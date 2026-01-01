|1829 Capped Bust Half Dime. LM-5. Rarity-1. AU-55 (NGC).
|1829 Capped Bust Half Dime. LM-5. Rarity-1. AU-55 (NGC).
|AU-55
|223.25
|
|Stack's Bowers
|4329
|NGC
|1829 H10C -- Obv Graffiti --NGC Details. UNC. NGC Census: (2/428). PCGS
|1829 H10C -- Obv Graffiti --NGC Details. UNC. NGC Census: (2/428). PCGS
|MS-60
|115.15
|
|Heritage Auctions
|20753
|Details NGC
|1830 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1830 H10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|AU-50
|192.00
|
|Heritage Auctions
|27282
|Genuine PCGS
|1830 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1830 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|74.00
|
|Heritage Auctions
|27112
|Details NGC
|1831 Capped Bust Half Dime. LM-4. Rarity-2. MS-64+ (NGC).
|1831 Capped Bust Half Dime. LM-4. Rarity-2. MS-64+ (NGC).
|MS-64
|1,527.50
|
|Stack's Bowers
|328
|NGC
|1831 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-64 (PCGS).
|1831 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-64 (PCGS).
|MS-64
|1,128.00
|
|Stack's Bowers
|329
|PCGS
|1832 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. MS-64 (PCGS).
|1832 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. MS-64 (PCGS).
|MS-64
|1,057.50
|
|Stack's Bowers
|330
|PCGS
|1832 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-62 (PCGS). Secure Holder.
|1832 Capped Bust Half Dime. LM-7. Rarity-2. MS-62 (PCGS). Secure Holder.
|MS-62
|482.93
|
|Stack's Bowers
|10946
|PCGS
|1833 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-3. AU-55 (PCGS).
|1833 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-3. AU-55 (PCGS).
|AU-55
|381.88
|
|Stack's Bowers
|10947
|PCGS
|1833 Capped Bust Half Dime. LM-10. Rarity-1. MS-65 (PCGS).
|1833 Capped Bust Half Dime. LM-10. Rarity-1. MS-65 (PCGS).
|MS-65
|2,702.50
|
|Stack's Bowers
|3066
|PCGS
|1834 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-2. MS-65 (NGC).
|1834 Capped Bust Half Dime. LM-1. Rarity-2. MS-65 (NGC).
|MS-65
|1,880.00
|
|Stack's Bowers
|331
|NGC
|1834 Capped Bust Half Dime. LM-2. Rarity-1. AU-55 (NGC). CAC.
|1834 Capped Bust Half Dime. LM-2. Rarity-1. AU-55 (NGC). CAC.
|AU-55
|240.88
|
|Stack's Bowers
|4330
|NGC
|1835 H10C -- Harshly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (25/728). PCGS
|1835 H10C -- Harshly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (25/728). PCGS
|EF-40
|99.88
|
|Heritage Auctions
|25269
|NGC Details
|1835 H10C -- Obv Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/724). PCGS
|1835 H10C -- Obv Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (5/724). PCGS
|VF-20
|41.00
|
|Heritage Auctions
|29080
|Details NGC
|1836 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. Large 5C. MS-65 (PCGS). CAC.
|1836 Capped Bust Half Dime. LM-3. Rarity-1. Large 5C. MS-65 (PCGS). CAC.
|MS-65
|2,632.00
|
|Stack's Bowers
|332
|PCGS
|1836 H10C -- Improperly Cleaned --NGC Details.
|1836 H10C -- Improperly Cleaned --NGC Details.
|AU-50
|152.75
|
|Heritage Auctions
|29129
|NGC
|1837 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (1/166). PCGS
|1837 H10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (1/166). PCGS
|EF-40
|141.00
|
|Heritage Auctions
|28078
|NGC Details
|1837 H10C Capped, Large 5C AU50 NGC. NGC Census: (7/153). PCGS
|1837 H10C Capped, Large 5C AU50 NGC. NGC Census: (7/153). PCGS
|AU-50
|200.93
|
|Heritage Auctions
|26078
|NGC