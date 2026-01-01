|1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NCS.
|1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NCS.
|MS-60
|19,975.00
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|Heritage Auctions
|6616
|CSN
|1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. BD-5, R.6. Bass-Dannreuther Die State b/b. A truly large mintage of 263,806 Capped Head Left half eagles was accomplished in 1820, with nine die varieties known for the date. All var
|1820 $5 Curl 2, Large Letters -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. BD-5, R.6. Bass-Dannreuther Die State b/b. A truly large mintage of 263,806 Capped Head Left half eagles was accomplished in 1820, with nine die varieties known for the date. All var
|MS-60
|11,750.00
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|Heritage Auctions
|3411
|NGC Details