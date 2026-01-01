|2005-D American Bison Reverse Copper-Nickel
|2005-D American Bison Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|10
|-.-
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel
|2005-D American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|6
|8
|-.-
|10
|-.-
|25
|-.-
|35
|-.-
|600
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D Ocean in View Reverse Copper-Nickel
|2005-D Ocean in View Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|3
|-.-
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-D Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel
|2005-D Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|7
|-.-
|9
|-.-
|10
|-.-
|15
|-.-
|1,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P American Bison Reverse Copper-Nickel
|2005-P American Bison Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|1
|8
|-.-
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel
|2005-P American Bison Reverse Satin Finish Copper-Nickel
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|5
|6
|-.-
|8
|-.-
|12
|-.-
|18
|-.-
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P Ocean in View Reverse Copper-Nickel
|2005-P Ocean in View Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|3
|-.-
|125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-P Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel
|2005-P Ocean in View Satin Finish Copper-Nickel
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|4
|6
|-.-
|8
|-.-
|10
|-.-
|15
|-.-
|35
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-S American Bison Reverse Copper-Nickel
|2005-S American Bison Reverse Copper-Nickel
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|6
|5
|-.-
|7
|6
|-.-
|8
|10
|20
|30
|2005-S Ocean in View Reverse Copper-Nickel
|2005-S Ocean in View Reverse Copper-Nickel
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|6
|5
|-.-
|7
|6
|-.-
|8
|10
|20
|30