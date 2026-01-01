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Silver 3 Cents

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Silver 3 Cents

Low-relief silver 3-cent design wins Mint director approval

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

"The three-cent piece ordered to be struck at the last session of Congress was ready for issue in June last. The n...READ MORE

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Silver 3 Cents
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Silver 3 Cents
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Coin values search results

Silver 3 Cents
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1851 1 outline of star1851 1 outline of star 37.95 46 57.50 79.20 115.20 162 180 204 222 270 300 342 450 550 710 1,590 4,360 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 1 outline of star1851 1 outline of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175,000
1851-O 1 outline of star1851-O 1 outline of star 64.40 80.50 101.20 138 222 360 420 540 600 690 750 920 1,530 2,090 3,090 5,720 11,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 1 outline of star1852 1 outline of star 39.10 49.45 66.70 81.60 120 198 216 228 240 252 270 348 400 550 750 1,370 3,580 20,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 1 outline of star1853 1 outline of star 39.10 51.75 70.15 81.60 115.20 162 180 198 210 240 258 300 400 550 810 1,530 4,620 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 3 outlines of star1854 3 outlines of star 39.10 50.60 60.95 81.60 150 216 234 270 300 336 480 510 780 1,160 2,340 5,490 13,590 70,940 -.- -.- -.- 15,000 17,500 35,000 -.-
1854 3 outlines of star1854 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 15,000 22,500 35,000 55,000
1855 3 outlines of star1855 3 outlines of star 57.50 71.30 83.95 174 330 420 480 510 570 660 720 1,030 1,630 2,590 6,780 12,030 53,950 -.- -.- -.- -.- 5,000 8,500 15,000 20,000
1855 3 outlines of star1855 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,250 10,000 18,000 27,500
1856 3 outlines of star1856 3 outlines of star 39.10 51.75 64.40 81.60 156 216 234 252 300 330 420 570 710 1,190 2,500 10,170 32,830 -.- -.- -.- -.- 4,500 6,500 15,000 21,750
1856 3 outlines of star1856 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,000 7,500 12,500 25,000
1857 3 outlines of star1857 3 outlines of star 39.10 52.90 59.80 86.40 162 222 234 270 300 360 408 540 920 1,660 2,880 5,140 21,130 -.- -.- -.- 2,750 3,500 4,500 12,500 17,500
1857 3 outlines of star1857 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,250 3,500 6,500 10,000 22,500
1858 3 outlines of star1858 3 outlines of star 39.10 46 50.60 86.40 150 216 240 270 300 360 420 510 720 1,010 1,880 3,840 13,000 53,440 -.- -.- 2,250 2,500 4,250 7,250 10,000
1858 3 outlines of star1858 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,250 2,500 4,250 6,500 10,000
1859 2 outlines of star1859 2 outlines of star 37.95 44.85 60.95 84 132 186 198 216 252 270 288 378 525 640 1,190 2,180 6,570 16,250 -.- -.- 600 775 1,250 2,500 4,000
1859 2 outlines of star1859 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 800 1,000 1,250 2,250 3,500
1860 2 outlines of star1860 2 outlines of star 37.95 46 52.90 84 144 198 210 222 234 270 330 420 475 660 1,750 3,900 6,050 -.- -.- 250 550 750 1,250 7,500 9,000
1860 2 outlines of star1860 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 800 1,000 1,650 4,000 6,000
1861 2 outlines of star1861 2 outlines of star 37.95 46 52.90 82.80 132 222 240 258 270 300 360 420 525 750 910 1,940 4,650 18,010 -.- 250 450 750 1,000 1,750 3,000
1861 2 outlines of star1861 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 800 1,000 1,350 2,250 3,750
1862 2 outlines of star1862 2 outlines of star 37.95 46 63.25 84 120 204 228 240 282 300 360 450 525 830 1,280 1,820 3,670 8,290 -.- 250 500 750 1,100 1,750 3,500
1862 2 outlines of star1862 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 950 1,075 1,300 1,600 4,000
1862/1 2 outlines of star1862/1 2 outlines of star 41.40 51.75 66.70 86.40 120 198 228 270 306 330 420 480 600 860 1,310 2,310 7,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 2 outlines of star1863 2 outlines of star 450 510 540 610 660 810 900 990 1,080 1,170 1,260 1,440 1,810 3,220 3,660 5,660 9,300 22,750 -.- 500 800 900 1,300 2,250 4,250
1863 2 outlines of star1863 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 1,000 1,250 1,500 2,000 5,000
1863/2 Proof Only 2 outlines of star1863/2 Proof Only 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,060 1,560 2,030 3,190 5,100 8,280 10,730 16,250 -.- -.- 1,500 3,000 3,500 4,590 8,000 15,000
