Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1986 (W) Gold $501986 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,508 4,800 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-W Gold $501986-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,200 3,872 5,672
1987 (W) Gold $501987 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,836 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-W Gold $501987-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,239
1988 (W) Gold $501988 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 7,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-W Gold $501988-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
1989 (W) Gold $501989 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 5,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-W Gold $501989-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,761 3,772
1990 (W) Gold $501990 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,367 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-W Gold $501990-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 4,056
1991 (W) Gold $501991 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,878 5,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-W Gold $501991-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 3,956
1992 (W) Gold $501992 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,900 3,878 6,717 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-W Gold $501992-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,997
1993 (W) Gold $501993 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,944 4,635 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-W Gold $501993-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,789 4,222
1994 (W) Gold $501994 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,877 19,333 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-W Gold $501994-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,757 4,089
1995 (W) Gold $501995 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,864 6,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-W Gold $501995-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,100 3,822 4,189
1996 (W) Gold $501996 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,894 6,917 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-W Gold $501996-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 4,172
1997 (S or W) Gold $501997 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,944 4,033 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Gold $501997-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,789 4,106
1998 (S or W) Gold $501998 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 4,011 3,894 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Gold $501998-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,797 4,181
1999 (S or W) Gold $501999 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,753 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Gold $501999-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 4,197
2000 (S or W) Gold $502000 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,908 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Gold $502000-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,097
2001 (S or W) Gold $502001 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,844 3,908 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Gold $502001-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,014
2002 (S or W) Gold $502002 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,901 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Gold $502002-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2003 (S or W) Gold $502003 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,978 4,028 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Gold $502003-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,989
2004 (S or W) Gold $502004 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,911 3,986 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Gold $502004-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 3,950
2005 (W) Gold $502005 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,011 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Gold $502005-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,797 4,106
2006 (W) Gold $502006 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,878 4,111 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Gold $502006-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Gold $502006-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,769 4,089
2006-W Reverse Proof Gold $502006-W Reverse Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,200 3,617 4,250
2007 (W) Gold $502007 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,961 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $502007-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,806 4,422
2007-W Burnished Uncirculated Gold $502007-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Gold $502008 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,911 3,977 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $502008-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 3,808 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $502008-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2009 (W) Gold $502009 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,044 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010 (W) Gold $502010 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,078 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Gold $502010-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2011 (W) Gold $502011 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,792 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Burnished Uncirculated Gold $502011-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 3,975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Gold $502011-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2012 (W) Gold $502012 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,849 3,944 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Burnished Uncirculated Gold $502012-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 4,117 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $502012-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,989
2013 (W) Gold $502013 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,792 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Burnished Uncirculated Gold $502013-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Gold $502013-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2014 (W) Gold $502014 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,911 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Burnished Uncirculated Gold $502014-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold $502014-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2015 (W) Gold $502015 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,853 3,978 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Burnished Uncirculated Gold $502015-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,042 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Gold $502015-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2016 (W) Gold $502016 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,028 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Burnished Uncirculated Gold $502016-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Gold $502016-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2017 (W) Gold $502017 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,792 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Burnished Uncirculated Gold $502017-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Gold $502017-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,759 4,072
2018 (W) Gold $502018 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Burnished Uncirculated Gold $502018-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,008 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Gold $502018-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2019 (W) Gold $502019 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,825 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Burnished Uncirculated Gold $502019-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 3,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $502019-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2020 (W) Gold $502020 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,892 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Burnished Uncirculated Gold $502020-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,400 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Gold $502020-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,664 3,900
2020-W Proof WW II Privy Gold $502020-W Proof WW II Privy Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 10,000 10,000 11,000 13,667 23,333
2021 (W) Gold $502021 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,949 3,994 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021 (W) Type 2 Gold $502021 (W) Type 2 Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,861 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Burnished Uncirculated Gold $502021-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,630 3,700 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Gold $502021-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 3,000 3,731 3,956
2021-W Proof Type 2 Gold $502021-W Proof Type 2 Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,681 4,064
2022 (W) Gold $502022 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,928 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Burnished Uncirculated Gold $502022-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,550 3,633 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Gold $502022-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,731 4,106
2023 (W) Gold $502023 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,944 3,975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Burnished Uncirculated Gold $502023-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,733 3,850 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Gold $502023-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,747 3,975
2024 (W) Gold $502024 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,850 3,975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-W Burnished Uncirculated Gold $502024-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,925 4,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-W Proof Gold $502024-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,616 3,933
1997 (W) Platinum $501997 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 878 4,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Platinum $501997-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 879 1,150
1998 (W) Platinum $501998 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 837 11,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Platinum $501998-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 879 999
1999 (W) Platinum $501999 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 855 15,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Platinum $501999-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 879 1,033
2000 (W) Platinum $502000 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 862 11,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Platinum $502000-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 888 1,000
2001 (W) Platinum $502001 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 800 883 7,800 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Platinum $502001-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 879 1,000
2002 (W) Platinum $502002 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 817 1,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Platinum $502002-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 892 967
2003 (W) Platinum $502003 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 807 1,108 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Platinum $502003-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 875 983
2004 (W) Platinum $502004 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 803 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Platinum $502004-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 958 1,083
2005 (W) Platinum $502005 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 803 1,083 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Platinum $502005-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 908 1,050
2006 (W) Platinum $502006 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 837 983 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Platinum $502006-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 878 1,058
2006-W Burnished Uncirculated Platinum $502006-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 1,100 1,100 1,100 1,100 1,783 2,412 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $502007-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 858 942
2007-W Reverse Proof Platinum $502007-W Reverse Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 941 1,508
2007 (W) Platinum $502007 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 812 1,008 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $502007-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 1,592 1,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Platinum $502008 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 803 892 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $502008-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 971 1,350
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $502008-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 1,100 1,100 1,100 1,100 2,342 3,275 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified