold $50
|2002 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,901
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Gold $50
|2002-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|2003 (S or W) Gold $50
|2003 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,850
|3,978
|4,028
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Gold $50
|2003-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,989
|2004 (S or W) Gold $50
|2004 (S or W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,911
|3,986
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Gold $50
|2004-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,772
|3,950
|2005 (W) Gold $50
|2005 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|4,011
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Gold $50
|2005-W Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,797
|4,106
|2006 (W) Gold $50
|2006 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,878
|4,111
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,775
|4,058
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Gold $50
|2006-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,769
|4,089
|2006-W Reverse Proof Gold $50
|2006-W Reverse Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,200
|3,617
|4,250
|2007 (W) Gold $50
|2007 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,961
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $50
|2007-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,806
|4,422
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,775
|4,058
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Gold $50
|2008 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,911
|3,977
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,775
|3,808
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $50
|2008-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,072
|2009 (W) Gold $50
|2009 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|4,044
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010 (W) Gold $50
|2010 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|4,078
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-W Proof Gold $50
|2010-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|2011 (W) Gold $50
|2011 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,792
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2011-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,775
|3,975
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Proof Gold $50
|2011-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|2012 (W) Gold $50
|2012 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,849
|3,944
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2012-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,775
|4,117
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Proof Gold $50
|2012-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,989
|2013 (W) Gold $50
|2013 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,792
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2013-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|4,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Proof Gold $50
|2013-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|2014 (W) Gold $50
|2014 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,911
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2014-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|4,058
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Gold $50
|2014-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|2015 (W) Gold $50
|2015 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,853
|3,978
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2015-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|4,042
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Gold $50
|2015-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|3,972
|2016 (W) Gold $50
|2016 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|4,028
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2016-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,100
|3,775
|4,058
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Gold $50
|2016-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,072
|2017 (W) Gold $50
|2017 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,792
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2017-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|4,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Gold $50
|2017-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,759
|4,072
|2018 (W) Gold $50
|2018 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,860
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2018-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|4,008
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Gold $50
|2018-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,072
|2019 (W) Gold $50
|2019 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,825
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2019-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,775
|3,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Proof Gold $50
|2019-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,756
|4,072
|2020 (W) Gold $50
|2020 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,892
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2020-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,400
|4,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Gold $50
|2020-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,664
|3,900
|2020-W Proof WW II Privy Gold $50
|2020-W Proof WW II Privy Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10,000
|10,000
|10,000
|11,000
|13,667
|23,333
|2021 (W) Gold $50
|2021 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,949
|3,994
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $50
|2021 (W) Type 2 Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,861
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2021-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,630
|3,700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $50
|2021-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|3,000
|3,731
|3,956
|2021-W Proof Type 2 Gold $50
|2021-W Proof Type 2 Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,681
|4,064
|2022 (W) Gold $50
|2022 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,928
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2022-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,550
|3,633
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Gold $50
|2022-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,731
|4,106
|2023 (W) Gold $50
|2023 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,944
|3,975
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2023-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,733
|3,850
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Gold $50
|2023-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,747
|3,975
|2024 (W) Gold $50
|2024 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,850
|3,975
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2024-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,925
|4,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $50
|2024-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,616
|3,933
|1997 (W) Platinum $50
|1997 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|878
|4,167
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-W Platinum $50
|1997-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|879
|1,150
|1998 (W) Platinum $50
|1998 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|837
|11,167
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Platinum $50
|1998-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|879
|999
|1999 (W) Platinum $50
|1999 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|855
|15,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Platinum $50
|1999-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|879
|1,033
|2000 (W) Platinum $50
|2000 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|862
|11,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Platinum $50
|2000-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|888
|1,000
|2001 (W) Platinum $50
|2001 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|800
|883
|7,800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Platinum $50
|2001-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|879
|1,000
|2002 (W) Platinum $50
|2002 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|817
|1,767
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Platinum $50
|2002-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|892
|967
|2003 (W) Platinum $50
|2003 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|807
|1,108
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Platinum $50
|2003-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|875
|983
|2004 (W) Platinum $50
|2004 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|803
|1,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Platinum $50
|2004-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|958
|1,083
|2005 (W) Platinum $50
|2005 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|803
|1,083
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Platinum $50
|2005-W Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|908
|1,050
|2006 (W) Platinum $50
|2006 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|837
|983
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Platinum $50
|2006-W Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|878
|1,058
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,100
|1,100
|1,100
|1,100
|1,783
|2,412
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Platinum $50
|2007-W Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|858
|942
|2007-W Reverse Proof Platinum $50
|2007-W Reverse Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|941
|1,508
|2007 (W) Platinum $50
|2007 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|812
|1,008
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|1,592
|1,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Platinum $50
|2008 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|803
|892
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $50
|2008-W Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|971
|1,350
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,100
|1,100
|1,100
|1,100
|2,342
|3,275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-