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UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

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3 dollar

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3 dollar

'Indian Princess' design brought mixed reviews

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

She's known as the "Indian princess" but the title for the portrait of Liberty that appears on the gold $3 coins garnered its s...READ MORE

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Coin values search results

Indian Head $3 Gold
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1854 1854 790 810 870 1,090 1,270 1,500 1,450 1,620 1,770 2,150 2,540 3,250 3,540 4,880 8,220 16,580 31,730 82,550 143,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 1854 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 57,500 80,000 110,000 190,000 -.- -.-
1854-D 1854-D 5,340 7,190 11,060 26,560 43,750 47,500 54,690 67,810 90,000 140,630 206,250 247,000 422,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854-O 1854-O 1,260 1,350 1,890 2,590 3,940 4,000 5,030 6,530 11,910 23,440 46,480 59,150 95,230 137,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 1855 800 830 1,260 1,410 1,500 1,500 1,690 1,840 2,030 2,440 2,940 3,780 4,650 6,860 10,210 39,000 51,980 -.- -.- 90,000 125,000 175,000 265,000 -.- -.-
1855-S 1855-S 1,080 1,180 1,320 1,940 3,720 4,350 7,190 10,910 15,810 24,380 36,080 53,440 71,690 100,750 279,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,200,000 -.- -.-
1856 1856 790 830 890 1,110 1,450 1,700 1,780 1,970 2,340 3,090 3,470 4,030 5,400 7,700 11,090 49,280 70,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 1856 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,500 33,500 45,000 125,000 160,000 -.-
1856-S 1856-S 810 930 1,110 1,410 2,250 2,750 3,660 3,940 6,060 10,820 13,560 17,880 28,410 52,310 77,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 1857 800 830 890 1,140 1,380 1,700 1,560 1,750 2,190 3,130 3,970 4,810 6,270 9,040 21,780 45,310 66,830 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 1857 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 30,000 40,000 135,000 160,000 -.-
1857-S 1857-S 800 900 1,140 1,470 2,910 3,750 6,280 7,030 10,220 21,260 29,250 35,430 64,380 73,130 105,630 -.- -.- 378,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 1858 930 1,140 1,590 1,840 2,940 3,350 4,280 4,780 6,940 16,250 16,880 19,180 21,130 26,980 46,150 68,130 -.- -.- -.- 14,500 18,500 28,500 70,000 105,000 -.-
1859 1859 800 810 890 1,130 1,690 1,700 1,810 2,190 2,660 3,970 4,560 5,010 5,820 12,510 14,630 27,950 50,050 75,260 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 1859 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 13,500 18,500 30,000 67,500 -.-
1860 1860 800 910 1,230 1,380 1,690 2,500 2,840 3,190 4,410 5,910 5,940 6,790 8,940 11,210 20,090 42,190 61,750 128,930 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 1860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 14,500 20,000 35,000 68,500 -.-
1860-S 1860-S 1,380 1,650 1,860 2,310 6,220 7,500 8,030 9,840 13,310 22,950 30,630 41,280 60,940 165,000 357,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 1861 800 860 1,140 2,220 4,380 5,500 6,780 8,340 9,810 11,310 12,940 15,930 18,010 23,210 28,600 44,890 59,740 84,710 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 1861 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 13,500 20,000 32,500 67,500 -.-
1862 1862 1,020 1,390 1,620 2,310 3,780 5,500 5,910 6,410 7,470 10,310 11,030 13,330 15,020 18,010 31,010 51,030 60,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 1862 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 15,000 22,500 38,500 65,000 -.-
1863 1863 870 1,080 1,230 1,620 2,660 3,350 5,190 5,780 6,840 10,780 11,440 14,760 16,250 18,660 23,730 44,210 63,050 107,250 150,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 1863 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 13,000 17,500 30,000 70,000 -.-
1864 1864 930 1,230 1,470 1,980 4,660 5,000 6,660 6,910 8,560 9,530 10,340 12,450 16,190 20,090 27,950 55,690 79,310 97,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 1864 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 13,000 17,500 32,500 70,000 -.-
1865 1865 1,710 1,950 2,340 3,940 4,720 8,000 9,030 10,780 15,630 18,530 19,500 21,260 27,950 31,560 55,190 66,490 113,060 139,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 1865 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 15,000 20,000 32,500 67,500 -.-
1866 1866 1,110 1,160 1,230 1,360 1,830 1,850 2,410 2,970 3,340 5,470 6,720 8,610 10,040 11,210 15,410 42,190 63,790 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 1866 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,000 18,000 23,500 38,500 72,500 -.-
1867 1867 840 960 1,110 1,410 2,340 3,250 3,190 4,310 5,470 7,910 8,410 10,170 11,930 18,850 29,250 50,630 66,830 148,500 187,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 1867 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,000 13,500 18,500 33,500 68,500 -.-
1868 1868 800 860 1,020 1,170 1,650 1,750 2,220 2,530 3,910 6,590 6,910 7,900 9,040 10,690 13,590 37,130 57,380 99,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 1868 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,000 13,000 18,500 33,500 68,500 -.-
1869 1869 810 930 1,080 1,260 2,220 2,850 3,060 3,590 4,160 5,410 6,030 7,350 11,020 16,580 32,180 64,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 1869 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,500 18,500 25,000 42,500 75,000 -.-
1870 1870 800 830 1,050 1,350 1,950 2,250 2,780 3,470 4,380 6,590 7,030 8,870 11,540 18,660 36,730 62,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 1870 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,500 20,000 32,500 45,000 70,000 -.-
1870-S Unique 1870-S Unique -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,750,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 1871 810 930 1,080 1,410 2,060 2,250 2,590 3,690 4,500 8,160 8,690 9,520 12,030 13,460 23,080 47,930 70,540 87,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 1871 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 22,500 30,000 45,000 85,000 -.-
1872 1872 800 830 890 1,310 2,090 3,350 3,030 3,280 5,060 6,310 6,810 7,960 10,040 13,980 36,730 53,330 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 1872 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,000 12,500 17,500 30,000 68,500 -.-
1873 Closed 3 Original 1873 Closed 3 Original 4,380 5,100 6,000 7,780 11,160 16,500 16,060 19,310 23,440 34,520 35,690 38,550 42,250 55,310 79,950 -.- -.- -.- -.- 50,000 70,000 95,000 130,000 -.- -.-
1873 Open 3 Proof Only 1873 Open 3 Proof Only -.- -.- -.- -.- 15,000 22,500 27,500 -.- 30,000 33,500 -.- 31,880 37,500 40,630 56,250 101,250 -.- -.- -.- 35,000 52,500 65,000 100,000 190,000 -.-
1874 1874 790 810 870 1,090 1,270 1,600 1,450 1,620 1,770 2,150 2,540 2,860 3,160 4,070 5,550 12,810 22,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 1874 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 15,000 20,000 32,500 70,000 -.-
1875 Proof Only 1875 Proof Only -.- -.- 40,000 50,000 105,000 70,000 109,800 120,000 150,000 156,250 162,500 168,750 181,250 193,750 214,500 240,500 -.- -.- -.- 100,000 140,000 175,000 230,000 350,000 -.-
1876 Proof Only 1876 Proof Only -.- -.- 9,000 11,000 11,880 20,000 19,380 22,060 24,380 34,380 39,060 42,190 48,130 56,880 62,500 99,380 162,500 -.- -.- 50,000 57,500 67,500 95,000 105,000 195,000
1877 1877 2,580 3,420 4,620 5,670 8,530 11,500 11,090 16,060 17,810 25,160 27,630 30,880 45,630 58,130 89,050 114,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 1877 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,000 16,500 26,500 43,500 62,500 -.-
1878 1878 790 810 870 1,090 1,270 1,500 1,450 1,620 1,770 2,280 2,540 2,860 3,160 4,070 5,550 10,380 18,720 39,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 1878 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,500 16,000 25,000 35,000 70,000 -.-
1879 1879 790 810 910 1,300 1,620 1,850 1,910 2,060 2,810 3,910 4,410 5,030 6,400 8,650 11,060 17,360 27,630 70,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 1879 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 13,000 16,500 30,000 45,000 -.-
1880 1880 840 930 1,140 1,470 2,370 3,250 3,340 3,780 4,470 5,840 6,410 8,220 9,300 11,930 14,060 21,780 54,930 77,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 1880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,000 14,500 20,000 32,500 45,000 -.-
1881 1881 1,380 1,770 2,490 3,390 4,950 8,000 8,280 10,160 12,280 15,930 16,710 18,530 20,480 26,460 43,880 62,440 79,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 1881 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,000 13,500 19,500 28,500 42,500 -.-
1882 1882 800 870 1,050 1,380 2,460 3,350 3,090 3,720 4,940 7,220 7,440 7,720 8,610 10,630 13,980 27,630 44,530 114,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 1882 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,000 11,500 14,000 19,500 32,500 -.-
1883 1883 870 960 1,140 1,980 2,670 3,500 3,220 3,660 6,030 6,910 7,160 7,660 8,420 10,560 14,760 32,830 50,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 1883 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
1884 1884 960 1,110 1,350 1,860 2,550 3,850 3,440 3,970 5,280 6,160 6,720 9,000 10,160 15,410 25,350 33,410 48,750 82,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 1884 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
1885 1885 1,170 1,350 1,530 2,190 2,820 3,500 3,970 4,810 5,530 7,570 9,330 10,340 11,510 13,980 22,100 32,180 55,690 85,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 1885 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
1886 1886 870 1,020 1,260 1,710 2,610 3,850 3,560 4,590 5,160 6,660 7,350 7,960 9,460 14,300 29,580 57,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 1886 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
1887 1887 800 830 890 1,130 1,320 2,350 2,000 2,780 3,220 4,220 5,160 5,720 6,730 7,570 9,090 17,880 34,450 97,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 1887 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
1888 1888 800 830 890 1,130 1,320 2,250 1,940 2,220 2,630 3,470 4,090 5,840 6,560 7,640 9,090 16,190 22,100 69,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 1888 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
1889 1889 800 830 890 1,130 1,320 2,350 1,940 2,190 3,340 4,280 4,810 5,720 6,590 7,440 8,810 18,010 24,810 85,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 1889 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 11,500 14,000 18,500 32,500 -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1854 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1854 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 960.00 Heritage Auctions 5709 Genuine PCGS
1854 $3 -- Bent -- NGC Details. 1854 $3 -- Bent -- NGC Details. AU-50 720.00 Heritage Auctions 27453 Details NGC
1855 $3 -- Bent -- NGC Details. 1855 $3 -- Bent -- NGC Details. AU-50 780.00 Heritage Auctions 27508 Details NGC
1855 $3 -- Bent, Repaired, Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (40/1060). PCGS 1855 $3 -- Bent, Repaired, Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (40/1060). PCGS EF-40 397.15 Heritage Auctions 9275 NGC Details
1856 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/0). PCGS 1856 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/0). PCGS EF-40 587.50 Heritage Auctions 9279 NGC Details
1856 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (37/573). PCGS 1856 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (37/573). PCGS AU-50 853.05 Heritage Auctions 8503 PCGS Genuine
1857 $3 -- Bent, Damage -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (13/599). PCGS 1857 $3 -- Bent, Damage -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (13/599). PCGS EF-40 376.00 Heritage Auctions 23633 ANACS
1857 $3 -- Cleaned -- ANACS. 1857 $3 -- Cleaned -- ANACS. EF-45 900.00 Heritage Auctions 91132 ANACS
1858 $3 -- Damaged -- NGC Details. 1858 $3 -- Damaged -- NGC Details. AU-50 1,057.50 Heritage Auctions 4433 NGC Details
1858 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/71). PCGS 1858 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (10/71). PCGS AU-50 1,175.00 Heritage Auctions 8958 NGC Details
1859 $3 -- Bent, Damaged, Graffiti -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (33/475). PCGS 1859 $3 -- Bent, Damaged, Graffiti -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (33/475). PCGS AU-50 376.00 Heritage Auctions 21900 ANACS
1859 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1859 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 840.00 Heritage Auctions 8872 Details NGC
1860 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1860 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,560.00 Heritage Auctions 27458 Details NGC
1860 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1860 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,320.00 Heritage Auctions 28127 Genuine PCGS
1861 $3 -- Bent, Cleaned, Damaged, Mounts Removed -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (0/263). PCGS 1861 $3 -- Bent, Cleaned, Damaged, Mounts Removed -- ANACS. VF20 Details. NGC Census: (0/263). PCGS VF-20 193.88 Heritage Auctions 23946 ANACS
