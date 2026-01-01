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Indian Head $3 Gold

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Indian Head $3 Gold

'Indian Princess' design brought mixed reviews

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

She's known as the "Indian princess" but the title for the portrait of Liberty that appears on the gold $3 coins garnered its s...READ MORE

- Buy & Sell -
Indian Head $3 Gold
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Indian Head $3 Gold
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Coin values search results

Indian Head $3 Gold
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1873 Closed 3 Original 1873 Closed 3 Original 4,380 5,100 6,000 7,780 11,160 16,500 16,060 19,310 23,440 34,520 35,690 38,550 42,250 55,310 79,950 -.- -.- -.- -.- 50,000 70,000 95,000 130,000 -.- -.-
1873 Open 3 Proof Only 1873 Open 3 Proof Only -.- -.- -.- -.- 15,000 22,500 27,500 -.- 30,000 33,500 -.- 31,880 37,500 40,630 56,250 101,250 -.- -.- -.- 35,000 52,500 65,000 100,000 190,000 -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS 1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS EF-40 2,585.00 Heritage Auctions 6136 PCGS Genuine
1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details. 1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details. AU-50 8,812.50 Heritage Auctions 5094 NGC Details