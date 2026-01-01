|2006 (W) Gold $50
|2006 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Gold $50
|2006-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,750
|4,750
|4,750
|4,750
|4,900
|5,200
|2007 (W) Gold $50
|2007 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $50
|2007-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,750
|4,750
|4,750
|4,750
|4,900
|5,200
|2008 (W) Gold $50
|2008 (W) Gold $50
|5,000
|5,000
|5,000
|5,000
|5,200
|5,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $50
|2008-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,600
|4,600
|4,600
|4,600
|4,800
|5,100
|2009 (W) Gold $50
|2009 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-W Proof Gold $50
|2009-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,600
|4,600
|4,600
|4,600
|4,800
|5,100
|2010 (W) Gold $50
|2010 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-W Proof Gold $50
|2010-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,600
|4,600
|4,600
|4,600
|4,800
|5,250
|2011 (W) Gold $50
|2011 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Proof Gold $50
|2011-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,600
|4,600
|4,600
|4,600
|4,850
|5,250
|2012 (W) Gold $50
|2012 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Proof Gold $50
|2012-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2013 (W) Gold $50
|2013 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Proof Gold $50
|2013-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2013-W Reverse Proof Gold $50
|2013-W Reverse Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,875
|4,875
|4,875
|4,875
|4,975
|5,025
|2014 (W) Gold $50
|2014 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Gold $50
|2014-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2015 (W) Gold $50
|2015 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Gold $50
|2015-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2016 (W) Gold $50
|2016 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Gold $50
|2016-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2017 (W) Gold $50
|2017 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Gold $50
|2017-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2018 (W) Gold $50
|2018 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Gold $50
|2018-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2019 (W) Gold $50
|2019 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Proof Gold $50
|2019-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2020 (W) Gold $50
|2020 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Gold $50
|2020-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2021 (W) Gold $50
|2021 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $50
|2021-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2022 (W) Gold $50
|2022 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Gold $50
|2022-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2023 (W) Gold $50
|2023 (W) Gold $50
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Gold $50
|2023-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,900
|4,900
|4,900
|4,900
|5,000
|5,100
|2024 (W) Gold $50
|2024 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4,700
|4,750
|2024-W Proof Gold $50
|2024-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|5,000
|5,100
|2025-W Proof Gold $50
|2025-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|12,000
|14,500