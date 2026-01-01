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Capped Head $5 Half Eagle

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Capped Head $5 Half Eagle

Great rarities abound in early half eagle series

Early $5 half eagle coins extend from 1795 to 1834 and include five major types. The time frame also includes some of the greatest rarities in the entire U.S. coin series.READ MORE

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Capped Head $5 Half Eagle
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Capped Head $5 Half Eagle
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Coin values search results

Capped Head $5 Half Eagle
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-63
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-63
1820 Curl Base 2, Large Letters 1820 Curl Base 2, Large Letters -.- -.- 5,500 8,000 13,500 16,500 18,500 -.- 22,500 27,500 30,000 -.- 40,000 57,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1820 Curl Base 2, Small Letters 1820 Curl Base 2, Small Letters -.- -.- 6,000 8,500 16,000 19,500 62,500 -.- 77,500 92,500 110,000 -.- 150,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1820 Square Base 2, Large Letters 1820 Square Base 2, Large Letters 2,100 3,030 6,560 8,590 12,940 14,000 15,940 18,130 22,440 24,060 25,630 29,380 43,130 68,900 94,250 175,500 279,500 -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NCS. 1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NCS. MS-60 19,975.00 Heritage Auctions 6616 CSN
1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. BD-5, R.6. Bass-Dannreuther Die State b/b. A truly large mintage of 263,806 Capped Head Left half eagles was accomplished in 1820, with nine die varieties known for the date. All var 1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. BD-5, R.6. Bass-Dannreuther Die State b/b. A truly large mintage of 263,806 Capped Head Left half eagles was accomplished in 1820, with nine die varieties known for the date. All var MS-60 11,750.00 Heritage Auctions 3411 NGC Details