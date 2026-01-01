|1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS
|1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS
|EF-40
|2,585.00
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|Heritage Auctions
|6136
|PCGS Genuine
|1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details.
|1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details.
|AU-50
|8,812.50
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|Heritage Auctions
|5094
|NGC Details