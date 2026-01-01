Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1986 (W) Gold $51986 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 480 800 -.- -.- -.- -.-
1987 (W) Gold $51987 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 500 800 -.- -.- -.- -.-
1988 (W) Gold $51988 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 545 740 -.- -.- -.- -.-
1988-P Gold $51988-P Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 500
1989 (W) Gold $51989 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 502 1,100 -.- -.- -.- -.-
1989-P Gold $51989-P Gold $5 459.80 462 464.20 468.60 470.80 473 475.20 499.10 501.40 528 640 350 375 461 498
1990 (W) Gold $51990 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 502 1,950 -.- -.- -.- -.-
1990-P Gold $51990-P Gold $5 459.80 462 464.20 468.60 470.80 473 475.20 499.10 501.40 528 640 350 375 454 505
1991 (W) Gold $51991 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 502 760 -.- -.- -.- -.-
1991-P Gold $51991-P Gold $5 459.80 462 464.20 468.60 470.80 473 475.20 499.10 501.40 528 640 350 375 450 490
1992 (W) Gold $51992 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 502 950 -.- -.- -.- -.-
1992-P Gold $51992-P Gold $5 459.80 462 464.20 468.60 470.80 473 475.20 499.10 501.40 528 640 350 375 454 509
1993 (W) Gold $51993 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 467 790 -.- -.- -.- -.-
1993-P Gold $51993-P Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 462 505
1994 (W) Gold $51994 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 467 925 -.- -.- -.- -.-
1994-W Gold $51994-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 454 499
1995 (W) Gold $51995 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 470 760 -.- -.- -.- -.-
1995-W Gold $51995-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 495
1996 (W) Gold $51996 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 470 535 -.- -.- -.- -.-
1996-W Gold $51996-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 520
1997 (S or W) Gold $51997 (S or W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 520 -.- -.- -.- -.-
1997-W Gold $51997-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 520
1998 (S or W) Gold $51998 (S or W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 525 -.- -.- -.- -.-
1998-W Gold $51998-W Gold $5 459.80 462 464.20 468.60 470.80 473 475.20 499.10 501.40 528 640 350 375 451 520
1999 (S or W) Gold $51999 (S or W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 525 -.- -.- -.- -.-
1999-W Gold $51999-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 440 545
2000 (S or W) Gold $52000 (S or W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 470 525 -.- -.- -.- -.-
2000-W Gold $52000-W Gold $5 459.80 462 464.20 468.60 470.80 473 475.20 499.10 501.40 528 640 350 375 375 425
2001 (W) Gold $52001 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 475 530 -.- -.- -.- -.-
2001-W Gold $52001-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 531
2002 (W) Gold $52002 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 465 512 -.- -.- -.- -.-
2002-W Gold $52002-W Gold $5 1,070 1,070 1,080 1,080 1,080 1,080 1,090 1,090 1,090 1,140 1,430 350 375 451 512
2003 (W) Gold $52003 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 501 -.- -.- -.- -.-
2003-W Gold $52003-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 501
2004 (W) Gold $52004 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 520 -.- -.- -.- -.-
2004-W Gold $52004-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 501
2005 (W) Gold $52005 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 451 475 -.- -.- -.- -.-
2005-W Gold $52005-W Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 520
2006 (W) Gold $52006 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 465 505 -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Gold $52006-W Burnished Uncirculated Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 439 500 -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Gold $52006-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 525
2007 (W) Gold $52007 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 460 499 -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Gold $52007-W Burnished Uncirculated Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 425 495 -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $52007-W Proof Gold $5 1,070 1,070 1,080 1,080 1,080 1,080 1,090 1,090 1,090 1,140 1,440 350 350 451 495
2008 (W) Gold $52008 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 495 -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $52008-W Burnished Uncirculated Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 430 755 -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $52008-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 495
2009 (W) Gold $52009 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2010 (W) Gold $52010 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Gold $52010-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 495
2011 (W) Gold $52011 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Gold $52011-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 495
2012 (W) Gold $52012 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $52012-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 495
2013 (W) Gold $52013 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 451 505 -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Gold $52013-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 451 490
2014 (W) Gold $52014 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold $52014-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 484
2015 (W) Gold $52015 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 510 -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Gold $52015-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 485
2016 (W) Gold $52016 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 465 502 -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Gold $52016-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 454 484
2017 (W) Gold $52017 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 497 -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Gold $52017-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 484
2018 (W) Gold $52018 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 495 -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Gold $52018-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 451 484
2019 (W) Gold $52019 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 505 -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $52019-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 389 434
2020 (W) Gold $52020 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 461 495 -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Gold $52020-W Proof Gold $5 1,070 1,070 1,080 1,080 1,080 1,080 1,090 1,090 1,090 1,140 1,440 350 375 399 434
2021 (W) Gold $52021 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 467 495 -.- -.- -.- -.-
2021 (W) Type 2 Gold $52021 (W) Type 2 Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 471 504 -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Gold $52021-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 442 499
2021-W Proof Type 2 Gold $52021-W Proof Type 2 Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 434 489
2022 (W) Gold $52022 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 467 485 -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Gold $52022-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 455 538
2023 (W) Gold $52023 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 470 499 -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Gold $52023-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 375 460 490
2024 (W) Gold $52024 (W) Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 470 500 -.- -.- -.- -.-
2024-W Proof Gold $52024-W Proof Gold $5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 451 490
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified