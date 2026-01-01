|1794 H10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (3/116). PCGS
|1794 H10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (3/116). PCGS
|VF-20
|2,820.00
|
|Heritage Auctions
|26055
|Genuine PCGS
|1794 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1794 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|VF-20
|2,232.50
|
|Heritage Auctions
|3494
|Genuine PCGS
|1795 H10C -- Altered Surfaces -- ANACS.
|1795 H10C -- Altered Surfaces -- ANACS.
|AG-3
|660.00
|
|Heritage Auctions
|21844
|ANACS
|1795 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1795 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|VF-20
|1,997.50
|
|Heritage Auctions
|9038
|PCGS Genuine