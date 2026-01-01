|2007 (W) Gold $50
|2007 (W) Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,800
|2,800
|2,800
|2,800
|3,844
|3,961
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $50
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,100
|3,100
|3,100
|3,100
|3,775
|4,058
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $50
|2007-W Proof Gold $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3,000
|3,000
|3,000
|3,000
|3,806
|4,422
|2007-W Proof Platinum $50
|2007-W Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|858
|942
|2007-W Reverse Proof Platinum $50
|2007-W Reverse Proof Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|750
|750
|750
|750
|941
|1,508
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|1,592
|1,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Platinum $50
|2007 (W) Platinum $50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|812
|1,008
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-