Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Jefferson 5 Cents

Enlarge
Enlarge
Jefferson 5 Cents

Jefferson 5-cent coin endures many changes

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

If one word sums up the Jefferson 5-cent coin, it would be "change" because throughout its storied history it has endured many ch...READ MORE

- Buy & Sell -
Jefferson 5 Cents
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Jefferson 5 Cents
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Jefferson 5 Cents
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-65 FS MS-66 MS-66 FS MS-67 MS-67 FS MS-68 MS-68 FS MS-69 MS-69 FS MS-70 MS-70 FS PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-65 FS MS-66 MS-66 FS MS-67 MS-67 FS MS-68 MS-68 FS MS-69 MS-69 FS MS-70 MS-70 FS PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1938 Copper-Nickel1938 Copper-Nickel -.- 0.20 0.30 0.50 1 1.50 -.- -.- 3 4 -.- -.- 8 15 20 60 45 150 275 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938 Copper-Nickel1938 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24 31.20 43.20 57.60 93.75 105 -.- 187.50 -.- 468 -.- 2,440 -.- -.- -.- -.- -.- 60 90 100 -.- 150 -.- -.- 300 -.- -.- -.- -.- -.-
1938-D Copper-Nickel1938-D Copper-Nickel -.- 0.55 0.75 1.25 1.75 3.50 -.- -.- 5 6.50 -.- -.- 9 14 20 70 35 100 75 500 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1938-S Copper-Nickel1938-S Copper-Nickel 1.20 1.44 1.68 1.86 2.40 2.70 3 3.30 3.60 6.60 7.80 8.40 9.60 16.80 26.25 175 37.50 500 221 1,250 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Doubled MONTICELLO Copper-Nickel1939 Doubled MONTICELLO Copper-Nickel -.- 25 40 100 125 175 -.- -.- 200 300 -.- -.- 800 1,050 1,250 2,250 1,500 5,500 2,500 12,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Reverse of 1938 Copper-Nickel1939 Reverse of 1938 Copper-Nickel 0.12 0.14 0.18 0.24 0.30 1.80 1.86 1.92 2.04 2.70 3 3.30 5.40 13.20 26.25 160 43.75 250 130 1,150 1,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Reverse of 1938 Copper-Nickel1939 Reverse of 1938 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21.60 28.80 43.20 60 90 143.75 -.- 187.50 -.- 546 -.- 3,780 -.- -.- -.- -.- -.- 50 90 105 -.- 150 -.- -.- 400 -.- -.- -.- -.- -.-
1939 Reverse of 1940 Copper-Nickel1939 Reverse of 1940 Copper-Nickel -.- 0.10 0.20 0.50 1 1.50 -.- -.- 3.50 5 -.- -.- 10 20 30 50 40 70 100 325 1,500 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-D Reverse of 1938 Copper-Nickel1939-D Reverse of 1938 Copper-Nickel 2.88 3.30 3.72 5.10 10.20 22.20 25.20 28.20 29.90 40.25 46 52.90 58.65 64.80 75 400 95 550 208 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-D Reverse of 1940 Copper-Nickel1939-D Reverse of 1940 Copper-Nickel -.- 5 6 8 10 12 -.- -.- 15 30 -.- -.- 40 65 80 250 100 675 250 2,500 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-S Reverse of 1938 Copper-Nickel1939-S Reverse of 1938 Copper-Nickel 0.54 0.66 0.90 1.74 3.30 8.40 8.70 9.30 10.20 13.80 14.95 18.40 21.85 32.40 52.50 175 85 500 221 5,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1939-S Reverse of 1940 Copper-Nickel1939-S Reverse of 1940 Copper-Nickel -.- 0.75 1 2 5 7 -.- -.- 8 9 -.- -.- 20 40 90 150 250 700 1,050 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940 Copper-Nickel1940 Copper-Nickel -.- 0.07 0.10 0.15 0.25 0.50 -.- -.- 1 1.50 -.- -.- 4 7 15 30 35 55 125 300 700 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940 Copper-Nickel1940 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18 26.40 34.80 45.60 80 105 -.- 120 -.- 337.50 -.- 4,810 -.- 16,880 -.- -.- -.- 40 75 100 -.- 150 -.- -.- 400 -.- -.- -.- -.- -.-
1940-D Copper-Nickel1940-D Copper-Nickel 0.07 0.09 0.18 0.30 0.48 1.20 1.50 1.68 2.04 2.70 3.30 3.60 5.17 8.40 13.75 20 22.50 40 78 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1940-S Copper-Nickel1940-S Copper-Nickel 0.07 0.12 0.19 0.36 0.60 1.02 1.20 1.50 1.80 3 3.90 5.10 6.32 10.80 18.75 50 32.50 125 188.50 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941 Copper-Nickel1941 Copper-Nickel -.- 0.07 0.10 0.15 0.30 0.50 -.- -.- 1 1.25 -.- -.- 4 10 15 35 30 75 70 450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941 Copper-Nickel1941 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 16.80 21.60 26.40 38.40 53.75 65 -.- 100 -.- 325 -.- 6,310 -.- -.- -.- -.- -.- 40 65 75 -.- 150 -.- -.- 400 -.- -.- -.- -.- -.-
1941-D Copper-Nickel1941-D Copper-Nickel 0.07 0.09 0.14 0.30 0.48 1.20 1.38 1.50 1.80 3.30 4.60 5.75 6.32 8.40 12.50 20 22.50 40 70.20 150 -.- 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1941-S Copper-Nickel1941-S Copper-Nickel 0.07 0.09 0.14 0.30 0.60 1.50 1.68 1.86 2.10 2.82 3.45 4.60 6.32 10.80 25 50 35 175 260 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942 Copper-Nickel1942 Copper-Nickel -.- 0.07 0.10 0.25 0.40 0.75 -.- -.- 1.50 2.75 -.- -.- 8 15 20 60 30 450 225 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942 Copper-Nickel1942 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15.60 20.40 28.80 40.80 55 77.50 -.- 96.25 -.- 175 -.- 1,980 -.- -.- -.- -.- -.- 40 60 70 3,000 90 -.- 6.25 200 -.- -.- -.- -.- -.-
1942-D Copper-Nickel1942-D Copper-Nickel 0.18 0.30 0.42 1.20 2.10 5.70 6 7.80 10.80 23 25.30 26.45 27.60 32.40 37.50 50 60 100 156 400 -.- 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-D/Horizontal D Copper-Nickel1942-D/Horizontal D Copper-Nickel -.- -.- -.- 80 175 400 -.- -.- 650 1,300 -.- -.- 3,500 4,000 4,500 9,500 8,000 12,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946 Copper-Nickel1946 Copper-Nickel 0.06 0.07 0.08 0.12 0.18 0.24 0.30 0.42 0.54 0.72 0.78 1.26 3.45 7.80 13.75 100 30 600 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-D Copper-Nickel1946-D Copper-Nickel 0.07 0.08 0.09 0.13 0.24 0.42 0.44 0.48 0.57 1.56 1.80 2.01 3.45 9.60 15 30 25 50 156.25 660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-D/Horizontal D Copper-Nickel1946-D/Horizontal D Copper-Nickel -.- 42.50 65 80 140 225 -.- -.- 245 300 -.- -.- 450 700 1,250 2,000 1,750 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1946-S Copper-Nickel1946-S Copper-Nickel 0.08 0.09 0.18 0.24 0.36 0.42 0.45 0.49 0.60 1.20 1.44 1.72 3.45 9 17.50 60 31.25 250 80 6,000 1,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947 Copper-Nickel1947 Copper-Nickel 0.06 0.07 0.08 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.90 1.08 1.38 2.30 7.80 15 40 40 500 150 1,750 1,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947-D Copper-Nickel1947-D Copper-Nickel 0.07 0.08 0.09 0.13 0.30 0.48 0.54 0.60 0.66 1.08 1.20 2.58 5.75 9.60 16.25 25 27.50 100 85 425 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1947-S Copper-Nickel1947-S Copper-Nickel 0.08 0.09 0.10 0.14 0.24 0.36 0.39 0.42 0.48 0.72 0.90 2.30 6.90 10.80 15 80 22.50 200 225 4,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948 Copper-Nickel1948 Copper-Nickel 0.06 0.07 0.08 0.12 0.18 0.30 0.32 0.36 0.42 0.66 0.84 1.43 2.58 7.20 15 90 55 700 940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948-D Copper-Nickel1948-D Copper-Nickel 0.08 0.09 0.10 0.30 0.42 0.60 0.66 0.78 0.90 1.02 1.20 2.30 3.45 10.80 17.50 30 31.25 60 175 650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1948-S Copper-Nickel1948-S Copper-Nickel 0.08 0.09 0.18 0.36 0.42 0.48 0.50 0.54 0.60 1.20 1.44 2.58 4.60 10.80 18.75 30 30 200 131.25 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949 Copper-Nickel1949 Copper-Nickel 0.08 0.09 0.14 0.18 0.24 0.42 0.45 0.48 0.60 1.44 1.80 2.58 2.87 6.60 15 2,000 53.75 6,000 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949-D Copper-Nickel1949-D Copper-Nickel 0.08 0.09 0.10 0.24 0.42 0.54 0.60 0.66 0.78 1.08 1.32 2.58 2.87 8.40 17.50 30 32.50 150 137.50 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949-D/S Copper-Nickel1949-D/S Copper-Nickel 24 27.60 33.60 43.20 78 105.60 117.60 132 150 156 177.60 189.75 218.50 276 400 1,500 680 2,500 2,690 30,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1949-S Copper-Nickel1949-S Copper-Nickel 0.18 0.30 0.42 0.60 0.72 0.90 0.96 1.02 1.08 1.50 1.92 2.40 3.45 9.60 17.50 250 45 350 125 4,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950 Copper-Nickel1950 Copper-Nickel -.- 0.10 0.15 0.25 0.50 0.75 -.- -.- 1 1.25 -.- -.- 4 7 15 75 50 350 550 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1950 Copper-Nickel1950 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.20 28.80 33.60 40.80 47.50 56.25 -.- 85 -.- 130 -.- 325 -.- 2,340 -.- -.- -.- 30 40 50 900 60 150 900 125 500 2,500 -.- -.- -.-
