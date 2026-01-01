|(1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC.
|(1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC.
|MS-63
|5,760.00
|
|Heritage Auctions
|4362
|NGC
|1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS
|1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27035
|Details NGC
|1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS
|1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS
|AU-50
|70.00
|
|Heritage Auctions
|20035
|NGC Details
|1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS
|1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS
|AU-50
|76.00
|
|Heritage Auctions
|24841
|ANACS
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|91.00
|
|Heritage Auctions
|23102
|Details NGC
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|180.00
|
|Heritage Auctions
|46131
|Details NGC
|1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS
|1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS
|EF-40
|69.00
|
|Heritage Auctions
|22671
|Details NGC
|1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS
|1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS
|EF-40
|57.00
|
|Heritage Auctions
|24116
|ANACS
|1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS
|1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS
|EF-40
|84.00
|
|Heritage Auctions
|23162
|NGC Details
|1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|144.00
|
|Heritage Auctions
|25151
|Details NGC
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details.
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details.
|EF-40
|57.00
|
|Heritage Auctions
|27265
|Details NGC
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS
|MS-60
|141.00
|
|Heritage Auctions
|29404
|Details NGC
|1857 3CS -- Cleaned -- ANACS.
|1857 3CS -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|139.00
|
|Heritage Auctions
|23059
|ANACS
|1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|228.00
|
|Heritage Auctions
|23104
|Details NGC
|1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS
|1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|27042
|ANACS
|1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|168.00
|
|Heritage Auctions
|25152
|Details NGC
|1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS
|1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|27742
|ANACS
|1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|198.00
|
|Heritage Auctions
|21143
|Details NGC
|1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS
|1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS
|AU-55
|108.10
|
|Heritage Auctions
|22127
|ANACS
|1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS
|1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS
|EF-40
|52.00
|
|Heritage Auctions
|29078
|Details NGC
|1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS
|1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS
|EF-40
|74.00
|
|Heritage Auctions
|21725
|NGC Details
|1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details.
|1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details.
|AU-50
|51.00
|
|Heritage Auctions
|25108
|NGC Details
|1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS
|1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27577
|NGC Details
|1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|MS-60
|153.60
|
|Heritage Auctions
|25270
|Genuine PCGS
|1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|660.00
|
|Heritage Auctions
|25272
|Details NGC
|1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|750.00
|
|Heritage Auctions
|7222
|Genuine PCGS
|1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|MS-60
|960.00
|
|Heritage Auctions
|21076
|Genuine PCGS
|1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|720.00
|
|Heritage Auctions
|25273
|Details NGC
|1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|840.00
|
|Heritage Auctions
|45060
|Genuine PCGS
|1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|7200
|Genuine PCGS
|1866 3CS -- Bent -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/155). PCGS
|1866 3CS -- Bent -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/155). PCGS
|MS-60
|587.50
|
|Heritage Auctions
|7231
|NGC Details
|1866 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/80). PCGS
|1866 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/80). PCGS
|EF-40
|940.00
|
|Heritage Auctions
|7111
|PCGS Genuine
|1867 3CS -- Bent -- NGC Details.
|1867 3CS -- Bent -- NGC Details.
|AU-50
|660.00
|
|Heritage Auctions
|7220
|Details NGC
|1867 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1867 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|91026
|Genuine PCGS
|1868 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. Proof Unc Details. NGC Census: (3/240). PCGS
|1868 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. Proof Unc Details. NGC Census: (3/240). PCGS
|MS-60
|305.50
|
|Heritage Auctions
|27420
|PCGS Genuine
|1868 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1868 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,440.00
|
|Heritage Auctions
|25083
|Genuine PCGS
|1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/47). PCGS
|1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/47). PCGS
|EF-40
|940.00
|
|Heritage Auctions
|7113
|PCGS Genuine
|1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|AU-50
|504.00
|
|Heritage Auctions
|27140
|Genuine PCGS
|1870 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1870 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|MS-60
|504.00
|
|Heritage Auctions
|25275
|Genuine PCGS
|1870 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1870 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|EF-40
|528.00
|
|Heritage Auctions
|21759
|Genuine PCGS
|1871 3CS -- Obverse Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/123). PCGS
|1871 3CS -- Obverse Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/123). PCGS
|MS-60
|528.75
|
|Heritage Auctions
|7385
|NGC Details
|1871 3CS MS62 PCGS Secure.
|1871 3CS MS62 PCGS Secure.
|MS-62
|900.00
|
|Heritage Auctions
|7223
|PCGS
|1872 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1872 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|VF-20
|1,080.00
|
|Heritage Auctions
|27075
|Genuine PCGS
|1872 3CS -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|1872 3CS -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|MS-60
|528.00
|
|Heritage Auctions
|27142
|Genuine PCGS
|1873 3CS -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1873 3CS -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|1,292.50
|
|Heritage Auctions
|3771
|NGC Details
|1873 3CS -- Cleaned -- ANACS.
|1873 3CS -- Cleaned -- ANACS.
|MS-60
|851.88
|
|Heritage Auctions
|7196
|ANACS