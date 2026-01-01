Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

50 dollar

Enlarge
Enlarge
50 dollar

American Eagle gold bullion coins

The United States gold and silver bullion coin program began with the release of American Eagle 1-ounce gold bullion coins on Oct. 20, 1986.

The coins were created 91.7 percent pur...READ MORE

- Buy & Sell -
50 dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
50 dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Early Commemoratives 1892-1954
  VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
 
  VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo 31,800 47,400 53,400 57,900 60,000 65,820 69,060 71,700 90,310 101,940 130,440 198,440 256,060 315,630
1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo 34,200 47,400 53,400 57,000 63,900 65,700 68,700 72,300 83,130 99,380 129,380 207,310 294,560 343,750
1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Octagonal Panama-Pacific Expo -.- -.- -.- 31,800 47,400 -.- 53,400 57,900 60,000 65,820 69,060 71,700 90,310 101,940 130,440 198,440 256,060 315,630 -.- -.-
1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo1915-S gold $50 Round Panama-Pacific Expo -.- -.- -.- 34,200 47,400 -.- 53,400 57,000 63,900 65,700 68,700 72,300 83,130 99,380 129,380 207,310 294,560 343,750 -.- -.-
 
American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1986 (W) Gold $501986 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,508 4,800 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-W Gold $501986-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,200 3,872 5,672
1987 (W) Gold $501987 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,836 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-W Gold $501987-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,239
1988 (W) Gold $501988 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 7,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-W Gold $501988-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
1989 (W) Gold $501989 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 5,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-W Gold $501989-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,761 3,772
1990 (W) Gold $501990 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,367 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-W Gold $501990-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 4,056
1991 (W) Gold $501991 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,878 5,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-W Gold $501991-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 3,956
1992 (W) Gold $501992 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,900 3,878 6,717 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-W Gold $501992-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,997
1993 (W) Gold $501993 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,944 4,635 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-W Gold $501993-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,789 4,222
1994 (W) Gold $501994 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,877 19,333 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-W Gold $501994-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,757 4,089
1995 (W) Gold $501995 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,864 6,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-W Gold $501995-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,100 3,822 4,189
1996 (W) Gold $501996 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,894 6,917 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-W Gold $501996-W Gold $50 4,500 4,510 4,520 4,530 4,530 4,540 4,540 4,760 4,760 4,970 5,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 4,172
1997 (S or W) Gold $501997 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,944 4,033 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Gold $501997-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,789 4,106
1998 (S or W) Gold $501998 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 4,011 3,894 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Gold $501998-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,797 4,181
1999 (S or W) Gold $501999 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,753 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Gold $501999-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 4,197
2000 (S or W) Gold $502000 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,908 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Gold $502000-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,097
2001 (S or W) Gold $502001 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,844 3,908 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Gold $502001-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,014
2002 (S or W) Gold $502002 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,901 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Gold $502002-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2003 (S or W) Gold $502003 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,850 3,978 4,028 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Gold $502003-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,989
2004 (S or W) Gold $502004 (S or W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,911 3,986 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Gold $502004-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,772 3,950
2005 (W) Gold $502005 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,011 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Gold $502005-W Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,797 4,106
2006 (W) Gold $502006 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,878 4,111 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Gold $502006-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Gold $502006-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,769 4,089
2006-W Reverse Proof Gold $502006-W Reverse Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,200 3,617 4,250
2007 (W) Gold $502007 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,961 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $502007-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,806 4,422
2007-W Burnished Uncirculated Gold $502007-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Gold $502008 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,911 3,977 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $502008-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,775 3,808 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $502008-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2009 (W) Gold $502009 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,044 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010 (W) Gold $502010 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,078 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Gold $502010-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2011 (W) Gold $502011 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,792 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Burnished Uncirculated Gold $502011-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 3,975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Gold $502011-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2012 (W) Gold $502012 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,849 3,944 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Burnished Uncirculated Gold $502012-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 4,117 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $502012-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,989
2013 (W) Gold $502013 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,792 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Burnished Uncirculated Gold $502013-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Gold $502013-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2014 (W) Gold $502014 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,911 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Burnished Uncirculated Gold $502014-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold $502014-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2015 (W) Gold $502015 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,853 3,978 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Burnished Uncirculated Gold $502015-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,042 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Gold $502015-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 3,972
2016 (W) Gold $502016 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 4,028 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Burnished Uncirculated Gold $502016-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,100 3,775 4,058 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Gold $502016-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2017 (W) Gold $502017 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,792 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Burnished Uncirculated Gold $502017-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Gold $502017-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,759 4,072