1861 $3 -- Cleaned -- ANACS. 1861 $3 -- Cleaned -- ANACS. AU-58 2,350.00 Heritage Auctions 5143 ANACS
1862 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. 1862 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. EF-40 1,560.00 Heritage Auctions 8263 Genuine PCGS
1862 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1862 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,920.00 Heritage Auctions 17813 Genuine PCGS
1863 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1863 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. EF-40 1,680.00 Heritage Auctions 7822 Genuine PCGS
1863 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1863 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 3,840.00 Heritage Auctions 22168 Details NGC
1864 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine. 1864 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine. VF-20 960.00 Heritage Auctions 9335 Genuine PCGS
1864 $3 -- Improperly Cleaned -- NCS. 1864 $3 -- Improperly Cleaned -- NCS. EF-40 3,480.00 Heritage Auctions 7259 CSN
1865 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1865 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 4,320.00 Heritage Auctions 5620 Details NGC
1865 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1865 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 7,200.00 Heritage Auctions 4581 Genuine PCGS
1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,050.00 Heritage Auctions 7965 Details NGC
1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1866 $3 -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 900.00 Heritage Auctions 8874 Details NGC
1867 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1867 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,020.00 Heritage Auctions 3736 Details NGC
1867 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1867 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 2,056.25 Heritage Auctions 5288 NGC Details
1868 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (18/303). PCGS 1868 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (18/303). PCGS AU-50 1,145.63 Heritage Auctions 8529 PCGS Genuine
1868 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine. 1868 $3 -- Ex-Jewelry -- PCGS Genuine. AU-50 1,020.00 Heritage Auctions 25714 Genuine PCGS
1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 1,200.00 Heritage Auctions 7299 Genuine PCGS
1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (8/138). PCGS 1869 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (8/138). PCGS AU-50 998.75 Heritage Auctions 8417 PCGS Genuine
1870 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/241). PCGS 1870 $3 -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/241). PCGS EF-40 705.00 Heritage Auctions 9583 NGC Details
1870 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1870 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,800.00 Heritage Auctions 7263 Details NGC
1871 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1871 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 3,600.00 Heritage Auctions 7469 Genuine PCGS
1871 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1871 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,809.60 Heritage Auctions 7573 Details NGC
1872 $3 -- Cleaned -- ANACS. 1872 $3 -- Cleaned -- ANACS. AU-55 1,175.00 Heritage Auctions 4413 ANACS
1872 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/177). PCGS 1872 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/177). PCGS VF-20 1,057.50 Heritage Auctions 8946 NGC Details
1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS 1873 $3 Closed 3 -- Repaired -- PCGS Genuine. XF Details. The business mintage of the 1873 Closed 3 is unknown but undoubtedly very low. The PCGS EF-40 2,585.00 Heritage Auctions 6136 PCGS Genuine
1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details. 1873 $3 Closed 3 -- Reverse Scratched -- NGC Details. AU-50 8,812.50 Heritage Auctions 5094 NGC Details
1874 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (113/2451). PCGS 1874 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (113/2451). PCGS AU-50 734.38 Heritage Auctions 8610 PCGS Genuine
1874 $3 -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (118/2527). PCGS 1874 $3 -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (118/2527). PCGS AU-50 646.25 Heritage Auctions 7896 NGC Details
1876 $3 -- Tooled -- PCGS Genuine. 1876 $3 -- Tooled -- PCGS Genuine. AU-50 14,100.00 Heritage Auctions 5056 PCGS Genuine
