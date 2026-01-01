|2004-D Keelboat Reverse Copper-Nickel
|2004-D Keelboat Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|3
|-.-
|25
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|75
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|1,050
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|2004-D Peace Medal Reverse Copper-Nickel
|2004-D Peace Medal Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|3
|-.-
|20
|-.-
|40
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|600
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|-.-
|2004-P Keelboat Reverse Copper-Nickel
|2004-P Keelboat Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|3
|-.-
|15
|-.-
|100
|-.-
|400
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|-.-
|2004-P Peace Medal Reverse Copper-Nickel
|2004-P Peace Medal Reverse Copper-Nickel
|-.-
|0.05
|0.10
|0.10
|0.15
|0.20
|-.-
|-.-
|0.25
|0.35
|-.-
|-.-
|0.50
|0.75
|3
|-.-
|25
|-.-
|200
|-.-
|2,500
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|2004-S Keelboat Reverse Copper-Nickel
|2004-S Keelboat Reverse Copper-Nickel
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|2
|3
|4
|6
|5
|-.-
|7
|6
|-.-
|8
|10
|20
|30
|2004-S Peace Medal Reverse Copper-Nickel
|2004-S Peace Medal Reverse Copper-Nickel
|-.-
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|-.-
|-.-
|2
|3
|4
|6
|5
|-.-
|7
|6
|-.-
|8
|10
|20
|30