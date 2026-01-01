1938 5C PR64 NGC. 1938 5C PR64 NGC. MS-64 66.00 Heritage Auctions 21145 NGC

1938 5C PR64 NGC. 1938 5C PR64 NGC. MS-64 43.00 Heritage Auctions 21812 NGC

1939 5C Reverse of 1938 PR64 S NGC. 1939 5C Reverse of 1938 PR64 S NGC. MS-64 79.00 Heritage Auctions 21094 NGC

1939 5C Reverse of 1938 PR64 NGC. 1939 5C Reverse of 1938 PR64 NGC. MS-64 69.00 Heritage Auctions 27178 NGC

1940 5C PR64 PCGS. PCGS 1940 5C PR64 PCGS. PCGS MS-64 79.00 Heritage Auctions 21063 PCGS

1940 5C PR65 NGC. 1940 5C PR65 NGC. MS-65 79.00 Heritage Auctions 25321 NGC

1941 5C PR63 NGC. NGC Census: (22/952). PCGS 1941 5C PR63 NGC. NGC Census: (22/952). PCGS MS-63 25.00 Heritage Auctions 24167 NGC

1941 5C PR63 PCGS. Ex: Teich Family Collection. PCGS 1941 5C PR63 PCGS. Ex: Teich Family Collection. PCGS MS-63 34.00 Heritage Auctions 26093 PCGS

1942 1C PR64 Red PCGS. 1942 1C PR64 Red PCGS. MS-65 114.00 Heritage Auctions 23368 PCGS

1942 5C PR65 ANACS. 1942 5C PR65 ANACS. MS-65 126.00 Heritage Auctions 21049 ANACS

1950 5C PR65 NGC. NGC Census: (189/812). PCGS 1950 5C PR65 NGC. NGC Census: (189/812). PCGS MS-65 30.00 Heritage Auctions 27031 NGC

1950 5C PR65 PCGS. 1950 5C PR65 PCGS. MS-65 53.00 Heritage Auctions 25091 PCGS

1955 5C PR67 PCGS. 1955 5C PR67 PCGS. MS-67 240.00 Heritage Auctions 27115 PCGS

1955 5C PR67 PCGS. PCGS 1955 5C PR67 PCGS. PCGS MS-67 50.00 Heritage Auctions 25218 PCGS

1956 5C 6 Steps--Double Die Obverse-- PR67 ANACS. FS-035. 4.. NGC Census: (672/673). PCGS 1956 5C 6 Steps--Double Die Obverse-- PR67 ANACS. FS-035. 4.. NGC Census: (672/673). PCGS MS-67 76.00 Heritage Auctions 20146 ANACS

1956 5C DDO, FS-035.4, PR67 NGC. NGC Census: (1481/1687). PCGS 1956 5C DDO, FS-035.4, PR67 NGC. NGC Census: (1481/1687). PCGS MS-67 99.00 Heritage Auctions 23955 NGC

1957 5C PR65 PCGS. 1957 5C PR65 PCGS. MS-65 216.00 Heritage Auctions 21180 PCGS

1960 5C PR69 NGC. 1960 5C PR69 NGC. MS-69 57.00 Heritage Auctions 23263 NGC

1960 5C PR69 PCGS. 1960 5C PR69 PCGS. MS-69 109.00 Heritage Auctions 25485 PCGS

1961 5C PR69 NGC. 1961 5C PR69 NGC. MS-69 57.00 Heritage Auctions 45159 NGC

1961 5C PR69 PCGS. 1961 5C PR69 PCGS. MS-69 104.00 Heritage Auctions 25486 PCGS

1962 5C PR65 PCGS. 1962 5C PR65 PCGS. MS-65 47.00 Heritage Auctions 23202 PCGS

1965 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clip -- MS66 NGC. 1965 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clip -- MS66 NGC. MS-66 53.00 Heritage Auctions 92232 NGC

1965 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated In Collar -- MS66 NGC. 1965 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated In Collar -- MS66 NGC. MS-66 646.25 Heritage Auctions 9104 NGC

1944-P 5C Jefferson Nickel -- Curved Clip @9:30 -- MS66 NGC. 1944-P 5C Jefferson Nickel -- Curved Clip @9:30 -- MS66 NGC. MS-66 56.00 Heritage Auctions 24680 NGC

1966 5C Jefferson Nickel -- Rotated Dies -- MS65 NGC. 1966 5C Jefferson Nickel -- Rotated Dies -- MS65 NGC. MS-65 49.00 Heritage Auctions 91486 NGC

1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. 1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. MS-64 39.00 Heritage Auctions 45134 PCGS

1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS66 PCGS. 1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS66 PCGS. MS-66 79.00 Heritage Auctions 91162 PCGS

1968-D 5C MS67 NGC. 1968-D 5C MS67 NGC. MS-67 240.00 Heritage Auctions 21144 NGC

1968-D 5C MS67 NGC. 1968-D 5C MS67 NGC. MS-67 384.00 Heritage Auctions 27139 NGC

(1969)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank -- MS65 NGC. (1969)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank -- MS65 NGC. MS-65 360.00 Heritage Auctions 92226 NGC

