|1938 5C PR64 NGC.
|1938 5C PR64 NGC.
|MS-64
|66.00
|
|Heritage Auctions
|21145
|NGC
|1938 5C PR64 NGC.
|1938 5C PR64 NGC.
|MS-64
|43.00
|
|Heritage Auctions
|21812
|NGC
|1939 5C Reverse of 1938 PR64 S NGC.
|1939 5C Reverse of 1938 PR64 S NGC.
|MS-64
|79.00
|
|Heritage Auctions
|21094
|NGC
|1939 5C Reverse of 1938 PR64 NGC.
|1939 5C Reverse of 1938 PR64 NGC.
|MS-64
|69.00
|
|Heritage Auctions
|27178
|NGC
|1940 5C PR64 PCGS. PCGS
|1940 5C PR64 PCGS. PCGS
|MS-64
|79.00
|
|Heritage Auctions
|21063
|PCGS
|1940 5C PR65 NGC.
|1940 5C PR65 NGC.
|MS-65
|79.00
|
|Heritage Auctions
|25321
|NGC
|1941 5C PR63 NGC. NGC Census: (22/952). PCGS
|1941 5C PR63 NGC. NGC Census: (22/952). PCGS
|MS-63
|25.00
|
|Heritage Auctions
|24167
|NGC
|1941 5C PR63 PCGS. Ex: Teich Family Collection. PCGS
|1941 5C PR63 PCGS. Ex: Teich Family Collection. PCGS
|MS-63
|34.00
|
|Heritage Auctions
|26093
|PCGS
|1942 1C PR64 Red PCGS.
|1942 1C PR64 Red PCGS.
|MS-65
|114.00
|
|Heritage Auctions
|23368
|PCGS
|1942 5C PR65 ANACS.
|1942 5C PR65 ANACS.
|MS-65
|126.00
|
|Heritage Auctions
|21049
|ANACS
|1950 5C PR65 NGC. NGC Census: (189/812). PCGS
|1950 5C PR65 NGC. NGC Census: (189/812). PCGS
|MS-65
|30.00
|
|Heritage Auctions
|27031
|NGC
|1950 5C PR65 PCGS.
|1950 5C PR65 PCGS.
|MS-65
|53.00
|
|Heritage Auctions
|25091
|PCGS
|1955 5C PR67 PCGS.
|1955 5C PR67 PCGS.
|MS-67
|240.00
|
|Heritage Auctions
|27115
|PCGS
|1955 5C PR67 PCGS. PCGS
|1955 5C PR67 PCGS. PCGS
|MS-67
|50.00
|
|Heritage Auctions
|25218
|PCGS
|1956 5C 6 Steps--Double Die Obverse-- PR67 ANACS. FS-035. 4.. NGC Census: (672/673). PCGS
|1956 5C 6 Steps--Double Die Obverse-- PR67 ANACS. FS-035. 4.. NGC Census: (672/673). PCGS
|MS-67
|76.00
|
|Heritage Auctions
|20146
|ANACS
|1956 5C DDO, FS-035.4, PR67 NGC. NGC Census: (1481/1687). PCGS
|1956 5C DDO, FS-035.4, PR67 NGC. NGC Census: (1481/1687). PCGS
|MS-67
|99.00
|
|Heritage Auctions
|23955
|NGC
|1957 5C PR65 PCGS.
|1957 5C PR65 PCGS.
|MS-65
|216.00
|
|Heritage Auctions
|21180
|PCGS
|1960 5C PR69 NGC.
|1960 5C PR69 NGC.
|MS-69
|57.00
|
|Heritage Auctions
|23263
|NGC
|1960 5C PR69 PCGS.
|1960 5C PR69 PCGS.
|MS-69
|109.00
|
|Heritage Auctions
|25485
|PCGS
|1961 5C PR69 NGC.
|1961 5C PR69 NGC.
|MS-69
|57.00
|
|Heritage Auctions
|45159
|NGC
|1961 5C PR69 PCGS.
|1961 5C PR69 PCGS.
|MS-69
|104.00
|
|Heritage Auctions
|25486
|PCGS
|1962 5C PR65 PCGS.
|1962 5C PR65 PCGS.
|MS-65
|47.00
|
|Heritage Auctions
|23202
|PCGS
|1965 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clip -- MS66 NGC.
|1965 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clip -- MS66 NGC.
|MS-66
|53.00
|
|Heritage Auctions
|92232
|NGC
|1965 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated In Collar -- MS66 NGC.
|1965 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated In Collar -- MS66 NGC.
|MS-66
|646.25
|
|Heritage Auctions
|9104
|NGC
|1944-P 5C Jefferson Nickel -- Curved Clip @9:30 -- MS66 NGC.