1950-D Copper-Nickel1950-D Copper-Nickel 5.40 5.70 6 6.60 7.50 8.10 9 9.30 9.90 10.50 11.40 12 13.80 18 27.50 50 43.75 100 162.50 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951 Copper-Nickel1951 Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.15 0.25 0.50 -.- -.- 0.75 1 -.- -.- 5 8 15 400 50 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951 Copper-Nickel1951 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21.60 24 26.40 30 37.50 42.50 -.- 52.50 -.- 70 -.- 150 -.- 500 -.- -.- -.- 25 35 45 900 60 125 2,500 100 200 2,500 4,000 -.- -.-
1951-D Copper-Nickel1951-D Copper-Nickel 0.10 0.13 0.14 0.21 0.42 0.54 0.60 0.66 0.78 1.20 1.68 2.30 6.32 9.60 15 50 26.25 350 125 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1951-S Copper-Nickel1951-S Copper-Nickel 0.12 0.18 0.24 0.42 0.66 0.90 1.02 1.14 1.32 1.80 2.40 3.45 5.75 10.80 18.75 225 40 800 350 10,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952 Copper-Nickel1952 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.15 0.25 0.50 -.- -.- 0.75 1.50 -.- -.- 4.75 15 25 1,250 75 2,750 1,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952 Copper-Nickel1952 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7.20 8.40 10.80 14.40 25 30 -.- 40 -.- 62.50 -.- 115 -.- 287.50 -.- -.- -.- 15 25 30 -.- 45 75 -.- 60 150 2,250 5,000 -.- -.-
1952-D Copper-Nickel1952-D Copper-Nickel 0.08 0.09 0.10 0.15 0.24 0.36 0.42 0.48 1.20 3.16 3.90 4.31 4.60 5.40 15 125 30 400 225 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1952-S Copper-Nickel1952-S Copper-Nickel 0.07 0.08 0.10 0.14 0.18 0.30 0.36 0.42 0.48 0.86 1.14 1.84 3.45 6.60 16.25 275 32.50 700 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953 Copper-Nickel1953 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.15 0.25 0.50 -.- -.- 0.75 1 -.- -.- 2.50 6.75 20 2,000 75 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953 Copper-Nickel1953 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.50 5.10 6 9.60 17.50 25 -.- 35 -.- 42.50 -.- 82.50 -.- 193.75 -.- -.- -.- 10 20 25 -.- 45 75 -.- 50 200 3,000 5,500 -.- -.-
1953-D Copper-Nickel1953-D Copper-Nickel 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.19 0.21 0.24 0.26 0.40 0.60 1.15 2.30 7.80 16.25 125 31.25 900 193.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1953-S Copper-Nickel1953-S Copper-Nickel 0.07 0.08 0.12 0.18 0.26 0.30 0.42 0.54 0.72 0.86 1.08 1.15 2.30 7.20 25 8,000 62.50 -.- 593.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954 Copper-Nickel1954 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.25 -.- -.- 0.50 0.75 -.- -.- 1.50 7.50 20 400 65 1,750 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954 Copper-Nickel1954 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.28 2.82 3.60 5.40 12.50 15 -.- 25 -.- 41.25 -.- 62.50 -.- 156.25 -.- -.- -.- 5 12 15 -.- 30 50 -.- 45 80 950 1,750 -.- -.-
1954 S/D Copper-Nickel1954 S/D Copper-Nickel -.- 5 7 10 12 18 -.- -.- 22 25 -.- -.- 50 75 150 -.- 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954-D Copper-Nickel1954-D Copper-Nickel 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.16 0.19 0.21 0.26 0.46 0.84 1.02 1.26 6 13.75 1,250 150 4,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1954-S Copper-Nickel1954-S Copper-Nickel 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.21 0.30 0.42 0.60 0.86 1.50 2.30 2.87 10.80 22.50 4,000 57.50 20,000 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955 Copper-Nickel1955 Copper-Nickel -.- 0.15 0.20 0.25 0.35 0.40 -.- -.- 0.75 1 -.- -.- 2 5 20 500 60 1,600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955 Copper-Nickel1955 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.02 1.32 3 4.80 10.62 13.75 -.- 22.50 -.- 40 -.- 77.50 -.- 102.50 -.- 390 -.- 4 10 15 -.- 20 25 -.- 30 60 200 500 3,000 -.-
1955 D/S Copper-Nickel1955 D/S Copper-Nickel -.- 6 8 9 11 25 -.- -.- 30 35 -.- -.- 55 90 200 -.- 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1955-D Copper-Nickel1955-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.66 1.02 1.20 7.20 15 2,750 90 8,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1956 Copper-Nickel1956 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 2 2.50 20 40 20 200 800 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1956 Copper-Nickel1956 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.36 0.60 1.50 3 7.50 10 -.- 17.50 -.- 30 -.- 50 -.- 120 -.- -.- -.- 3 5 8 -.- 18 50 -.- 23 125 1,000 -.- -.- -.-
1956-D Copper-Nickel1956-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.20 0.21 0.24 2.40 7.20 13.75 900 40 1,600 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1957 Copper-Nickel1957 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 2 4 15 75 40 450 400 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1957 Copper-Nickel1957 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.33 0.54 1.50 2.70 7.50 10 -.- 15 -.- 21.25 -.- 47.50 -.- 115 -.- -.- -.- 1 1.50 2.50 -.- 15 60 -.- 20 100 -.- -.- -.- -.-
1957-D Copper-Nickel1957-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 1.80 5.40 12.50 100 30 550 187.50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1958 Copper-Nickel1958 Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 -.- -.- 0.85 1 -.- -.- 2.25 4 30 425 40 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1958 Copper-Nickel1958 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.42 0.84 1.80 3 7.50 9.37 -.- 13.75 -.- 25 -.- 37.50 -.- 110 -.- -.- -.- 2 4.75 5.50 -.- 20 30 -.- 25 100 2,500 3,000 -.- -.-
1958-D Copper-Nickel1958-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.26 0.30 1.80 5.40 11.25 30 31.25 60 500 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1959 Copper-Nickel1959 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 1 3.75 15 30 75 250 -.- 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1959 Copper-Nickel1959 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.36 0.54 1.80 3.30 6.90 9 -.- 13.75 -.- 22.50 -.- 28.75 -.- 75 -.- 260 -.- 1 1.50 2.50 -.- 12 20 -.- 20 35 400 750 -.- -.-
1959-D Copper-Nickel1959-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 0.72 3 10 150 40 1,150 550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1960 Copper-Nickel1960 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 1 3 20 2,750 30 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1960 Copper-Nickel1960 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.33 0.42 1.20 1.20 3 7.20 -.- 12.50 -.- 21.25 -.- 30 -.- 80 -.- -.- -.- 1 1.50 2.50 -.- 12 20 -.- 20 30 -.- 300 -.- -.-
1960-D Copper-Nickel1960-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 0.72 4.20 12.50 -.- 45 -.- 475 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1961 Copper-Nickel1961 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 1 6.50 17.50 3,000 50 10,000 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1961 Copper-Nickel1961 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 0.38 0.78 1.20 2 3.60 -.- 11.25 -.- 17.50 -.- 26.25 -.- 45 -.- -.- -.- 1 1.50 2.50 -.- 8 20 -.- 15 25 -.- 250 1,500 -.-
1961-D Copper-Nickel1961-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 0.72 5.40 13.75 -.- 75 -.- 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1962 Copper-Nickel1962 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 1 3.75 15 50 45 150 350 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1962 Copper-Nickel1962 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 0.38 0.78 1.20 2 3.60 -.- 11.25 -.- 17.50 -.- 25 -.- 35 -.- 106.25 -.- 1 1.50 2.50 -.- 8 20 -.- 15 35 -.- 75 300 -.-
1962-D Copper-Nickel1962-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 0.72 3.60 25 4,000 143.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1963 Copper-Nickel1963 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 1 2.50 10 100 20 450 700 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1963 Copper-Nickel1963 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 0.38 0.78 1.20 2 3.60 -.- 11.25 -.- 21.25 -.- 26.25 -.- 41.25 -.- 475 -.- 1 1.50 2.50 -.- 8 20 -.- 15 25 -.- 35 400 -.-
