|2021 (W) Gold $50
|2021 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,949
|3,994
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $50
|2021 (W) Type 2 Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,861
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2021-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,630
|3,700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $50
|2021-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|3,000
|3,731
|3,956
|2021-W Proof Type 2 Gold $50
|2021-W Proof Type 2 Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,681
|4,064