|1944-P 5C Jefferson Nickel -- Curved Clip @9:30 -- MS66 NGC.
|MS-66
|56.00
|
|Heritage Auctions
|24680
|NGC
|1966 5C Jefferson Nickel -- Rotated Dies -- MS65 NGC.
|1966 5C Jefferson Nickel -- Rotated Dies -- MS65 NGC.
|MS-65
|49.00
|
|Heritage Auctions
|91486
|NGC
|1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS.
|1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS.
|MS-64
|39.00
|
|Heritage Auctions
|45134
|PCGS
|1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS66 PCGS.
|1967 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS66 PCGS.
|MS-66
|79.00
|
|Heritage Auctions
|91162
|PCGS
|1968-D 5C MS67 NGC.
|1968-D 5C MS67 NGC.
|MS-67
|240.00
|
|Heritage Auctions
|21144
|NGC
|1968-D 5C MS67 NGC.
|1968-D 5C MS67 NGC.
|MS-67
|384.00
|
|Heritage Auctions
|27139
|NGC
|(1969)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank -- MS65 NGC.
|(1969)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank -- MS65 NGC.
|MS-65
|360.00
|
|Heritage Auctions
|92226
|NGC
|1969-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Copper Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC.
|1969-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Copper Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC.
|MS-65
|432.00
|
|Heritage Auctions
|7696
|PCGS
|(1970)-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Brown NGC.
|(1970)-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS63 Brown NGC.
|MS-63
|188.00
|
|Heritage Auctions
|8894
|NGC
|1949-S 5C MS65 PCGS.
|1949-S 5C MS65 PCGS.
|MS-66
|111.00
|
|Heritage Auctions
|23142
|PCGS
|197 X 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS65 NGC.
|197 X 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS65 NGC.
|MS-65
|50.00
|
|Heritage Auctions
|21900
|NGC
|1971 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|1971 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|MS-63
|129.00
|
|Heritage Auctions
|92348
|ANACS
|1972 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|1972 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|MS-63
|99.00
|
|Heritage Auctions
|92351
|ANACS
|1972-D 5C 5-Cent Die Progression Set MS65-66 NGC.
|1972-D 5C 5-Cent Die Progression Set MS65-66 NGC.
|MS-65
|364.25
|
|Heritage Auctions
|9110
|NGC
|1968-D 5C Jefferson Nickel -- Tilted Partial Collar -- AU50 ANACS.
|1968-D 5C Jefferson Nickel -- Tilted Partial Collar -- AU50 ANACS.
|MS-64
|69.00
|
|Heritage Auctions
|92353
|ANACS
|1973 5C Jefferson Nickel -- Struck On 1C Planchet -- MS63 Brown NGC.
|1973 5C Jefferson Nickel -- Struck On 1C Planchet -- MS63 Brown NGC.
|MS-63
|211.50
|
|Heritage Auctions
|29850
|NGC
|1974 5C Jefferson Nickel -- 50% Straight Clip -- MS66 NGC.
|1974 5C Jefferson Nickel -- 50% Straight Clip -- MS66 NGC.
|MS-66
|109.00
|
|Heritage Auctions
|91499
|NGC
|1974 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS66 NGC.
|1974 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS66 NGC.
|MS-66
|132.00
|
|Heritage Auctions
|91498
|NGC
|1975 5C Jefferson Nickel -- Doubled Denomination on Struck 1C Planchet -- MS64 Brown PCGS.
|1975 5C Jefferson Nickel -- Doubled Denomination on Struck 1C Planchet -- MS64 Brown PCGS.
|MS-64
|552.00
|
|Heritage Auctions
|92127
|PCGS
|1975 5C MS67 PCGS.
|1975 5C MS67 PCGS.
|MS-67
|141.00
|
|Heritage Auctions
|21088
|PCGS
|(1976) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank Planchet (2.
|(1976) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 10C Blank Planchet (2.
|MS-64
|517.00
|
|Heritage Auctions
|11880
|NGC
|1976 5C Jefferson Nickel -- 40% Curved Clip -- MS66 NGC.
|1976 5C Jefferson Nickel -- 40% Curved Clip -- MS66 NGC.
|MS-66
|67.00
|
|Heritage Auctions
|25363
|NGC
|(1977)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on 10C Planchet -- PR64 NGC.
|(1977)-S 5C Jefferson Nickel -- Struck on 10C Planchet -- PR64 NGC.
|MS-64
|840.00
|
|Heritage Auctions
|93145
|NGC
|(1977)-S Jefferson Nickel -- Struck on a Dime Planchet -- PR64 NGC.
