|1986 (W) Gold $5
|1986 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|480
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987 (W) Gold $5
|1987 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|500
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988 (W) Gold $5
|1988 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|545
|740
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-P Gold $5
|1988-P Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|500
|1989 (W) Gold $5
|1989 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|502
|1,100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-P Gold $5
|1989-P Gold $5
|459.80
|462
|464.20
|468.60
|470.80
|473
|475.20
|499.10
|501.40
|528
|640
|350
|375
|461
|498
|1990 (W) Gold $5
|1990 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|502
|1,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-P Gold $5
|1990-P Gold $5
|459.80
|462
|464.20
|468.60
|470.80
|473
|475.20
|499.10
|501.40
|528
|640
|350
|375
|454
|505
|1991 (W) Gold $5
|1991 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|502
|760
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-P Gold $5
|1991-P Gold $5
|459.80
|462
|464.20
|468.60
|470.80
|473
|475.20
|499.10
|501.40
|528
|640
|350
|375
|450
|490
|1992 (W) Gold $5
|1992 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|502
|950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-P Gold $5
|1992-P Gold $5
|459.80
|462
|464.20
|468.60
|470.80
|473
|475.20
|499.10
|501.40
|528
|640
|350
|375
|454
|509
|1993 (W) Gold $5
|1993 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|467
|790
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Gold $5
|1993-P Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|462
|505
|1994 (W) Gold $5
|1994 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|467
|925
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-W Gold $5
|1994-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|454
|499
|1995 (W) Gold $5
|1995 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|470
|760
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-W Gold $5
|1995-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|495
|1996 (W) Gold $5
|1996 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|470
|535
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-W Gold $5
|1996-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|520
|1997 (S or W) Gold $5
|1997 (S or W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|520
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-W Gold $5
|1997-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|520
|1998 (S or W) Gold $5
|1998 (S or W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Gold $5
|1998-W Gold $5
|459.80
|462
|464.20
|468.60
|470.80
|473
|475.20
|499.10
|501.40
|528
|640
|350
|375
|451
|520
|1999 (S or W) Gold $5
|1999 (S or W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Gold $5
|1999-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|440
|545
|2000 (S or W) Gold $5
|2000 (S or W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|470
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Gold $5
|2000-W Gold $5
|459.80
|462
|464.20
|468.60
|470.80
|473
|475.20
|499.10
|501.40
|528
|640
|350
|375
|375
|425
|2001 (W) Gold $5
|2001 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|475
|530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Gold $5
|2001-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|531
|2002 (W) Gold $5
|2002 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|465
|512
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Gold $5
|2002-W Gold $5
|1,070
|1,070
|1,080
|1,080
|1,080
|1,080
|1,090
|1,090
|1,090
|1,140
|1,430
|350
|375
|451
|512
|2003 (W) Gold $5
|2003 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|501
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Gold $5
|2003-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|501
|2004 (W) Gold $5
|2004 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|520
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Gold $5
|2004-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|501
|2005 (W) Gold $5
|2005 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|451
|475
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Gold $5
|2005-W Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|520
|2006 (W) Gold $5
|2006 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|465
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $5
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|439
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Gold $5
|2006-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|525
|2007 (W) Gold $5
|2007 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|460
|499
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $5
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|425
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $5
|2007-W Proof Gold $5
|1,070
|1,070
|1,080
|1,080
|1,080
|1,080
|1,090
|1,090
|1,090
|1,140
|1,440
|350
|350
|451
|495
|2008 (W) Gold $5
|2008 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $5
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|430
|755
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $5
|2008-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|495
|2009 (W) Gold $5
|2009 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010 (W) Gold $5
|2010 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-W Proof Gold $5
|2010-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|495
|2011 (W) Gold $5
|2011 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Proof Gold $5
|2011-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|495
|2012 (W) Gold $5
|2012 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Proof Gold $5
|2012-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|495
|2013 (W) Gold $5
|2013 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|451
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Proof Gold $5
|2013-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|451
|490
|2014 (W) Gold $5
|2014 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Gold $5
|2014-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|484
|2015 (W) Gold $5
|2015 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|510
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Gold $5
|2015-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|485
|2016 (W) Gold $5
|2016 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|465
|502
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Gold $5
|2016-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|454
|484
|2017 (W) Gold $5
|2017 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|497
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Gold $5
|2017-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|484
|2018 (W) Gold $5
|2018 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Gold $5
|2018-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|451
|484
|2019 (W) Gold $5
|2019 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|505
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Proof Gold $5
|2019-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|389
|434
|2020 (W) Gold $5
|2020 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|461
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Gold $5
|2020-W Proof Gold $5
|1,070
|1,070
|1,080
|1,080
|1,080
|1,080
|1,090
|1,090
|1,090
|1,140
|1,440
|350
|375
|399
|434
|2021 (W) Gold $5
|2021 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|467
|495
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $5
|2021 (W) Type 2 Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|471
|504
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $5
|2021-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|442
|499
|2021-W Proof Type 2 Gold $5
|2021-W Proof Type 2 Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|434
|489
|2022 (W) Gold $5
|2022 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|467
|485
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Gold $5
|2022-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|455
|538
|2023 (W) Gold $5
|2023 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|470
|499
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Gold $5
|2023-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|375
|460
|490
|2024 (W) Gold $5
|2024 (W) Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|470
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $5
|2024-W Proof Gold $5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|451
|490