2018 (W) Gold $502018 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Burnished Uncirculated Gold $502018-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 4,008 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Gold $502018-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2019 (W) Gold $502019 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,825 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Burnished Uncirculated Gold $502019-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,775 3,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $502019-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,756 4,072
2020 (W) Gold $502020 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,892 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Burnished Uncirculated Gold $502020-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,400 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Gold $502020-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,664 3,900
2020-W Proof WW II Privy Gold $502020-W Proof WW II Privy Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 10,000 10,000 11,000 13,667 23,333
2021 (W) Gold $502021 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,949 3,994 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021 (W) Type 2 Gold $502021 (W) Type 2 Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,861 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Burnished Uncirculated Gold $502021-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,630 3,700 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Gold $502021-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 3,000 3,731 3,956
2021-W Proof Type 2 Gold $502021-W Proof Type 2 Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,100 3,100 3,100 3,100 3,681 4,064
2022 (W) Gold $502022 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,844 3,928 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Burnished Uncirculated Gold $502022-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,550 3,633 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Gold $502022-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,731 4,106
2023 (W) Gold $502023 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,944 3,975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Burnished Uncirculated Gold $502023-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- 2,800 2,800 2,800 2,800 3,733 3,850 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Gold $502023-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,747 3,975
2024 (W) Gold $502024 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,850 3,975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-W Burnished Uncirculated Gold $502024-W Burnished Uncirculated Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,925 4,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-W Proof Gold $502024-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,616 3,933
1997 (W) Platinum $501997 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 878 4,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Platinum $501997-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 879 1,150
1998 (W) Platinum $501998 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 837 11,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Platinum $501998-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 879 999
1999 (W) Platinum $501999 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 855 15,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Platinum $501999-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 879 1,033
2000 (W) Platinum $502000 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 862 11,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Platinum $502000-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 888 1,000
2001 (W) Platinum $502001 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 800 883 7,800 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Platinum $502001-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 879 1,000
2002 (W) Platinum $502002 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 817 1,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Platinum $502002-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 892 967
2003 (W) Platinum $502003 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 807 1,108 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Platinum $502003-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 875 983
2004 (W) Platinum $502004 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 803 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Platinum $502004-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 958 1,083
2005 (W) Platinum $502005 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 803 1,083 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Platinum $502005-W Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 908 1,050
2006 (W) Platinum $502006 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 837 983 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Platinum $502006-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 878 1,058
2006-W Burnished Uncirculated Platinum $502006-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 1,100 1,100 1,100 1,100 1,783 2,412 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $502007-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 858 942
2007-W Reverse Proof Platinum $502007-W Reverse Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 750 750 750 750 941 1,508
2007 (W) Platinum $502007 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 812 1,008 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $502007-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 1,592 1,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Platinum $502008 (W) Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 803 892 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $502008-W Proof Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 971 1,350
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $502008-W Burnished Uncirculated Platinum $50 -.- -.- -.- -.- -.- 1,100 1,100 1,100 1,100 2,342 3,275 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
American Buffalo
  MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2006 (W) Gold $502006 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Gold $502006-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,750 4,750 4,750 4,750 4,900 5,200
2007 (W) Gold $502007 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $502007-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,750 4,750 4,750 4,750 4,900 5,200
2008 (W) Gold $502008 (W) Gold $50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,200 5,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $502008-W Burnished Uncirculated Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $502008-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 5,100
2009 (W) Gold $502009 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-W Proof Gold $502009-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 5,100
2010 (W) Gold $502010 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Gold $502010-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 5,250
2011 (W) Gold $502011 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Gold $502011-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,600 4,600 4,600 4,600 4,850 5,250
2012 (W) Gold $502012 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $502012-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2013 (W) Gold $502013 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Gold $502013-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2013-W Reverse Proof Gold $502013-W Reverse Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,875 4,875 4,875 4,875 4,975 5,025
2014 (W) Gold $502014 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold $502014-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2015 (W) Gold $502015 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Gold $502015-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2016 (W) Gold $502016 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Gold $502016-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2017 (W) Gold $502017 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Gold $502017-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2018 (W) Gold $502018 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Gold $502018-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2019 (W) Gold $502019 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $502019-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2020 (W) Gold $502020 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Gold $502020-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2021 (W) Gold $502021 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Gold $502021-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2022 (W) Gold $502022 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Gold $502022-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2023 (W) Gold $502023 (W) Gold $50 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Gold $502023-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,900 4,900 4,900 4,900 5,000 5,100
2024 (W) Gold $502024 (W) Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,700 4,750
2024-W Proof Gold $502024-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,000 5,100
2025-W Proof Gold $502025-W Proof Gold $50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 14,500
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1915-S $50 Panama-Pacific 50 Dollar Octagonal -- Altered Surface -- NCS. 1915-S $50 Panama-Pacific 50 Dollar Octagonal -- Altered Surface -- NCS. MS-60 37,200.00 Heritage Auctions 4133 CSN
1915-S $50 Panama-Pacific 50 Dollar Octagonal -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1915-S $50 Panama-Pacific 50 Dollar Octagonal -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 66,000.00 Heritage Auctions 5353 Details NGC