|1854 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1854 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|960.00
|
|Heritage Auctions
|5709
|Genuine PCGS
|1854 $3 -- Bent -- NGC Details.
|1854 $3 -- Bent -- NGC Details.
|AU-50
|720.00
|
|Heritage Auctions
|27453
|Details NGC
|1855 $3 -- Bent -- NGC Details.
|1855 $3 -- Bent -- NGC Details.
|AU-50
|780.00
|
|Heritage Auctions
|27508
|Details NGC
|1855 $3 -- Bent, Repaired, Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (40/1060). PCGS
|1855 $3 -- Bent, Repaired, Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (40/1060). PCGS
|EF-40
|397.15
|
|Heritage Auctions
|9275
|NGC Details
|1856 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/0). PCGS
|1856 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/0). PCGS
|EF-40
|587.50
|
|Heritage Auctions
|9279
|NGC Details
|1856 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (37/573). PCGS
|1856 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (37/573). PCGS
|AU-50
|853.05
|
|Heritage Auctions
|8503
|PCGS Genuine
|1857 $3 -- Bent, Damage -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (13/599). PCGS
|1857 $3 -- Bent, Damage -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (13/599). PCGS
|EF-40
|376.00
|
|Heritage Auctions
|23633
|ANACS
|1857 $3 -- Cleaned -- ANACS.
|1857 $3 -- Cleaned -- ANACS.
|EF-45
|900.00
|
|Heritage Auctions
|91132
|ANACS
|1858 $3 -- Damaged -- NGC Details.
|1858 $3 -- Damaged -- NGC Details.
|AU-50
|1,057.50
|
|Heritage Auctions
|4433
|NGC Details
|1858 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/71). PCGS
|1858 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/71). PCGS
|AU-50
|1,175.00
|
|Heritage Auctions
|8958
|NGC Details
|1859 $3 -- Bent, Damaged, Graffiti -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (33/475). PCGS
|1859 $3 -- Bent, Damaged, Graffiti -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (33/475). PCGS
|AU-50
|376.00
|
|Heritage Auctions
|21900
|ANACS
|1859 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1859 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|840.00
|
|Heritage Auctions
|8872
|Details NGC
|1860 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1860 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|27458
|Details NGC
|1860 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1860 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|28127
|Genuine PCGS
|1861 $3 -- Bent, Cleaned, Damaged, Mounts Removed -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (0/263). PCGS
|1861 $3 -- Bent, Cleaned, Damaged, Mounts Removed -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (0/263). PCGS
|VF-20
|193.88
|
|Heritage Auctions
|23946
|ANACS
|1861 $3 -- Cleaned -- ANACS.
|1861 $3 -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|2,350.00
|
|Heritage Auctions
|5143
|ANACS
|1862 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|1862 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|EF-40
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|8263
|Genuine PCGS
|1862 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1862 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,920.00
|
|Heritage Auctions
|17813
|Genuine PCGS
|1863 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1863 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|EF-40
|1,680.00
|
|Heritage Auctions
|7822
|Genuine PCGS
|1863 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1863 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|3,840.00
|
|Heritage Auctions
|22168
|Details NGC
|1864 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine.
|1864 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine.
|VF-20
|960.00
|
|Heritage Auctions
|9335
|Genuine PCGS
|1864 $3 -- Improperly Cleaned -- NCS.
|1864 $3 -- Improperly Cleaned -- NCS.
|EF-40
|3,480.00
|
|Heritage Auctions
|7259
|CSN
|1865 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1865 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|4,320.00
|
|Heritage Auctions
|5620
|Details NGC
|1865 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1865 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|7,200.00
|
|Heritage Auctions
|4581
|Genuine PCGS
|1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,050.00
|
|Heritage Auctions
|7965
|Details NGC
|1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|900.00
|
|Heritage Auctions
|8874
|Details NGC
|1867 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1867 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|3736
|Details NGC
|1867 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1867 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|2,056.25
|
|Heritage Auctions
|5288
|NGC Details
|1868 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (18/303). PCGS
|1868 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (18/303). PCGS
|AU-50
|1,145.63
|
|Heritage Auctions
|8529
|PCGS Genuine
|1868 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine.
|1868 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|25714
|Genuine PCGS
|1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,200.00
|
|Heritage Auctions
|7299
|Genuine PCGS
|1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (8/138). PCGS
|1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (8/138). PCGS
|AU-50
|998.75
|
|Heritage Auctions
|8417
|PCGS Genuine
|1870 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/241). PCGS
|1870 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/241). PCGS
|EF-40
|705.00
|
|Heritage Auctions
|9583
|NGC Details
|1870 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1870 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,800.00
|
|Heritage Auctions
|7263
|Details NGC
|1871 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1871 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|3,600.00
|
|Heritage Auctions
|7469
|Genuine PCGS
|1871 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1871 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,809.60
|
|Heritage Auctions
|7573
|Details NGC
|1872 $3 -- Cleaned -- ANACS.