1864 2 outlines of star1864 2 outlines of star 460 540 630 680 750 870 930 1,050 1,140 1,350 1,470 1,650 2,310 2,560 3,030 4,620 8,160 22,430 -.- 400 750 850 1,150 1,750 2,500
1864 2 outlines of star1864 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 900 1,100 1,550 2,350 3,750
1865 2 outlines of star1865 2 outlines of star 534.75 620 680 730 940 1,060 1,230 1,410 1,530 1,650 1,860 2,070 2,310 2,840 4,030 5,530 9,750 34,780 161,000 400 700 900 1,150 1,750 3,250
1865 2 outlines of star1865 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 1,000 1,250 1,500 2,000 3,750
1866 2 outlines of star1866 2 outlines of star 315.10 384 408 510 680 880 990 1,070 1,140 1,260 1,350 1,500 2,000 2,970 3,440 5,560 12,060 24,700 -.- 400 600 800 1,000 1,750 2,350
1866 2 outlines of star1866 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 900 1,100 1,500 2,000 2,250
1867 2 outlines of star1867 2 outlines of star 345 422.40 448.80 510 760 930 1,040 1,110 1,170 1,350 1,500 1,830 3,310 4,310 10,820 14,630 19,050 39,000 -.- 400 600 750 1,150 1,500 2,500
1867 2 outlines of star1867 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 1,000 1,100 1,250 1,500 3,000
1868 2 outlines of star1868 2 outlines of star 373.75 450 510 570 870 1,260 1,530 2,220 3,450 3,990 4,500 5,070 5,910 7,910 17,880 25,810 37,050 -.- -.- 450 700 1,050 1,200 1,500 2,500
1868 2 outlines of star1868 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,000 1,250 1,750 2,100
1869 2 outlines of star1869 2 outlines of star 373.75 450 528 700 810 870 990 1,170 1,350 1,500 1,620 1,770 2,220 3,530 6,270 9,650 26,330 44,850 -.- 400 600 800 1,000 2,000 2,250
1869 2 outlines of star1869 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,000 1,250 1,650 2,250
1869/8 Proof Only 2 outlines of star1869/8 Proof Only 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,690 1,810 2,380 2,910 3,970 5,310 7,810 14,630 -.- -.- 800 1,100 1,250 2,000 3,000 7,000
1870 2 outlines of star1870 2 outlines of star 373.75 450 510 630 810 940 1,110 1,170 1,230 1,290 1,380 1,500 1,720 2,530 5,280 8,910 21,450 -.- -.- 400 600 800 1,100 1,650 2,250
1870 2 outlines of star1870 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,100 1,500 1,750 3,000
1871 2 outlines of star1871 2 outlines of star 373.75 444 528 588 700 750 820 960 1,050 1,140 1,230 1,290 1,440 1,780 2,340 3,340 5,140 12,840 -.- 400 650 800 1,250 1,750 2,250
1871 2 outlines of star1871 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,000 1,100 1,600 2,000
1872 2 outlines of star1872 2 outlines of star 494.50 576 660 900 1,500 1,860 1,980 2,130 2,220 2,610 2,790 3,000 3,720 4,690 9,260 12,580 25,550 42,250 -.- 400 750 800 1,250 1,750 4,500
1872 2 outlines of star1872 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 900 1,100 1,350 1,750 2,500
1873 Closed 3, Proof Only 2 outlines of star1873 Closed 3, Proof Only 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- 750 790 840 960 1,280 1,380 1,780 2,090 2,460 2,940 3,740 7,700 15,280 -.- 1,300 1,500 1,850 2,000 2,650 3,750
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC. (1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC. MS-63 5,760.00 Heritage Auctions 4362 NGC
1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS 1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS AU-50 94.00 Heritage Auctions 27035 Details NGC
1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS 1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS AU-50 70.00 Heritage Auctions 20035 NGC Details
1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS 1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS AU-50 76.00 Heritage Auctions 24841 ANACS
1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 91.00 Heritage Auctions 23102 Details NGC
1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 180.00 Heritage Auctions 46131 Details NGC
1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS 1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS EF-40 69.00 Heritage Auctions 22671 Details NGC
1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS 1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS EF-40 57.00 Heritage Auctions 24116 ANACS
1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS 1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS EF-40 84.00 Heritage Auctions 23162 NGC Details
1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 144.00 Heritage Auctions 25151 Details NGC
1856 3CS -- Bent -- NGC Details. 1856 3CS -- Bent -- NGC Details. EF-40 57.00 Heritage Auctions 27265 Details NGC
1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS 1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS MS-60 141.00 Heritage Auctions 29404 Details NGC
1857 3CS -- Cleaned -- ANACS. 1857 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU-50 139.00 Heritage Auctions 23059 ANACS
1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 228.00 Heritage Auctions 23104 Details NGC