1963-D Copper-Nickel1963-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 0.72 2.40 17.50 5,000 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Copper-Nickel1964 Copper-Nickel -.- 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.30 -.- -.- 0.50 1.50 10 150 40 850 1,050 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1964 Copper-Nickel1964 Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 0.38 0.78 1.20 2 3.90 -.- 11.25 -.- 17.50 -.- 22.50 -.- 30 -.- 156.25 -.- 1 1.50 2.50 -.- 8 20 -.- 15 25 -.- 30 100 -.-
1964-D Copper-Nickel1964-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.20 0.24 0.72 3.60 13.75 600 35 1,250 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Copper-Nickel1965 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 7.50 5,000 60 -.- 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1965 Special Mint Set Copper-Nickel1965 Special Mint Set Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.50 -.- -.- 1.50 10 15 30 25 50 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Copper-Nickel1966 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 11.25 7,500 110 -.- 1,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1966 Special Mint Set Copper-Nickel1966 Special Mint Set Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.50 -.- -.- 1.50 15 20 30 30 50 70 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Copper-Nickel1967 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 6 15 -.- 85 -.- 720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1967 Special Mint Set Copper-Nickel1967 Special Mint Set Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.50 -.- -.- 1.50 10 12 30 30 50 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-D Copper-Nickel1968-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 2.40 6.87 -.- 27.50 -.- 690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-S Copper-Nickel1968-S Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.60 3 8.75 600 25 3,500 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1968-S Copper-Nickel1968-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 5 -.- 8 9 -.- 15 35 100 -.-
1969-D Copper-Nickel1969-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 2.40 6.25 -.- 81.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-S Copper-Nickel1969-S Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.72 3.60 12.50 -.- 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1969-S Copper-Nickel1969-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 5 -.- 11 8 -.- 25 40 175 -.-
1970-D Copper-Nickel1970-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.60 2.40 22.50 -.- 65 -.- 910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-S Copper-Nickel1970-S Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 1.20 3.60 10 400 30 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1970-S Copper-Nickel1970-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 5 -.- 10 8 -.- 15 30 250 -.-
1971 Copper-Nickel1971 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.54 1.32 1.44 1.80 2.10 12.50 15 25 50 -.- 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-D Copper-Nickel1971-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 6.87 10 25 30 56.25 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-S Copper-Nickel1971-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.74 0.86 1.03 2 3 3.90 -.- 8.75 -.- 12.50 -.- 15 -.- 22.50 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 6 -.- 12 8 -.- 15 25 110 -.-
1971-S No S Copper-Nickel1971-S No S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 810 880 -.- 910 -.- 940 -.- 1,310 -.- 1,840 -.- -.- -.- 900 1,000 1,100 1,250 -.- -.- 1,800 -.- -.- 2,000 2,750 3,500 -.-
1972 Copper-Nickel1972 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 12.50 30 26.25 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-D Copper-Nickel1972-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 11.25 25 25 125 350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S Copper-Nickel1972-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.69 0.80 1.15 2 3 3.60 -.- 7.50 -.- 8.75 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 10 15 50 -.-
1973 Copper-Nickel1973 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 10 17.50 75 250 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-D Copper-Nickel1973-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 8.12 15 27.50 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-S Copper-Nickel1973-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.34 0.40 0.86 2 3 3.60 -.- 8.75 -.- 11.25 -.- 12.50 -.- 13.75 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 2,500
1974 Copper-Nickel1974 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 13.75 75 27.50 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-D Copper-Nickel1974-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 8.12 20 22.50 60 100 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-S Copper-Nickel1974-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.34 0.46 0.97 2 3 3.60 -.- 7.50 -.- 11.25 -.- 13.75 -.- 15 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 9 10 2,000
1975 Copper-Nickel1975 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 30 22.50 165 40 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1975-D Copper-Nickel1975-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 2.40 12.50 35 30 175 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1975-S Copper-Nickel1975-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.40 0.51 1.03 2 3 3.60 -.- 7.50 -.- 10 -.- 12.50 -.- 13.75 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 800
1976 Copper-Nickel1976 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 11.56 175 25 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1976-D Copper-Nickel1976-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 30 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1976-S Copper-Nickel1976-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.34 0.46 0.97 2 3 3.60 -.- 6.25 -.- 7.50 -.- 11.25 -.- 13.75 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 700
1977 Copper-Nickel1977 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 7.50 75 27.50 700 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-D Copper-Nickel1977-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 9.37 35 27.50 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-S Copper-Nickel1977-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.28 0.40 0.86 1.03 2.18 3.60 -.- 6.25 -.- 7.50 -.- 8.75 -.- 12.50 -.- -.- -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 125
1978 Copper-Nickel1978 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 7.50 40 30 500 120 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-D Copper-Nickel1978-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 8.12 20 22.50 50 -.- 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-S Copper-Nickel1978-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.28 0.40 0.86 1.03 2.01 3.60 -.- 7.50 -.- 9.20 -.- 11.25 -.- 18.75 -.- 110 -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 60
1979 Copper-Nickel1979 Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 2.40 5.62 200 32.50 750 56.25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-D Copper-Nickel1979-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 7.50 30 27.50 150 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-S Clear S Copper-Nickel1979-S Clear S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 3 -.- 4 -.- 5 5 -.- 7 15 25 225
1979-S Filled S Copper-Nickel1979-S Filled S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 2 3 -.- 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 100
1980-D Copper-Nickel1980-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 25 17.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-P Copper-Nickel1980-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 8.12 40 13.75 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-S Copper-Nickel1980-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.23 0.40 0.86 1.49 3.73 6 -.- 10 -.- 12.65 -.- 16.25 -.- 18.75 -.- 95 -.- 1 1 2 3 4 -.- 4 5 -.- 7 10 15 250
1981-D Copper-Nickel1981-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 6.87 30 17.50 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-P Copper-Nickel1981-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 6.25 600 18.75 2,000 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-S Clear S Copper-Nickel1981-S Clear S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 2.50 3 3.50 5 -.- 8 9 -.- 12 14 20 325
