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Indian Head $5 Half Eagle

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Indian Head $5 Half Eagle

Incused design feature sparks controversy

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

The early 1900s brought a sense of excitement and adventure to U.S. coinage design.

Between 1907 and 1921 some of the best A...READ MORE

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  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65
1908 1908 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,460 2,160 3,090 9,250 21,260 76,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 1908 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,690 8,560 10,840 16,710 34,380 60,550 90,450 112,390 -.- 12,000 15,500 22,000 32,500 60,000
1908-D 1908-D 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,075 1,180 1,190 1,190 1,590 1,710 1,970 2,060 2,220 3,880 23,210 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908-S 1908-S 1,150 1,160 1,160 1,190 1,190 1,425 1,200 2,010 2,380 3,910 4,190 7,220 10,300 14,300 16,710 23,990 36,110 86,200 214,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,460 2,090 3,000 9,810 18,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 15,500 22,000 35,000 65,000
1909-D 1909-D 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,440 1,600 2,090 10,000 32,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909-O 1909-O 1,500 1,950 2,340 3,600 7,860 9,750 10,260 11,490 15,000 19,060 22,190 25,940 30,690 105,310 189,000 565,500 830,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909-S 1909-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,190 1,100 1,200 1,210 1,210 1,590 2,310 6,860 9,810 13,000 26,000 67,150 87,430 119,480 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,460 2,030 3,780 10,720 46,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 15,500 24,000 35,000 70,000
1910-D 1910-D 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,530 3,910 13,460 35,430 73,130 104,290 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910-S 1910-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,090 1,180 1,210 1,210 1,390 1,410 2,090 4,720 11,470 30,040 71,890 130,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,460 1,940 3,410 10,630 38,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 15,500 23,000 35,000 70,000
1911-D 1911-D 1,150 1,160 1,160 1,190 1,530 1,450 2,070 2,220 3,190 4,910 6,420 10,340 13,460 31,010 70,880 374,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911-S 1911-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,210 1,260 1,390 1,660 1,720 2,440 5,850 16,580 62,440 105,980 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,650 2,190 3,220 11,210 34,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 15,500 22,500 32,500 60,000
1912-S 1912-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,190 1,225 1,200 1,210 1,260 1,390 1,880 2,970 6,700 19,060 44,660 292,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,085 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,460 1,850 3,340 12,840 54,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,500 15,500 22,500 35,000 63,000
1913-S 1913-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,085 1,200 1,210 1,210 1,390 2,090 2,340 6,210 14,760 30,230 130,280 228,890 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,085 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,530 2,190 4,320 15,730 162,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 14,500 22,500 32,500 60,000
1914-D 1914-D 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,085 1,180 1,190 1,190 1,330 1,360 1,420 1,530 3,660 4,880 18,430 52,990 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914-S 1914-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,275 1,200 1,210 1,210 1,660 1,970 3,060 6,110 13,680 48,430 148,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,080 1,180 1,190 1,190 1,310 1,360 1,420 1,720 2,060 3,130 11,380 65,140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,000 17,000 25,000 39,500 85,000
1915-S 1915-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,190 1,250 1,200 1,210 1,210 1,780 2,720 4,310 7,700 12,580 51,680 132,980 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916-S 1916-S 1,150 1,160 1,160 1,170 1,170 1,275 1,200 1,210 1,210 1,390 1,690 1,970 3,310 6,180 10,400 46,240 97,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1929 1929 2,700 3,450 4,980 8,820 14,700 24,500 20,700 24,840 28,440 30,630 31,880 36,210 39,000 42,840 58,180 113,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield. 1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield. AU-50 372.00 Heritage Auctions 22084 Genuine PCGS
1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1908 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 750.00 Heritage Auctions 25784 Genuine PCGS
(2)1909-D $5 MS62 NGC, And A 1915 $5 AU58 NGC. (2)1909-D $5 MS62 NGC, And A 1915 $5 AU58 NGC. MS-62 528.75 Heritage Auctions 21653 NGC
(2)1909-D $5 MS62 NGC. (2)1909-D $5 MS62 NGC. MS-62 1,116.25 Heritage Auctions 24580 NGC
(2)1909-D $5 MS62 NGC. (2)1909-D $5 MS62 NGC. MS-62 1,057.50 Heritage Auctions 23710 NGC
1910 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1910 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 576.00 Heritage Auctions 25788 Genuine PCGS
1910 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1910 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU-50 329.00 Heritage Auctions 27603 Details NGC
1911 $5 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1911 $5 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 504.00 Heritage Auctions 21734 Genuine PCGS
1911 $5 -- Cleaned -- Details NGC. 1911 $5 -- Cleaned -- Details NGC. MS-60 384.00 Heritage Auctions 24005 Details NGC
1912 $5 -- Cleaned -- NGC Details. 1912 $5 -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 564.00 Heritage Auctions 25613 Details NGC
1912 $5 -- Devices Engraved -- PCGS Genuine. 1912 $5 -- Devices Engraved -- PCGS Genuine. MS-60 600.00 Heritage Auctions 23779 Genuine PCGS
1913 $5 -- Cleaned -- Details NGC. 1913 $5 -- Cleaned -- Details NGC. MS-60 372.00 Heritage Auctions 24007 Details NGC
1913 $5 -- Cleaned -- NGC Details. 1913 $5 -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 432.00 Heritage Auctions 27742 Details NGC
1914 $5 -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (462/2111). PCGS 1914 $5 -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (462/2111). PCGS AU-58 367.78 Heritage Auctions 9561 ANACS
1914 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/2713). PCGS 1914 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (6/2713). PCGS AU-50 386.58 Heritage Auctions 9030 NGC Details
1915 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield. 1915 $5 -- Cleaning -- PCGS Genuine Gold Shield. AU-50 360.00 Heritage Auctions 22097 Genuine PCGS
1915 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1915 $5 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU-50 352.50 Heritage Auctions 22536 NGC Details
1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details. 1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 780.00 Heritage Auctions 25704 Details NGC
1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details. 1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 384.00 Heritage Auctions 23964 Details NGC
1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details. 1916-S $5 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 384.00 Heritage Auctions 23965 Details NGC
1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 14,400.00 Heritage Auctions 3773 Genuine PCGS
1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1929 $5 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 18,000.00 Heritage Auctions 4472 Genuine PCGS