|(1977)-S Jefferson Nickel -- Struck on a Dime Planchet -- PR64 NGC.
|MS-64
|900.00
|
|Heritage Auctions
|7445
|NGC
|1978 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% off Center -- MS64 PCGS.
|1978 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% off Center -- MS64 PCGS.
|MS-64
|43.00
|
|Heritage Auctions
|24336
|PCGS
|1978 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Planchet -- MS63 Red Brown PCGS.
|1978 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Planchet -- MS63 Red Brown PCGS.
|MS-63
|282.00
|
|Heritage Auctions
|9718
|PCGS
|(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Blank -- MS65 Red NGC.
|(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on 1C Blank -- MS65 Red NGC.
|MS-65
|780.00
|
|Heritage Auctions
|92366
|NGC
|(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Blank -- MS64 Red NGC.
|(1979) 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Blank -- MS64 Red NGC.
|MS-64
|660.00
|
|Heritage Auctions
|92365
|NGC
|(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Blank 1C Planchet -- MS64 Red NGC.
|(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Blank 1C Planchet -- MS64 Red NGC.
|MS-64
|381.88
|
|Heritage Auctions
|8592
|NGC
|(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Damaged 1C Blank Planchet (3.
|(1980)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a Damaged 1C Blank Planchet (3.
|MS-63
|164.50
|
|Heritage Auctions
|10041
|NGC
|(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck On a 1C Blank -- MS64 Brown NGC.
|(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck On a 1C Blank -- MS64 Brown NGC.
|MS-64
|218.40
|
|Heritage Auctions
|28533
|NGC
|(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC.
|(1981)-P 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC.
|MS-64
|188.00
|
|Heritage Auctions
|8899
|NGC
|1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC.
|1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on a 1C Planchet -- MS64 Red and Brown NGC.
|MS-64
|372.00
|
|Heritage Auctions
|93102
|NGC
|1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on Cent Planchet -- MS63 Red and Brown PCGS.
|1982-D 5C Jefferson Nickel -- Struck on Cent Planchet -- MS63 Red and Brown PCGS.
|MS-63
|240.00
|
|Heritage Auctions
|93101
|PCGS
|1983-D 5C MS66 PCGS.
|1983-D 5C MS66 PCGS.
|MS-66
|20.00
|
|Heritage Auctions
|21425
|PCGS
|1983-P 25C Washington Quarter -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC.
|1983-P 25C Washington Quarter -- Struck 10% Off Center -- MS65 NGC.
|MS-65
|54.00
|
|Heritage Auctions
|21202
|NGC
|1984-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 70% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS.
|1984-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 70% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS.
|MS-64
|69.00
|
|Heritage Auctions
|92379
|ANACS
|1984-D 5C MS67 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS
|1984-D 5C MS67 NGC. NGC Census: (0/0). PCGS
|MS-67
|99.88
|
|Heritage Auctions
|25128
|NGC
|1985-D 5C Jefferson Nickel -- Double Denomination on struck cent -- MS64 RD PCGS.
|1985-D 5C Jefferson Nickel -- Double Denomination on struck cent -- MS64 RD PCGS.
|MS-64
|840.00
|
|Heritage Auctions
|10225
|PCGS
|1985-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS.
|1985-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS.
|MS-64
|65.00
|
|Heritage Auctions
|92381
|ANACS
|1986-P 5C MS65 PCGS.
|1986-P 5C MS65 PCGS.
|MS-65
|31.00
|
|Heritage Auctions
|44040
|PCGS
|1987-P 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS.
|1987-P 5C Jefferson Nickel -- Cud Die Break -- MS64 PCGS.
|MS-64
|57.00
|
|Heritage Auctions
|91190
|PCGS
|1988-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 60% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|1988-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 60% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|MS-63
|49.00
|
|Heritage Auctions
|92382
|ANACS
|1988-D 5C MS67 PCGS. PCGS
|1988-D 5C MS67 PCGS. PCGS
|MS-67
|164.50
|
|Heritage Auctions
|28077
|PCGS
|1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 10% Off Center & 20% Clip Planchet -- MS64 PCGS.
|1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 10% Off Center & 20% Clip Planchet -- MS64 PCGS.
|MS-64
|149.00
|
|Heritage Auctions
|92385
|PCGS
|1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @10:00, Uniface -- MS63 ANACS.
|1989-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 75% Off Center @10:00, Uniface -- MS63 ANACS.