1876 $3 PR50 PCGS. According to Mint records, the mintage of proof three dollar gold pieces was increased from 20 coins in 1875 to 45 examples in 1876, probably due to increased demand occasioned by the nation's Centennial celebration. However, like the p 1876 $3 PR50 PCGS. According to Mint records, the mintage of proof three dollar gold pieces was increased from 20 coins in 1875 to 45 examples in 1876, probably due to increased demand occasioned by the nation's Centennial celebration. However, like the p AU-50 26,400.00 Heritage Auctions 4644 PCGS
1877 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1877 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 6,462.50 Heritage Auctions 3909 PCGS Genuine
1877 $3 -- Smoothed -- PCGS Genuine. 1877 $3 -- Smoothed -- PCGS Genuine. AU-50 3,055.00 Heritage Auctions 6153 PCGS Genuine
1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 4,560.00 Heritage Auctions 7222 Genuine PCGS
1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (115/2902). PCGS 1878 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (115/2902). PCGS MS-60 1,057.50 Heritage Auctions 8388 PCGS Genuine
1879 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1879 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 1,997.50 Heritage Auctions 4617 PCGS Genuine
1879 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1879 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 1,586.25 Heritage Auctions 4147 PCGS Genuine
1880 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1880 $3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 4,465.00 Heritage Auctions 6163 NGC Details
1880 $3 -- Repaired -- PCGS Genuine. 1880 $3 -- Repaired -- PCGS Genuine. AU-50 1,440.00 Heritage Auctions 7826 Genuine PCGS
1881 $3 -- Mount Removed -- NGC Details. 1881 $3 -- Mount Removed -- NGC Details. VF-20 1,116.25 Heritage Auctions 4444 NGC Details
1881 $3 -- Polished -- NGC Details. 1881 $3 -- Polished -- NGC Details. AU-50 2,291.25 Heritage Auctions 5674 NGC Details
1882 $3 -- Altered Surface -- PCGS Genuine. 1882 $3 -- Altered Surface -- PCGS Genuine. EF-40 1,080.00 Heritage Auctions 25433 Genuine PCGS
1882 $3 -- Cleaned, Scratched -- ANACS. AU Details. NGC Census: (5/201). PCGS 1882 $3 -- Cleaned, Scratched -- ANACS. AU Details. NGC Census: (5/201). PCGS AU-50 1,175.00 Heritage Auctions 9532 ANACS
1883 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1883 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 2,160.00 Heritage Auctions 28008 Details NGC
1883 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. AU Details. NGC Census: (6/104). PCGS 1883 $3 -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. AU Details. NGC Census: (6/104). PCGS AU-50 1,762.50 Heritage Auctions 10916 PCGS Genuine
1884 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1884 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,800.00 Heritage Auctions 8886 Details NGC
1884 $3 -- Mount Removed -- NGC Details. 1884 $3 -- Mount Removed -- NGC Details. VF-20 1,080.00 Heritage Auctions 8885 Details NGC
1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,997.50 Heritage Auctions 4420 PCGS Genuine
1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1885 $3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 2,820.00 Heritage Auctions 6716 PCGS Genuine
1886 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1886 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 2,820.00 Heritage Auctions 4422 PCGS Genuine
1886 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1886 $3 -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 2,160.00 Heritage Auctions 5270 NGC
1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 1,020.00 Heritage Auctions 7617 Details NGC
1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1887 $3 -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 1,440.00 Heritage Auctions 25633 Details NGC
1888 $3 -- Altered Surfaces -- Genuine PCGS. 1888 $3 -- Altered Surfaces -- Genuine PCGS. MS-60 1,410.00 Heritage Auctions 5275 Genuine PCGS
1888 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1888 $3 -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 1,620.00 Heritage Auctions 7287 Genuine PCGS
1889 $3 -- Altered Surfaces -- ANACS. 1889 $3 -- Altered Surfaces -- ANACS. MS-60 1,560.00 Heritage Auctions 7303 ANACS
1889 $3 -- Cleaned -- NGC Details. 1889 $3 -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 780.00 Heritage Auctions 7972 Details NGC