1981-S Filled S Copper-Nickel1981-S Filled S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 2.50 3 4 -.- 6 5 -.- 10 12 20 100
1982-D Copper-Nickel1982-D Copper-Nickel 0.18 0.21 0.25 0.28 0.34 0.40 0.54 0.66 0.74 1.32 1.68 1.98 2.40 2.70 6.87 70 17.50 300 225 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-P Copper-Nickel1982-P Copper-Nickel 0.24 0.28 0.40 0.57 0.97 2.01 2.40 2.70 2.87 3.60 4.50 4.80 5.28 5.70 8.12 80 17.50 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1982-S Copper-Nickel1982-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.43 1.55 1.72 2.07 2.87 4.80 -.- 7.18 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 150 -.- 1 1 2 3 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 100
1983-P Copper-Nickel1983-P Copper-Nickel -.- -.- -.- 0.34 0.46 0.63 0.78 0.90 0.97 1.32 1.62 1.80 2.10 2.40 5 425 40 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-S Copper-Nickel1983-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.43 1.55 1.72 2.18 3.16 5.40 -.- 7.50 -.- 9.20 -.- 11.25 -.- 17.50 -.- 110 -.- 1 1 2 3 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 75
1983-D Copper-Nickel1983-D Copper-Nickel 0.12 0.20 0.24 0.27 0.32 0.35 0.48 0.60 0.63 0.72 1.08 1.32 1.62 1.80 4.37 150 25 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1983-P Copper-Nickel1983-P Copper-Nickel 0.18 0.23 0.28 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-D Copper-Nickel1984-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 20 15 125 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-P Copper-Nickel1984-P Copper-Nickel 0.12 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.25 0.27 0.28 0.48 1.02 1.20 1.50 1.80 8.75 25 18.75 90 43.75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1984-S Copper-Nickel1984-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 1.43 1.61 2.41 3.73 6 -.- 7.50 -.- 9.77 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 175 -.- 1 1 2 4 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 150
1985-D Copper-Nickel1985-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 6.25 35 22.50 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-P Copper-Nickel1985-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 25 15 100 -.- 3,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1985-S Copper-Nickel1985-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.15 1.32 1.61 2.01 2.87 4.50 -.- 6.56 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 200 -.- 1 1 2 4 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 90
1986-D Copper-Nickel1986-D Copper-Nickel 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.26 0.34 0.42 0.48 0.90 1.44 1.80 4.37 40 13.75 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-P Copper-Nickel1986-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 30 13.75 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-S Copper-Nickel1986-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 2.41 2.64 4.02 5.75 7.20 -.- 8.75 -.- 9.20 -.- 11.25 -.- 17.50 -.- 375 -.- 1 1 2 4 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 300
1987-D Copper-Nickel1987-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 20 13.75 50 -.- 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-P Copper-Nickel1987-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 10 13.75 20 125 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-S Copper-Nickel1987-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.46 0.57 0.97 1.72 2.87 4.80 -.- 8.75 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 275 -.- 1 1 2 3 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 80
1988-D Copper-Nickel1988-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 20 13.75 70 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-P Copper-Nickel1988-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 10 25 25 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-S Copper-Nickel1988-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.58 2.87 3.16 3.73 5.17 7.20 -.- 9.37 -.- 10.35 -.- 13.75 -.- 18.75 -.- 125 -.- 1 1 2 -.- 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 85
1989-D Copper-Nickel1989-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 25 13.75 110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-P Copper-Nickel1989-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 10 13.75 25 68.75 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-S Copper-Nickel1989-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.72 1.89 2.01 2.12 2.87 4.20 -.- 6.56 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 90 -.- 1 1 2 -.- 4 -.- 5 5 -.- 7 10 15 45
1990-D Copper-Nickel1990-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 20 11.25 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-P Copper-Nickel1990-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 15 11.25 30 -.- 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-S Copper-Nickel1990-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.69 0.80 0.97 2.30 4.02 6 -.- 7.50 -.- 9.77 -.- 13.75 -.- 18.75 -.- 71.25 -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 40
1991-D Copper-Nickel1991-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 25 12.50 75 -.- 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-P Copper-Nickel1991-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 30 11.25 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-S Copper-Nickel1991-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.72 1.95 2.18 2.53 4.02 5.70 -.- 7.18 -.- 9.77 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 65 -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 20
1992-D Copper-Nickel1992-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 20 12.50 50 -.- 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-P Copper-Nickel1992-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.96 1.08 1.20 1.44 1.80 10 9 17.50 50 -.- 1,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-S Copper-Nickel1992-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.46 0.57 0.80 1.43 2.58 3.90 -.- 5.62 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 62.50 -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 20
1993-D Copper-Nickel1993-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 10 12.50 40 68.75 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Copper-Nickel1993-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 20 11.25 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-S Copper-Nickel1993-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.51 0.63 0.86 1.72 2.87 4.50 -.- 6.25 -.- 9.77 -.- 12.50 -.- 17.50 -.- 56.25 -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 20
1994-D Copper-Nickel1994-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 35 11.25 100 -.- 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Copper-Nickel1994-P Copper-Nickel -.- 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 -.- -.- 0.06 0.21 -.- -.- 0.36 1.80 4.06 20 11.25 40 20 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Copper-Nickel1994-P Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 10 15 50 25 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Matte Finish Copper-Nickel1994-P Matte Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 25 30 75 35 60 40 100 50 125 60 175 400 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-S Copper-Nickel1994-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.57 0.69 0.92 1.43 2.58 4.20 -.- 5.62 -.- 8.05 -.- 11.25 -.- 16.25 -.- 56.25 -.- 1 1 2 -.- 3 -.- 5 4 -.- 7 10 15 20
1995-D Copper-Nickel1995-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 10 20 25 50 -.- 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-P Copper-Nickel1995-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.37 15 10.62 40 -.- 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-S Copper-Nickel1995-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.63 0.80 1.03 2.30 3.16 4.20 -.- 6.25 -.- 9.77 -.- 12.50 -.- 18.75 -.- 70 -.- 1 1 2 -.- 4 -.- 5 8 -.- 9 14 20 30
1996-D Copper-Nickel1996-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 10 10 25 -.- 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-P Copper-Nickel1996-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 9 10 40 40 160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-S Copper-Nickel1996-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.63 0.80 1.03 1.43 2.87 4.20 -.- 5.62 -.- 9.77 -.- 12.50 -.- 17.50 -.- 57.50 -.- 1 1 2 -.- 4 -.- 5 6 -.- 9 16 20 30