|MS-63
|45.00
|
|Heritage Auctions
|92384
|ANACS
|1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|MS-63
|67.00
|
|Heritage Auctions
|93136
|ANACS
|1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|1991-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 55% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|MS-63
|104.00
|
|Heritage Auctions
|92386
|ANACS
|1992-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 20% Off Center @7:00 -- MS63 ANACS.
|1992-D 5C Jefferson Nickel -- Struck 20% Off Center @7:00 -- MS63 ANACS.
|MS-63
|99.00
|
|Heritage Auctions
|92387
|ANACS
|1992-P 5C Jefferson Nickel -- Overstruck on a 1992 1C -- MS63 Red and Brown NGC.
|1992-P 5C Jefferson Nickel -- Overstruck on a 1992 1C -- MS63 Red and Brown NGC.
|MS-63
|630.00
|
|Heritage Auctions
|93106
|NGC
|1993-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Double Struck, Second Strike Off Center -- MS66 NGC.
|1993-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Double Struck, Second Strike Off Center -- MS66 NGC.
|MS-66
|690.00
|
|Heritage Auctions
|92244
|NGC
|1993-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS.
|1993-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 65% Off Center @11:00 -- MS64 ANACS.
|MS-64
|53.00
|
|Heritage Auctions
|93137
|ANACS
|1994-P 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated Second Strike & Partial Collar -- MS64 PCGS.
|1994-P 5C Jefferson Nickel -- Double Struck, Rotated Second Strike & Partial Collar -- MS64 PCGS.
|MS-64
|482.40
|
|Heritage Auctions
|91517
|PCGS
|1994-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Quadruple Strike, Triple Struck Off Center -- MS63 PCGS.
|1994-P 5C Jefferson Nickel -- Flipover Quadruple Strike, Triple Struck Off Center -- MS63 PCGS.
|MS-63
|360.00
|
|Heritage Auctions
|24930
|PCGS
|1995-P 5C -- Double Struck, Second Strike 60% Off Center, Obverse Indent, Reverse Uniface -- MS64 PCGS.
|1995-P 5C -- Double Struck, Second Strike 60% Off Center, Obverse Indent, Reverse Uniface -- MS64 PCGS.
|MS-64
|324.00
|
|Heritage Auctions
|23943
|PCGS
|1995-P 5C Jefferson Nickel -- 35% Double Clipped Planchet -- MS63 PCGS.
|1995-P 5C Jefferson Nickel -- 35% Double Clipped Planchet -- MS63 PCGS.
|MS-63
|141.00
|
|Heritage Auctions
|9673
|PCGS
|(1996-P) 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS64 NGC.
|(1996-P) 5C Jefferson Nickel -- Double Curved Clips -- MS64 NGC.
|MS-64
|79.00
|
|Heritage Auctions
|91520
|NGC
|(1996-P) Jefferson Nickel -- Mated Pair, Chain Strike Edge -- MS66 NGC.
|(1996-P) Jefferson Nickel -- Mated Pair, Chain Strike Edge -- MS66 NGC.
|MS-66
|470.00
|
|Heritage Auctions
|9121
|NGC
|1997-P 5C Jefferson Nickel -- Broadstruck, Major Indent -- MS64 ANACS.
|1997-P 5C Jefferson Nickel -- Broadstruck, Major Indent -- MS64 ANACS.
|MS-64
|65.00
|
|Heritage Auctions
|91521
|ANACS
|1997-P 5C MS69 NGC.
|1997-P 5C MS69 NGC.
|MS-69
|240.00
|
|Heritage Auctions
|21193
|NGC
|(1998) 5C Jefferson Nickel -- Struck Off Center on a Triple Curved Clip Planchet -- MS65 NGC.
|(1998) 5C Jefferson Nickel -- Struck Off Center on a Triple Curved Clip Planchet -- MS65 NGC.
|MS-65
|192.00
|
|Heritage Auctions
|91522
|NGC
|1997-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 40% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|1997-P 5C Jefferson Nickel -- Struck 40% Off Center @11:00 -- MS63 ANACS.
|MS-65
|67.00
|
|Heritage Auctions
|92390
|ANACS
|(1999-D) 5C Eight-Piece Bonded Nickel Planchets, Detached From Cluster, MS65 PCGS.
|(1999-D) 5C Eight-Piece Bonded Nickel Planchets, Detached From Cluster, MS65 PCGS.
|MS-65
|1,057.50
|
|Heritage Auctions
|8636
|PCGS
|(1999-P) 5C Jefferson Nickel -- Partial Collar, Partial Brockage -- MS63 ANACS.
|(1999-P) 5C Jefferson Nickel -- Partial Collar, Partial Brockage -- MS63 ANACS.
|MS-63
|109.00
|
|Heritage Auctions
|92251
|ANACS