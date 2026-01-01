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Capped Bust Half Dime

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Capped Bust Half Dime

Earliest half dimes bear no denominational references

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

If the United States Mint were to issue a coin today that bore absolutely no reference to its denomination, Congress w...READ MORE

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Capped Bust Half Dime
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Capped Bust Half Dime
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Coin values search results

Capped Bust Half Dime
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68
1829 1829 55 50.60 62.10 77.05 138 210 275 300 330 360 450 510 570 800 1,080 1,690 3,090 3,690 12,120 -.-
1830 1830 55 49.45 59.80 77.05 126.50 210 275 330 360 390 450 480 510 600 1,090 1,910 2,880 5,090 13,750 66,880
1831 1831 55 49.45 59.80 77.05 126.50 186 275 240 300 360 420 480 540 700 1,020 1,310 3,000 4,880 9,470 34,380
1832 1832 55 49.45 59.80 77.05 138 222 275 330 360 420 450 480 540 660 1,180 1,660 3,280 4,310 11,840 74,380
1833 1833 55 49.45 59.80 89.70 138 210 275 300 330 360 390 480 540 680 960 1,380 2,690 4,310 9,160 29,380
1834 1834 55 49.45 59.80 75.90 138 204 275 240 300 330 420 450 510 640 870 1,410 2,810 4,410 12,810 42,190
1834 3 Over Inverted 3 1834 3 Over Inverted 3 70 85 150 175 200 325 350 525 -.- 575 700 800 -.- 1,100 1,350 2,000 4,000 7,500 -.- -.-
1835 Large Date, Large 5c 1835 Large Date, Large 5c 55 49.45 59.80 77.05 126.50 210 275 240 300 360 390 420 480 660 1,030 1,470 2,660 4,280 10,660 23,130
1835 Large Date, Small 5c 1835 Large Date, Small 5c 55 75 100 115 150 220 275 325 -.- 375 500 600 -.- 1,000 1,750 2,500 3,500 5,000 -.- -.-
1835 Small Date, Large 5c 1835 Small Date, Large 5c 55 75 100 115 150 220 275 325 -.- 375 500 600 -.- 1,000 1,350 2,000 3,500 -.- -.- -.-
1835 Small Date, Small 5c 1835 Small Date, Small 5c 55 75 100 115 150 220 275 325 -.- 375 450 500 -.- 750 1,100 1,250 2,650 5,000 -.- -.-
1836 3 Over Inverted 3 1836 3 Over Inverted 3 65 100 125 150 200 275 325 425 -.- 575 675 750 -.- 850 1,400 2,000 4,250 10,000 -.- -.-
1836 Large 5c 1836 Large 5c 55 50.60 59.80 75.90 138 210 275 270 300 330 390 450 480 630 940 1,340 2,690 7,160 13,440 -.-
1836 Small 5c 1836 Small 5c 55 75 100 115 150 220 275 325 -.- 375 450 500 -.- 800 1,250 1,500 2,500 8,000 -.- -.-
1837 Large 5c 1837 Large 5c 60 63.25 74.75 95.45 149.50 330 350 540 640 810 1,050 1,260 1,620 2,310 3,280 6,560 12,250 18,190 -.- -.-
1837 Small 5c 1837 Small 5c 110 55.20 66.70 80.50 143.75 222 600 258 300 360 450 510 540 600 1,050 1,970 5,690 9,280 -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1829 Capped Bust Half Dime. LM-5. Rarity-1. AU-55 (NGC). 1829 Capped Bust Half Dime. LM-5. Rarity-1. AU-55 (NGC). AU-55 223.25 Stack's Bowers 4329 NGC
1829 H10C -- Obv Graffiti --NGC Details. UNC. NGC Census: (2/428). PCGS 1829 H10C -- Obv Graffiti --NGC Details. UNC. NGC Census: (2/428). PCGS MS-60 115.15 Heritage Auctions 20753 Details NGC
1830 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. 1830 H10C -- Bent -- PCGS Genuine. AU-50 192.00 Heritage Auctions 27282 Genuine PCGS
1830 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1830 H10C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 74.00 Heritage Auctions 27112 Details NGC
1831 Capped Bust Half Dime. LM-4. Rarity-2. MS-64+ (NGC). 1831 Capped Bust Half Dime. LM-4. Rarity-2. MS-64+ (NGC). MS-64 1,527.50 Stack's Bowers 328 NGC
1831 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-64 (PCGS). 1831 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-64 (PCGS). MS-64 1,128.00 Stack's Bowers 329 PCGS
1832 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. MS-64 (PCGS). 1832 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. MS-64 (PCGS). MS-64 1,057.50 Stack's Bowers 330 PCGS
1832 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-62 (PCGS). Secure Holder. 1832 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-62 (PCGS). Secure Holder. MS-62 482.93 Stack's Bowers 10946 PCGS
1833 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-3. AU-55 (PCGS). 1833 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-3. AU-55 (PCGS). AU-55 381.88 Stack's Bowers 10947 PCGS
1833 Capped Bust Half Dime. LM-10. Rarity-1. MS-65 (PCGS). 1833 Capped Bust Half Dime. LM-10. Rarity-1. MS-65 (PCGS). MS-65 2,702.50 Stack's Bowers 3066 PCGS
1834 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-2. MS-65 (NGC). 1834 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-2. MS-65 (NGC). MS-65 1,880.00 Stack's Bowers 331 NGC
1834 Capped Bust Half Dime. LM-2. Rarity-1. AU-55 (NGC). CAC. 1834 Capped Bust Half Dime. LM-2. Rarity-1. AU-55 (NGC). CAC. AU-55 240.88 Stack's Bowers 4330 NGC
1835 H10C -- Harshly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (25/728). PCGS 1835 H10C -- Harshly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (25/728). PCGS EF-40 99.88 Heritage Auctions 25269 NGC Details
1835 H10C -- Obv Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/724). PCGS 1835 H10C -- Obv Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/724). PCGS VF-20 41.00 Heritage Auctions 29080 Details NGC
1836 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. Large 5C. MS-65 (PCGS). CAC. 1836 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. Large 5C. MS-65 (PCGS). CAC. MS-65 2,632.00 Stack's Bowers 332 PCGS
1836 H10C -- Improperly Cleaned --NGC Details. 1836 H10C -- Improperly Cleaned --NGC Details. AU-50 152.75 Heritage Auctions 29129 NGC
1837 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (1/166). PCGS 1837 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (1/166). PCGS EF-40 141.00 Heritage Auctions 28078 NGC Details
1837 H10C Capped, Large 5C AU50 NGC. NGC Census: (7/153). PCGS 1837 H10C Capped, Large 5C AU50 NGC. NGC Census: (7/153). PCGS AU-50 200.93 Heritage Auctions 26078 NGC