1997-D Copper-Nickel1997-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 30 11.25 60 -.- 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Copper-Nickel1997-P Copper-Nickel -.- 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 -.- -.- 0.06 0.21 -.- -.- 0.36 1.80 4.06 15 10 70 75 900 -.- 3,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Copper-Nickel1997-P Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175 225 275 -.- 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Matte Finish Copper-Nickel1997-P Matte Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30 40 45 100 55 125 100 140 125 150 70 175 400 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-S Copper-Nickel1997-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.69 0.86 1.09 1.72 2.87 4.50 -.- 6.25 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 17.50 -.- 53.75 -.- 1 1 2 -.- 4 -.- 5 6 -.- 9 13 15 20
1998-D Copper-Nickel1998-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 50 11.25 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-P Copper-Nickel1998-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 7.50 30 10 100 150 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-S Copper-Nickel1998-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.51 0.69 1.03 1.72 2.87 4.20 -.- 5.62 -.- 9.20 -.- 12.50 -.- 17.50 -.- 50 -.- 1 1 2 3.50 4 -.- 5 6 -.- 9 12 15 20
1999-D Copper-Nickel1999-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 12 10 60 22.50 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P Copper-Nickel1999-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 9 10 30 31.25 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-S Copper-Nickel1999-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.86 0.97 1.15 1.89 2.87 4.20 -.- 5.62 -.- 6.32 -.- 8.75 -.- 16.25 -.- 56.25 -.- 1 1 2 3.50 4 -.- 5 6 -.- 8 10 15 20
2000-D Copper-Nickel2000-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 8 10 30 -.- 300 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P Copper-Nickel2000-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 8 10 60 70 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-S Copper-Nickel2000-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.26 0.29 0.51 1.26 2.01 3.60 -.- 5.62 -.- 6.32 -.- 8.75 -.- 16.25 -.- 40 -.- 1 1 2 3.50 4 -.- 5 6 -.- 8 10 15 20
2001-D Copper-Nickel2001-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 9 30 25 20 250 -.- -.- 175 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-P Copper-Nickel2001-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 8 10 15 30 50 -.- 1,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-S Copper-Nickel2001-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.28 0.34 0.57 1.26 2.12 3.84 -.- 5.62 -.- 6.32 -.- 8.75 -.- 17.50 -.- 45 -.- 1 1 2 3.50 4 -.- 5 6 -.- 8 10 15 20
2002-D Copper-Nickel2002-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 15 11.25 100 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-P Copper-Nickel2002-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 8 10 25 37.50 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-S Copper-Nickel2002-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 1 2 3.50 4 -.- 5 6 -.- 8 10 15 20
2003-D Copper-Nickel2003-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 10 10 90 -.- 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-P Copper-Nickel2003-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 4.06 8 10 30 22.50 100 -.- 750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-S Copper-Nickel2003-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 1 2 3.50 4 -.- 5 6 -.- 8 10 15 20
2004-D Keelboat Reverse Copper-Nickel2004-D Keelboat Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 -.- 25 -.- 75 -.- 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-D Peace Medal Reverse Copper-Nickel2004-D Peace Medal Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 -.- 20 -.- 40 -.- 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P Keelboat Reverse Copper-Nickel2004-P Keelboat Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 -.- 15 -.- 100 -.- 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-P Peace Medal Reverse Copper-Nickel2004-P Peace Medal Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 -.- 25 -.- 200 -.- 2,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-S Keelboat Reverse Copper-Nickel2004-S Keelboat Reverse Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 6 5 -.- 7 6 -.- 8 10 20 30
2004-S Peace Medal Reverse Copper-Nickel2004-S Peace Medal Reverse Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 6 5 -.- 7 6 -.- 8 10 20 30
2005-D American Bison Reverse Copper-Nickel2005-D American Bison Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 1 10 -.- 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel2005-D American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 6 8 -.- 10 -.- 25 -.- 35 -.- 600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D Ocean in View Reverse Copper-Nickel2005-D Ocean in View Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 -.- 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-D Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel2005-D Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 5 7 -.- 9 -.- 10 -.- 15 -.- 1,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P American Bison Reverse Copper-Nickel2005-P American Bison Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 1 8 -.- 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel2005-P American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 5 6 -.- 8 -.- 12 -.- 18 -.- 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P Ocean in View Reverse Copper-Nickel2005-P Ocean in View Reverse Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 3 -.- 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-P Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel2005-P Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 6 -.- 8 -.- 10 -.- 15 -.- 35 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-S American Bison Reverse Copper-Nickel2005-S American Bison Reverse Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 6 5 -.- 7 6 -.- 8 10 20 30
2005-S Ocean in View Reverse Copper-Nickel2005-S Ocean in View Reverse Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2 3 4 6 5 -.- 7 6 -.- 8 10 20 30
2006-D Copper-Nickel2006-D Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 4 5 7 20 15 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-D Satin Finish Copper-Nickel2006-D Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 9 -.- 12 -.- 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P Copper-Nickel2006-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 4 5 7 25 15 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P Satin Finish Copper-Nickel2006-P Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 9 -.- 12 -.- 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-S Copper-Nickel2006-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.72 1.89 2.18 3.16 3.75 4.37 -.- 5.62 -.- 6.87 -.- 8.75 -.- 15 -.- 35 -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 7 6 -.- 8 9 12 25
2007-D Copper-Nickel2007-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 20 8.75 100 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D Satin Finish Copper-Nickel2007-D Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 9 -.- 13 -.- 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P Copper-Nickel2007-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.35 -.- -.- 0.50 0.75 4 20 20 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P Satin Finish Copper-Nickel2007-P Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 9 -.- 12 -.- 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-S Copper-Nickel2007-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.72 1.89 2.18 3.16 3.75 4.37 -.- 5.62 -.- 6.87 -.- 8.75 -.- 17.50 -.- 32.50 -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 7 6 -.- 8 9 15 25
