Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Flowing Hair Half Dime

Enlarge
Enlarge
Flowing Hair Half Dime

Earliest half dimes bear no denominational references

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

If the United States Mint were to issue a coin today that bore absolutely no reference to its denomination, Congress w...READ MORE

- Buy & Sell -
Flowing Hair Half Dime
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Flowing Hair Half Dime
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Flowing Hair Half Dime
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67
1794 1794 2,500 1,620 2,460 3,510 5,720 9,720 12,000 12,060 12,940 13,310 17,310 17,940 20,310 30,440 31,880 36,880 78,000 118,440 218,750
1795 1795 1,000 1,470 2,310 2,940 4,220 5,910 6,500 7,500 7,720 8,660 9,720 10,560 12,940 16,560 17,190 25,690 43,230 92,190 150,000
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1794 H10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (3/116). PCGS 1794 H10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (3/116). PCGS VF-20 2,820.00 Heritage Auctions 26055 Genuine PCGS
1794 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1794 H10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. VF-20 2,232.50 Heritage Auctions 3494 Genuine PCGS
1795 H10C -- Altered Surfaces -- ANACS. 1795 H10C -- Altered Surfaces -- ANACS. AG-3 660.00 Heritage Auctions 21844 ANACS
1795 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. 1795 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. VF-20 1,997.50 Heritage Auctions 9038 PCGS Genuine