1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS 1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS AU-50 84.00 Heritage Auctions 27042 ANACS
1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 168.00 Heritage Auctions 25152 Details NGC
1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS 1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS AU-50 84.00 Heritage Auctions 27742 ANACS
1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 198.00 Heritage Auctions 21143 Details NGC
1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS 1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS AU-55 108.10 Heritage Auctions 22127 ANACS
1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS 1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS EF-40 52.00 Heritage Auctions 29078 Details NGC
1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS 1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS EF-40 74.00 Heritage Auctions 21725 NGC Details
1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details. 1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details. AU-50 51.00 Heritage Auctions 25108 NGC Details
1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS 1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS MS-60 94.00 Heritage Auctions 27577 NGC Details
1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. MS-60 153.60 Heritage Auctions 25270 Genuine PCGS
1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 660.00 Heritage Auctions 25272 Details NGC
1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. 1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. MS-60 750.00 Heritage Auctions 7222 Genuine PCGS
1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. MS-60 960.00 Heritage Auctions 21076 Genuine PCGS
1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 720.00 Heritage Auctions 25273 Details NGC
1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 840.00 Heritage Auctions 45060 Genuine PCGS
1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1865 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 1,020.00 Heritage Auctions 7200 Genuine PCGS
1866 3CS -- Bent -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/155). PCGS 1866 3CS -- Bent -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/155). PCGS MS-60 587.50 Heritage Auctions 7231 NGC Details
1866 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/80). PCGS 1866 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/80). PCGS EF-40 940.00 Heritage Auctions 7111 PCGS Genuine
1867 3CS -- Bent -- NGC Details. 1867 3CS -- Bent -- NGC Details. AU-50 660.00 Heritage Auctions 7220 Details NGC
1867 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1867 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 1,020.00 Heritage Auctions 91026 Genuine PCGS
1868 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. Proof Unc Details. NGC Census: (3/240). PCGS 1868 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. Proof Unc Details. NGC Census: (3/240). PCGS MS-60 305.50 Heritage Auctions 27420 PCGS Genuine
1868 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1868 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,440.00 Heritage Auctions 25083 Genuine PCGS
1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/47). PCGS 1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (0/47). PCGS EF-40 940.00 Heritage Auctions 7113 PCGS Genuine
1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1869 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. AU-50 504.00 Heritage Auctions 27140 Genuine PCGS
1870 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1870 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. MS-60 504.00 Heritage Auctions 25275 Genuine PCGS
1870 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1870 3CS -- Cleaning -- PCGS Genuine. EF-40 528.00 Heritage Auctions 21759 Genuine PCGS
1871 3CS -- Obverse Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/123). PCGS 1871 3CS -- Obverse Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/123). PCGS MS-60 528.75 Heritage Auctions 7385 NGC Details
1871 3CS MS62 PCGS Secure. 1871 3CS MS62 PCGS Secure. MS-62 900.00 Heritage Auctions 7223 PCGS
1872 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1872 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. VF-20 1,080.00 Heritage Auctions 27075 Genuine PCGS
1872 3CS -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. 1872 3CS -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. MS-60 528.00 Heritage Auctions 27142 Genuine PCGS
1873 3CS -- Artificial Toning -- NGC Details. 1873 3CS -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 1,292.50 Heritage Auctions 3771 NGC Details
1873 3CS -- Cleaned -- ANACS. 1873 3CS -- Cleaned -- ANACS. MS-60 851.88 Heritage Auctions 7196 ANACS