2008-D Copper-Nickel2008-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 30 8.75 225 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D Satin Finish Copper-Nickel2008-D Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 8 -.- 20 -.- 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P Copper-Nickel2008-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.36 1.80 5 10 8.75 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P Satin Finish Copper-Nickel2008-P Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 12 -.- 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-S Copper-Nickel2008-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.72 1.89 2.18 3.16 3.75 4.37 -.- 5.62 -.- 6.87 -.- 8.75 -.- 16.25 -.- 32.50 -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 7 6 -.- 8 9 12 25
2009-D Copper-Nickel2009-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.30 0.32 0.38 0.45 1.80 5 35 8.75 140 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D Satin Finish Copper-Nickel2009-D Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 10 -.- 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P Copper-Nickel2009-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.40 0.55 1 30 3 125 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P Satin Finish Copper-Nickel2009-P Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 7 -.- 10 -.- 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-S Copper-Nickel2009-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.30 2.58 2.87 3.16 3.75 4.37 -.- 5.62 -.- 6.87 -.- 8.75 -.- 16.25 -.- 32.50 -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 7 6 -.- 8 9 12 40
2010-D Copper-Nickel2010-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 20 37.50 100 -.- 1,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D Satin Finish Copper-Nickel2010-D Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 6 7 8 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P Copper-Nickel2010-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.26 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 20 62.50 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P Satin Finish Copper-Nickel2010-P Satin Finish Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 -.- 6 7 8 10 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-S Copper-Nickel2010-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.30 2.58 2.87 3.16 3.75 4.37 -.- 5.62 -.- 6.87 -.- 8.75 -.- 15 -.- 45 -.- 2 3 3.50 6 4 -.- 7 6 -.- 8 9 12 25
2011-D Copper-Nickel2011-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 10 42.50 30 -.- 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P Copper-Nickel2011-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 10 55 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-S Copper-Nickel2011-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 7 6 -.- 8 9 10 25
2012-D Copper-Nickel2012-D Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 10 5 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P Copper-Nickel2012-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 15 60 200 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Copper-Nickel2012-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 35
2013-D Copper-Nickel2013-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 4 8.12 5 3 150 -.- 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P Copper-Nickel2013-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 4 3 5 3 70 -.- 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S Copper-Nickel2013-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 40
2014-D Copper-Nickel2014-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 4 8.75 10 13.75 40 15 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P Copper-Nickel2014-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 4 8.75 10 43.75 40 15 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S Copper-Nickel2014-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2015-D Copper-Nickel2015-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 11.25 40 10 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P Copper-Nickel2015-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 10 16.25 75 15 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-S Copper-Nickel2015-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 35
2016-D Copper-Nickel2016-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 35 25 -.- 700 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P Copper-Nickel2016-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.75 10 27.50 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S Copper-Nickel2016-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2017-D Copper-Nickel2017-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 3 30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-P Copper-Nickel2017-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 15 3 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Copper-Nickel2017-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2017-S Enhanced Copper-Nickel2017-S Enhanced Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- -.- 5 5 6 7 7 8 8 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-D Copper-Nickel2018-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 3 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P Copper-Nickel2018-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 3 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Copper-Nickel2018-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2018-S Reverse Proof Copper-Nickel2018-S Reverse Proof Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 6 6 7 -.- 9 9 -.- 12 15 20 85
2019-D Copper-Nickel2019-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 3 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-P Copper-Nickel2019-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 10 3 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Copper-Nickel2019-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2020-D Copper-Nickel2020-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 15 3 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P Copper-Nickel2020-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 30 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Copper-Nickel2020-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.30 2.58 2.87 3.16 3.75 4.37 -.- 6.25 -.- 7.50 -.- 9.37 -.- 15 -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2020-W Copper-Nickel2020-W Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 6 6 7 -.- 9 9 -.- 12 15 25 75
2020-W Reverse Proof Copper-Nickel2020-W Reverse Proof Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5 5 6 6 7 -.- 9 9 -.- 12 15 25 75
2021-D Copper-Nickel2021-D Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 15 3 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-P Copper-Nickel2021-P Copper-Nickel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 0.28 0.48 1.80 5 5 8.12 15 3 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-S Copper-Nickel2021-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.30 2.58 2.87 3.16 3.45 4.02 -.- 5.75 -.- 6.90 -.- 8.62 -.- 13.80 -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2022-D Copper-Nickel2022-D Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-P Copper-Nickel2022-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Copper-Nickel2022-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 8 6 -.- 9 12 15 25
2023-D Copper-Nickel2023-D Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-P Copper-Nickel2023-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Copper-Nickel2023-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 10 6 -.- 12 15 20 25
2024-D Copper-Nickel2024-D Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-P Copper-Nickel2024-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-S Copper-Nickel2024-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 10 6 -.- 12 15 20 25
2025-D Copper-Nickel2025-D Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2025-P Copper-Nickel2025-P Copper-Nickel -.- 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 -.- -.- 0.25 0.25 -.- -.- 0.50 0.60 1 5 3 15 3 85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2025-S Copper-Nickel2025-S Copper-Nickel -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 2 3 4 5 -.- 10 6 -.- 12 15 20 25
1942-P Silver1942-P Silver -.- 4 4 4 4 6 -.- -.- 7 8 -.- -.- 12 15 25 55 35 115 150 500 3,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1942-P Silver1942-P Silver -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 62.40 66 72 84 105 120 -.- 162.50 -.- 256.25 -.- 2,020 -.- -.- -.- -.- -.- 80 110 125 -.- 175 3,000 -.- 300 -.- -.- -.- -.- -.-