|1872 $3 -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|1,175.00
|
|Heritage Auctions
|4413
|ANACS
|1872 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/177). PCGS
|1872 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/177). PCGS
|VF-20
|1,057.50
|
|Heritage Auctions
|8946
|NGC Details
|1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS
|1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS
|EF-40
|2,585.00
|
|Heritage Auctions
|6136
|PCGS Genuine
|1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details.
|1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details.
|AU-50
|8,812.50
|
|Heritage Auctions
|5094
|NGC Details
|1874 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (113/2451). PCGS
|1874 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (113/2451). PCGS
|AU-50
|734.38
|
|Heritage Auctions
|8610
|PCGS Genuine
|1874 $3 -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (118/2527). PCGS
|1874 $3 -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (118/2527). PCGS
|AU-50
|646.25
|
|Heritage Auctions
|7896
|NGC Details
|1876 $3 -- Tooled -- PCGS Genuine.
|1876 $3 -- Tooled -- PCGS Genuine.
|AU-50
|14,100.00
|
|Heritage Auctions
|5056
|PCGS Genuine
|1876 $3 PR50 PCGS. According to Mint records, the mintage of proof three dollar gold pieces was increased from 20 coins in 1875 to 45 examples in 1876, probably due to increased demand occasioned by the nation's Centennial celebration. However, like the p
|1876 $3 PR50 PCGS. According to Mint records, the mintage of proof three dollar gold pieces was increased from 20 coins in 1875 to 45 examples in 1876, probably due to increased demand occasioned by the nation's Centennial celebration. However, like the p
|AU-50
|26,400.00
|
|Heritage Auctions
|4644
|PCGS
|1877 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1877 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|6,462.50
|
|Heritage Auctions
|3909
|PCGS Genuine
|1877 $3 -- Smoothed -- PCGS Genuine.
|1877 $3 -- Smoothed -- PCGS Genuine.
|AU-50
|3,055.00
|
|Heritage Auctions
|6153
|PCGS Genuine
|1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|4,560.00
|
|Heritage Auctions
|7222
|Genuine PCGS
|1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (115/2902). PCGS
|1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (115/2902). PCGS
|MS-60
|1,057.50
|
|Heritage Auctions
|8388
|PCGS Genuine
|1879 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1879 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,997.50
|
|Heritage Auctions
|4617
|PCGS Genuine
|1879 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1879 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,586.25
|
|Heritage Auctions
|4147
|PCGS Genuine
|1880 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1880 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|4,465.00
|
|Heritage Auctions
|6163
|NGC Details
|1880 $3 -- Repaired -- PCGS Genuine.
|1880 $3 -- Repaired -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,440.00
|
|Heritage Auctions
|7826
|Genuine PCGS
|1881 $3 -- Mount Removed -- NGC Details.
|1881 $3 -- Mount Removed -- NGC Details.
|VF-20
|1,116.25
|
|Heritage Auctions
|4444
|NGC Details
|1881 $3 -- Polished -- NGC Details.
|1881 $3 -- Polished -- NGC Details.
|AU-50
|2,291.25
|
|Heritage Auctions
|5674
|NGC Details
|1882 $3 -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|1882 $3 -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|EF-40
|1,080.00
|
|Heritage Auctions
|25433
|Genuine PCGS
|1882 $3 -- Cleaned, Scratched -- ANACS. AU Details. NGC Census: (5/201). PCGS
|1882 $3 -- Cleaned, Scratched -- ANACS. AU Details. NGC Census: (5/201). PCGS
|AU-50
|1,175.00
|
|Heritage Auctions
|9532
|ANACS
|1883 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1883 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|2,160.00
|
|Heritage Auctions
|28008
|Details NGC
|1883 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. AU Details. NGC Census: (6/104). PCGS
|1883 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. AU Details. NGC Census: (6/104). PCGS
|AU-50
|1,762.50
|
|Heritage Auctions
|10916
|PCGS Genuine
|1884 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1884 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,800.00
|
|Heritage Auctions
|8886
|Details NGC
|1884 $3 -- Mount Removed -- NGC Details.
|1884 $3 -- Mount Removed -- NGC Details.
|VF-20
|1,080.00
|
|Heritage Auctions
|8885
|Details NGC
|1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,997.50
|
|Heritage Auctions
|4420
|PCGS Genuine
|1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|2,820.00
|
|Heritage Auctions
|6716
|PCGS Genuine
|1886 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1886 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|2,820.00
|
|Heritage Auctions
|4422
|PCGS Genuine
|1886 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1886 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|2,160.00
|
|Heritage Auctions
|5270
|NGC
|1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|7617
|Details NGC
|1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|1,440.00
|
|Heritage Auctions
|25633
|Details NGC
|1888 $3 -- Altered Surfaces -- Genuine PCGS.
|1888 $3 -- Altered Surfaces -- Genuine PCGS.
|MS-60
|1,410.00
|
|Heritage Auctions
|5275
|Genuine PCGS
|1888 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1888 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,620.00
|
|Heritage Auctions
|7287
|Genuine PCGS
|1889 $3 -- Altered Surfaces -- ANACS.
|1889 $3 -- Altered Surfaces -- ANACS.
|MS-60
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|7303
|ANACS
|1889 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|1889 $3 -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|780.00
|
|Heritage Auctions
|7972
|Details NGC