1969-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Copper Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC. 1969-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Copper Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC. MS-65 432.00 Heritage Auctions 7696 PCGS

(1970)-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Brown NGC. (1970)-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Brown NGC. MS-63 188.00 Heritage Auctions 8894 NGC

1949-S 5C MS65 PCGS. 1949-S 5C MS65 PCGS. MS-66 111.00 Heritage Auctions 23142 PCGS

197 X 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS65 NGC. 197 X 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS65 NGC. MS-65 50.00 Heritage Auctions 21900 NGC

1971 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1971 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 129.00 Heritage Auctions 92348 ANACS

1972 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1972 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 99.00 Heritage Auctions 92351 ANACS

1972-D 5C 5-Cent Die Progression Set MS65-66 NGC. 1972-D 5C 5-Cent Die Progression Set MS65-66 NGC. MS-65 364.25 Heritage Auctions 9110 NGC

1968-D 5C Jefferson Nickel -- Tilted Partial Collar -- AU50 ANACS. 1968-D 5C Jefferson Nickel -- Tilted Partial Collar -- AU50 ANACS. MS-64 69.00 Heritage Auctions 92353 ANACS

1973 5C Jefferson Nickel -- Struck On 1C Planchet -- MS63 Brown NGC. 1973 5C Jefferson Nickel -- Struck On 1C Planchet -- MS63 Brown NGC. MS-63 211.50 Heritage Auctions 29850 NGC

1974 5C Jefferson Nickel -- 50% Straight Clip -- MS66 NGC. 1974 5C Jefferson Nickel -- 50% Straight Clip -- MS66 NGC. MS-66 109.00 Heritage Auctions 91499 NGC

1974 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS66 NGC. 1974 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS66 NGC. MS-66 132.00 Heritage Auctions 91498 NGC

1975 5C Jefferson Nickel -- Doubled Denomination on Struck 1C Planchet -- MS64 Brown PCGS. 1975 5C Jefferson Nickel -- Doubled Denomination on Struck 1C Planchet -- MS64 Brown PCGS. MS-64 552.00 Heritage Auctions 92127 PCGS

1975 5C MS67 PCGS. 1975 5C MS67 PCGS. MS-67 141.00 Heritage Auctions 21088 PCGS

(1976) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank Planchet (2. (1976) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank Planchet (2. MS-64 517.00 Heritage Auctions 11880 NGC

1976 5C Jefferson Nickel -- 40% Curved Clip -- MS66 NGC. 1976 5C Jefferson Nickel -- 40% Curved Clip -- MS66 NGC. MS-66 67.00 Heritage Auctions 25363 NGC

(1977)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on 10C Planchet -- PR64 NGC. (1977)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on 10C Planchet -- PR64 NGC. MS-64 840.00 Heritage Auctions 93145 NGC

(1977)-S Jefferson Nickel -- Struck on a Dime Planchet -- PR64 NGC. (1977)-S Jefferson Nickel -- Struck on a Dime Planchet -- PR64 NGC. MS-64 900.00 Heritage Auctions 7445 NGC

1978 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% off Center -- MS64 PCGS. 1978 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% off Center -- MS64 PCGS. MS-64 43.00 Heritage Auctions 24336 PCGS

1978 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Planchet -- MS63 Red Brown PCGS. 1978 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Planchet -- MS63 Red Brown PCGS. MS-63 282.00 Heritage Auctions 9718 PCGS

(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Blank -- MS65 Red NGC. (1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Blank -- MS65 Red NGC. MS-65 780.00 Heritage Auctions 92366 NGC

(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Blank -- MS64 Red NGC. (1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Blank -- MS64 Red NGC. MS-64 660.00 Heritage Auctions 92365 NGC

(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Blank 1C Planchet -- MS64 Red NGC. (1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Blank 1C Planchet -- MS64 Red NGC. MS-64 381.88 Heritage Auctions 8592 NGC

(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Damaged 1C Blank Planchet (3. (1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Damaged 1C Blank Planchet (3. MS-63 164.50 Heritage Auctions 10041 NGC

(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck On a 1C Blank -- MS64 Brown NGC. (1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck On a 1C Blank -- MS64 Brown NGC. MS-64 218.40 Heritage Auctions 28533 NGC

(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. (1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. MS-64 188.00 Heritage Auctions 8899 NGC

1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. 1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. MS-64 372.00 Heritage Auctions 93102 NGC

1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on Cent Planchet -- MS63 Red and Brown PCGS. 1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on Cent Planchet -- MS63 Red and Brown PCGS. MS-63 240.00 Heritage Auctions 93101 PCGS

1983-D 5C MS66 PCGS. 1983-D 5C MS66 PCGS. MS-66 20.00 Heritage Auctions 21425 PCGS

1983-P 25C Washington Quarter -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC. 1983-P 25C Washington Quarter -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC. MS-65 54.00 Heritage Auctions 21202 NGC