1942-S Silver1942-S Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.30 9 9.48 10.80 11.50 14.40 20 80 35 175 71.50 650 1,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943/2-P Silver1943/2-P Silver 26.40 40.25 48.30 66.70 101.20 143.75 161 184 224.25 230 253 288 406.25 450 650 1,400 900 2,600 3,150 4,750 5,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-D Silver1943-D Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.42 6.60 9.30 12.50 28 30 45 62.40 125 950 5,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-P Silver1943-P Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.42 6.60 9 15 40 30 80 85.80 300 1,030 14,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-P Doubled Eye Silver1943-P Doubled Eye Silver -.- 25 30 35 55 65 -.- -.- 135 150 -.- -.- 190 285 350 750 575 1,200 1,100 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1943-S Silver1943-S Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.42 6.90 10.80 17.50 40 30 80 93.60 325 630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-D Silver1944-D Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.30 10.20 11.40 12.07 13.80 15.60 20 40 30 50 72.80 175 1,500 6,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-P Silver1944-P Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.32 6.90 10.80 17.50 60 35 125 104 675 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1944-S Silver1944-S Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 9 10.20 11.40 11.50 13.20 16.25 175 35 450 88.40 750 1,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-D Silver1945-D Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.42 7.20 9.60 16.25 45 31.25 70 67.60 250 1,720 7,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-P Silver1945-P Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.60 7.20 10.80 16.25 125 31.25 300 156 3,200 2,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-P Doubled Die Reverse Silver1945-P Doubled Die Reverse Silver -.- -.- 20 30 50 60 -.- -.- 80 100 -.- -.- 175 225 300 6,500 650 10,000 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1945-S Silver1945-S Silver 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.52 5.64 6 6.06 6.18 6.30 6.42 6.60 9.60 16.25 350 28.75 750 111.80 2,500 1,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1938 5C PR64 NGC. 1938 5C PR64 NGC. MS-64 66.00 Heritage Auctions 21145 NGC
1938 5C PR64 NGC. 1938 5C PR64 NGC. MS-64 43.00 Heritage Auctions 21812 NGC
1939 5C Reverse of 1938 PR64 S NGC. 1939 5C Reverse of 1938 PR64 S NGC. MS-64 79.00 Heritage Auctions 21094 NGC
1939 5C Reverse of 1938 PR64 NGC. 1939 5C Reverse of 1938 PR64 NGC. MS-64 69.00 Heritage Auctions 27178 NGC
1940 5C PR64 PCGS. PCGS 1940 5C PR64 PCGS. PCGS MS-64 79.00 Heritage Auctions 21063 PCGS
1940 5C PR65 NGC. 1940 5C PR65 NGC. MS-65 79.00 Heritage Auctions 25321 NGC
1941 5C PR63 NGC. NGC Census: (22/952). PCGS 1941 5C PR63 NGC. NGC Census: (22/952). PCGS MS-63 25.00 Heritage Auctions 24167 NGC
1941 5C PR63 PCGS. Ex: Teich Family Collection. PCGS 1941 5C PR63 PCGS. Ex: Teich Family Collection. PCGS MS-63 34.00 Heritage Auctions 26093 PCGS
1942 1C PR64 Red PCGS. 1942 1C PR64 Red PCGS. MS-65 114.00 Heritage Auctions 23368 PCGS
1942 5C PR65 ANACS. 1942 5C PR65 ANACS. MS-65 126.00 Heritage Auctions 21049 ANACS
1950 5C PR65 NGC. NGC Census: (189/812). PCGS 1950 5C PR65 NGC. NGC Census: (189/812). PCGS MS-65 30.00 Heritage Auctions 27031 NGC
1950 5C PR65 PCGS. 1950 5C PR65 PCGS. MS-65 53.00 Heritage Auctions 25091 PCGS
1955 5C PR67 PCGS. 1955 5C PR67 PCGS. MS-67 240.00 Heritage Auctions 27115 PCGS
1955 5C PR67 PCGS. PCGS 1955 5C PR67 PCGS. PCGS MS-67 50.00 Heritage Auctions 25218 PCGS
1956 5C 6 Steps--Double Die Obverse-- PR67 ANACS. FS-035. 4.. NGC Census: (672/673). PCGS 1956 5C 6 Steps--Double Die Obverse-- PR67 ANACS. FS-035. 4.. NGC Census: (672/673). PCGS MS-67 76.00 Heritage Auctions 20146 ANACS
1956 5C DDO, FS-035.4, PR67 NGC. NGC Census: (1481/1687). PCGS 1956 5C DDO, FS-035.4, PR67 NGC. NGC Census: (1481/1687). PCGS MS-67 99.00 Heritage Auctions 23955 NGC
1957 5C PR65 PCGS. 1957 5C PR65 PCGS. MS-65 216.00 Heritage Auctions 21180 PCGS
1960 5C PR69 NGC. 1960 5C PR69 NGC. MS-69 57.00 Heritage Auctions 23263 NGC
1960 5C PR69 PCGS. 1960 5C PR69 PCGS. MS-69 109.00 Heritage Auctions 25485 PCGS
1961 5C PR69 NGC. 1961 5C PR69 NGC. MS-69 57.00 Heritage Auctions 45159 NGC
1961 5C PR69 PCGS. 1961 5C PR69 PCGS. MS-69 104.00 Heritage Auctions 25486 PCGS
1962 5C PR65 PCGS. 1962 5C PR65 PCGS. MS-65 47.00 Heritage Auctions 23202 PCGS
1965 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clip -- MS66 NGC. 1965 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clip -- MS66 NGC. MS-66 53.00 Heritage Auctions 92232 NGC
1965 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated In Collar -- MS66 NGC. 1965 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated In Collar -- MS66 NGC. MS-66 646.25 Heritage Auctions 9104 NGC
1944-P 5C Jefferson Nickel -- Curved Clip @9:30 -- MS66 NGC. 1944-P 5C Jefferson Nickel -- Curved Clip @9:30 -- MS66 NGC. MS-66 56.00 Heritage Auctions 24680 NGC
1966 5C Jefferson Nickel -- Rotated Dies -- MS65 NGC. 1966 5C Jefferson Nickel -- Rotated Dies -- MS65 NGC. MS-65 49.00 Heritage Auctions 91486 NGC
1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. 1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. MS-64 39.00 Heritage Auctions 45134 PCGS
1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS66 PCGS. 1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS66 PCGS. MS-66 79.00 Heritage Auctions 91162 PCGS
1968-D 5C MS67 NGC. 1968-D 5C MS67 NGC. MS-67 240.00 Heritage Auctions 21144 NGC
1968-D 5C MS67 NGC. 1968-D 5C MS67 NGC. MS-67 384.00 Heritage Auctions 27139 NGC
(1969)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank -- MS65 NGC. (1969)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank -- MS65 NGC. MS-65 360.00 Heritage Auctions 92226 NGC
1969-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Copper Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC. 1969-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Copper Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC. MS-65 432.00 Heritage Auctions 7696 PCGS
(1970)-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Brown NGC. (1970)-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Brown NGC. MS-63 188.00 Heritage Auctions 8894 NGC
1949-S 5C MS65 PCGS. 1949-S 5C MS65 PCGS. MS-66 111.00 Heritage Auctions 23142 PCGS
197 X 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS65 NGC. 197 X 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS65 NGC. MS-65 50.00 Heritage Auctions 21900 NGC
1971 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1971 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 129.00 Heritage Auctions 92348 ANACS
1972 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1972 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 99.00 Heritage Auctions 92351 ANACS
1972-D 5C 5-Cent Die Progression Set MS65-66 NGC. 1972-D 5C 5-Cent Die Progression Set MS65-66 NGC. MS-65 364.25 Heritage Auctions 9110 NGC
1968-D 5C Jefferson Nickel -- Tilted Partial Collar -- AU50 ANACS. 1968-D 5C Jefferson Nickel -- Tilted Partial Collar -- AU50 ANACS. MS-64 69.00 Heritage Auctions 92353 ANACS
1973 5C Jefferson Nickel -- Struck On 1C Planchet -- MS63 Brown NGC. 1973 5C Jefferson Nickel -- Struck On 1C Planchet -- MS63 Brown NGC. MS-63 211.50 Heritage Auctions 29850 NGC
1974 5C Jefferson Nickel -- 50% Straight Clip -- MS66 NGC. 1974 5C Jefferson Nickel -- 50% Straight Clip -- MS66 NGC. MS-66 109.00 Heritage Auctions 91499 NGC
1974 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS66 NGC. 1974 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS66 NGC. MS-66 132.00 Heritage Auctions 91498 NGC
1975 5C Jefferson Nickel -- Doubled Denomination on Struck 1C Planchet -- MS64 Brown PCGS. 1975 5C Jefferson Nickel -- Doubled Denomination on Struck 1C Planchet -- MS64 Brown PCGS. MS-64 552.00 Heritage Auctions 92127 PCGS
1975 5C MS67 PCGS. 1975 5C MS67 PCGS. MS-67 141.00 Heritage Auctions 21088 PCGS
(1976) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank Planchet (2. (1976) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank Planchet (2. MS-64 517.00 Heritage Auctions 11880 NGC
