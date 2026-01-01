|1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield.
|1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield.
|AU-50
|372.00
|
|Heritage Auctions
|22084
|Genuine PCGS
|1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|750.00
|
|Heritage Auctions
|25784
|Genuine PCGS
|(2)1909-D $5 MS62 NGC, And A 1915 $5 AU58 NGC.
|(2)1909-D $5 MS62 NGC, And A 1915 $5 AU58 NGC.
|MS-62
|528.75
|
|Heritage Auctions
|21653
|NGC
|(2)1909-D $5 MS62 NGC.
|(2)1909-D $5 MS62 NGC.
|MS-62
|1,116.25
|
|Heritage Auctions
|24580
|NGC
|(2)1909-D $5 MS62 NGC.
|(2)1909-D $5 MS62 NGC.
|MS-62
|1,057.50
|
|Heritage Auctions
|23710
|NGC
|1910 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1910 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|576.00
|
|Heritage Auctions
|25788
|Genuine PCGS
|1910 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1910 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|329.00
|
|Heritage Auctions
|27603
|Details NGC
|1911 $5 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1911 $5 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|504.00
|
|Heritage Auctions
|21734
|Genuine PCGS
|1911 $5 -- Cleaned -- Details NGC.
|1911 $5 -- Cleaned -- Details NGC.
|MS-60
|384.00
|
|Heritage Auctions
|24005
|Details NGC
|1912 $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|1912 $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|564.00
|
|Heritage Auctions
|25613
|Details NGC
|1912 $5 -- Devices Engraved -- PCGS Genuine.
|1912 $5 -- Devices Engraved -- PCGS Genuine.
|MS-60
|600.00
|
|Heritage Auctions
|23779
|Genuine PCGS
|1913 $5 -- Cleaned -- Details NGC.
|1913 $5 -- Cleaned -- Details NGC.
|MS-60
|372.00
|
|Heritage Auctions
|24007
|Details NGC
|1913 $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|1913 $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|432.00
|
|Heritage Auctions
|27742
|Details NGC
|1914 $5 -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (462/2111). PCGS
|1914 $5 -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (462/2111). PCGS
|AU-58
|367.78
|
|Heritage Auctions
|9561
|ANACS
|1914 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/2713). PCGS
|1914 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/2713). PCGS
|AU-50
|386.58
|
|Heritage Auctions
|9030
|NGC Details
|1915 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield.
|1915 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield.
|AU-50
|360.00
|
|Heritage Auctions
|22097
|Genuine PCGS
|1915 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1915 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|352.50
|
|Heritage Auctions
|22536
|NGC Details
|1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|780.00
|
|Heritage Auctions
|25704
|Details NGC
|1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|384.00
|
|Heritage Auctions
|23964
|Details NGC
|1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|384.00
|
|Heritage Auctions
|23965
|Details NGC
|1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|14,400.00
|
|Heritage Auctions
|3773
|Genuine PCGS
|1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|18,000.00
|
|Heritage Auctions
|4472
|Genuine PCGS