1984-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 70% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. 1984-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 70% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. MS-64 69.00 Heritage Auctions 92379 ANACS

1984-D 5C MS67 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS 1984-D 5C MS67 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS MS-67 99.88 Heritage Auctions 25128 NGC

1985-D 5C Jefferson Nickel -- Double Denomination on struck cent -- MS64 RD PCGS. 1985-D 5C Jefferson Nickel -- Double Denomination on struck cent -- MS64 RD PCGS. MS-64 840.00 Heritage Auctions 10225 PCGS

1985-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. 1985-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. MS-64 65.00 Heritage Auctions 92381 ANACS

1986-P 5C MS65 PCGS. 1986-P 5C MS65 PCGS. MS-65 31.00 Heritage Auctions 44040 PCGS

1987-P 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. 1987-P 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. MS-64 57.00 Heritage Auctions 91190 PCGS

1988-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 60% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1988-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 60% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 49.00 Heritage Auctions 92382 ANACS

1988-D 5C MS67 PCGS. PCGS 1988-D 5C MS67 PCGS. PCGS MS-67 164.50 Heritage Auctions 28077 PCGS

1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 10% Off Center & 20% Clip Planchet -- MS64 PCGS. 1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 10% Off Center & 20% Clip Planchet -- MS64 PCGS. MS-64 149.00 Heritage Auctions 92385 PCGS

1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @10:00, Uniface -- MS63 ANACS. 1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @10:00, Uniface -- MS63 ANACS. MS-63 45.00 Heritage Auctions 92384 ANACS

1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 67.00 Heritage Auctions 93136 ANACS

1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 104.00 Heritage Auctions 92386 ANACS

1992-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 20% Off Center @7:00 -- MS63 ANACS. 1992-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 20% Off Center @7:00 -- MS63 ANACS. MS-63 99.00 Heritage Auctions 92387 ANACS

1992-P 5C Jefferson Nickel -- Overstruck on a 1992 1C -- MS63 Red and Brown NGC. 1992-P 5C Jefferson Nickel -- Overstruck on a 1992 1C -- MS63 Red and Brown NGC. MS-63 630.00 Heritage Auctions 93106 NGC

1993-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Double Struck, Second Strike Off Center -- MS66 NGC. 1993-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Double Struck, Second Strike Off Center -- MS66 NGC. MS-66 690.00 Heritage Auctions 92244 NGC

1993-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. 1993-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. MS-64 53.00 Heritage Auctions 93137 ANACS

1994-P 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated Second Strike & Partial Collar -- MS64 PCGS. 1994-P 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated Second Strike & Partial Collar -- MS64 PCGS. MS-64 482.40 Heritage Auctions 91517 PCGS

1994-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Quadruple Strike, Triple Struck Off Center -- MS63 PCGS. 1994-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Quadruple Strike, Triple Struck Off Center -- MS63 PCGS. MS-63 360.00 Heritage Auctions 24930 PCGS

1995-P 5C -- Double Struck, Second Strike 60% Off Center, Obverse Indent, Reverse Uniface -- MS64 PCGS. 1995-P 5C -- Double Struck, Second Strike 60% Off Center, Obverse Indent, Reverse Uniface -- MS64 PCGS. MS-64 324.00 Heritage Auctions 23943 PCGS

1995-P 5C Jefferson Nickel -- 35% Double Clipped Planchet -- MS63 PCGS. 1995-P 5C Jefferson Nickel -- 35% Double Clipped Planchet -- MS63 PCGS. MS-63 141.00 Heritage Auctions 9673 PCGS

(1996-P) 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS64 NGC. (1996-P) 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS64 NGC. MS-64 79.00 Heritage Auctions 91520 NGC

(1996-P) Jefferson Nickel -- Mated Pair, Chain Strike Edge -- MS66 NGC. (1996-P) Jefferson Nickel -- Mated Pair, Chain Strike Edge -- MS66 NGC. MS-66 470.00 Heritage Auctions 9121 NGC

1997-P 5C Jefferson Nickel -- Broadstruck, Major Indent -- MS64 ANACS. 1997-P 5C Jefferson Nickel -- Broadstruck, Major Indent -- MS64 ANACS. MS-64 65.00 Heritage Auctions 91521 ANACS

1997-P 5C MS69 NGC. 1997-P 5C MS69 NGC. MS-69 240.00 Heritage Auctions 21193 NGC

(1998) 5C Jefferson Nickel -- Struck Off Center on a Triple Curved Clip Planchet -- MS65 NGC. (1998) 5C Jefferson Nickel -- Struck Off Center on a Triple Curved Clip Planchet -- MS65 NGC. MS-65 192.00 Heritage Auctions 91522 NGC

1997-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 40% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1997-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 40% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-65 67.00 Heritage Auctions 92390 ANACS

(1999-D) 5C Eight-Piece Bonded Nickel Planchets, Detached From Cluster, MS65 PCGS. (1999-D) 5C Eight-Piece Bonded Nickel Planchets, Detached From Cluster, MS65 PCGS. MS-65 1,057.50 Heritage Auctions 8636 PCGS