1976 5C Jefferson Nickel -- 40% Curved Clip -- MS66 NGC. 1976 5C Jefferson Nickel -- 40% Curved Clip -- MS66 NGC. MS-66 67.00 Heritage Auctions 25363 NGC
(1977)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on 10C Planchet -- PR64 NGC. (1977)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on 10C Planchet -- PR64 NGC. MS-64 840.00 Heritage Auctions 93145 NGC
(1977)-S Jefferson Nickel -- Struck on a Dime Planchet -- PR64 NGC. (1977)-S Jefferson Nickel -- Struck on a Dime Planchet -- PR64 NGC. MS-64 900.00 Heritage Auctions 7445 NGC
1978 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% off Center -- MS64 PCGS. 1978 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% off Center -- MS64 PCGS. MS-64 43.00 Heritage Auctions 24336 PCGS
1978 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Planchet -- MS63 Red Brown PCGS. 1978 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Planchet -- MS63 Red Brown PCGS. MS-63 282.00 Heritage Auctions 9718 PCGS
(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Blank -- MS65 Red NGC. (1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Blank -- MS65 Red NGC. MS-65 780.00 Heritage Auctions 92366 NGC
(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Blank -- MS64 Red NGC. (1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Blank -- MS64 Red NGC. MS-64 660.00 Heritage Auctions 92365 NGC
(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Blank 1C Planchet -- MS64 Red NGC. (1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Blank 1C Planchet -- MS64 Red NGC. MS-64 381.88 Heritage Auctions 8592 NGC
(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Damaged 1C Blank Planchet (3. (1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Damaged 1C Blank Planchet (3. MS-63 164.50 Heritage Auctions 10041 NGC
(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck On a 1C Blank -- MS64 Brown NGC. (1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck On a 1C Blank -- MS64 Brown NGC. MS-64 218.40 Heritage Auctions 28533 NGC
(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. (1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. MS-64 188.00 Heritage Auctions 8899 NGC
1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. 1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC. MS-64 372.00 Heritage Auctions 93102 NGC
1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on Cent Planchet -- MS63 Red and Brown PCGS. 1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on Cent Planchet -- MS63 Red and Brown PCGS. MS-63 240.00 Heritage Auctions 93101 PCGS
1983-D 5C MS66 PCGS. 1983-D 5C MS66 PCGS. MS-66 20.00 Heritage Auctions 21425 PCGS
1983-P 25C Washington Quarter -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC. 1983-P 25C Washington Quarter -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC. MS-65 54.00 Heritage Auctions 21202 NGC
1984-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 70% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. 1984-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 70% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. MS-64 69.00 Heritage Auctions 92379 ANACS
1984-D 5C MS67 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS 1984-D 5C MS67 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS MS-67 99.88 Heritage Auctions 25128 NGC
1985-D 5C Jefferson Nickel -- Double Denomination on struck cent -- MS64 RD PCGS. 1985-D 5C Jefferson Nickel -- Double Denomination on struck cent -- MS64 RD PCGS. MS-64 840.00 Heritage Auctions 10225 PCGS
1985-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. 1985-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. MS-64 65.00 Heritage Auctions 92381 ANACS
1986-P 5C MS65 PCGS. 1986-P 5C MS65 PCGS. MS-65 31.00 Heritage Auctions 44040 PCGS
1987-P 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. 1987-P 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS. MS-64 57.00 Heritage Auctions 91190 PCGS
1988-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 60% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1988-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 60% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 49.00 Heritage Auctions 92382 ANACS
1988-D 5C MS67 PCGS. PCGS 1988-D 5C MS67 PCGS. PCGS MS-67 164.50 Heritage Auctions 28077 PCGS
1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 10% Off Center & 20% Clip Planchet -- MS64 PCGS. 1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 10% Off Center & 20% Clip Planchet -- MS64 PCGS. MS-64 149.00 Heritage Auctions 92385 PCGS
1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @10:00, Uniface -- MS63 ANACS. 1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @10:00, Uniface -- MS63 ANACS. MS-63 45.00 Heritage Auctions 92384 ANACS
1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 67.00 Heritage Auctions 93136 ANACS
1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-63 104.00 Heritage Auctions 92386 ANACS
1992-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 20% Off Center @7:00 -- MS63 ANACS. 1992-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 20% Off Center @7:00 -- MS63 ANACS. MS-63 99.00 Heritage Auctions 92387 ANACS
1992-P 5C Jefferson Nickel -- Overstruck on a 1992 1C -- MS63 Red and Brown NGC. 1992-P 5C Jefferson Nickel -- Overstruck on a 1992 1C -- MS63 Red and Brown NGC. MS-63 630.00 Heritage Auctions 93106 NGC
1993-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Double Struck, Second Strike Off Center -- MS66 NGC. 1993-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Double Struck, Second Strike Off Center -- MS66 NGC. MS-66 690.00 Heritage Auctions 92244 NGC
1993-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. 1993-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS. MS-64 53.00 Heritage Auctions 93137 ANACS
1994-P 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated Second Strike & Partial Collar -- MS64 PCGS. 1994-P 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated Second Strike & Partial Collar -- MS64 PCGS. MS-64 482.40 Heritage Auctions 91517 PCGS
1994-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Quadruple Strike, Triple Struck Off Center -- MS63 PCGS. 1994-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Quadruple Strike, Triple Struck Off Center -- MS63 PCGS. MS-63 360.00 Heritage Auctions 24930 PCGS
1995-P 5C -- Double Struck, Second Strike 60% Off Center, Obverse Indent, Reverse Uniface -- MS64 PCGS. 1995-P 5C -- Double Struck, Second Strike 60% Off Center, Obverse Indent, Reverse Uniface -- MS64 PCGS. MS-64 324.00 Heritage Auctions 23943 PCGS
1995-P 5C Jefferson Nickel -- 35% Double Clipped Planchet -- MS63 PCGS. 1995-P 5C Jefferson Nickel -- 35% Double Clipped Planchet -- MS63 PCGS. MS-63 141.00 Heritage Auctions 9673 PCGS
(1996-P) 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS64 NGC. (1996-P) 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS64 NGC. MS-64 79.00 Heritage Auctions 91520 NGC
(1996-P) Jefferson Nickel -- Mated Pair, Chain Strike Edge -- MS66 NGC. (1996-P) Jefferson Nickel -- Mated Pair, Chain Strike Edge -- MS66 NGC. MS-66 470.00 Heritage Auctions 9121 NGC
1997-P 5C Jefferson Nickel -- Broadstruck, Major Indent -- MS64 ANACS. 1997-P 5C Jefferson Nickel -- Broadstruck, Major Indent -- MS64 ANACS. MS-64 65.00 Heritage Auctions 91521 ANACS
1997-P 5C MS69 NGC. 1997-P 5C MS69 NGC. MS-69 240.00 Heritage Auctions 21193 NGC
(1998) 5C Jefferson Nickel -- Struck Off Center on a Triple Curved Clip Planchet -- MS65 NGC. (1998) 5C Jefferson Nickel -- Struck Off Center on a Triple Curved Clip Planchet -- MS65 NGC. MS-65 192.00 Heritage Auctions 91522 NGC
1997-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 40% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. 1997-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 40% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS. MS-65 67.00 Heritage Auctions 92390 ANACS
(1999-D) 5C Eight-Piece Bonded Nickel Planchets, Detached From Cluster, MS65 PCGS. (1999-D) 5C Eight-Piece Bonded Nickel Planchets, Detached From Cluster, MS65 PCGS. MS-65 1,057.50 Heritage Auctions 8636 PCGS
(1999-P) 5C Jefferson Nickel -- Partial Collar, Partial Brockage -- MS63 ANACS. (1999-P) 5C Jefferson Nickel -- Partial Collar, Partial Brockage -- MS63 ANACS. MS-63 109.00 Heritage Auctions 92251 ANACS