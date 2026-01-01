|(1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC.
|(1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC.
|MS-63
|5,760.00
|
|Heritage Auctions
|4362
|NGC
|1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS
|1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27035
|Details NGC
|1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS
|1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS
|AU-50
|70.00
|
|Heritage Auctions
|20035
|NGC Details
|1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS
|1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS
|AU-50
|76.00
|
|Heritage Auctions
|24841
|ANACS
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|91.00
|
|Heritage Auctions
|23102
|Details NGC
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|180.00
|
|Heritage Auctions
|46131
|Details NGC
|1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS
|1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS
|EF-40
|69.00
|
|Heritage Auctions
|22671
|Details NGC
|1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS
|1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS
|EF-40
|57.00
|
|Heritage Auctions
|24116
|ANACS
|1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS
|1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS
|EF-40
|84.00
|
|Heritage Auctions
|23162
|NGC Details
|1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|144.00
|
|Heritage Auctions
|25151
|Details NGC
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details.
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details.
|EF-40
|57.00
|
|Heritage Auctions
|27265
|Details NGC
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS
|1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS
|MS-60
|141.00
|
|Heritage Auctions
|29404
|Details NGC
|1857 3CS -- Cleaned -- ANACS.
|1857 3CS -- Cleaned -- ANACS.
|AU-50
|139.00
|
|Heritage Auctions
|23059
|ANACS
|1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|228.00
|
|Heritage Auctions
|23104
|Details NGC
|1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS
|1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|27042
|ANACS
|1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|168.00
|
|Heritage Auctions
|25152
|Details NGC
|1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS
|1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS
|AU-50
|84.00
|
|Heritage Auctions
|27742
|ANACS
|1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|198.00
|
|Heritage Auctions
|21143
|Details NGC
|1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS
|1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS
|AU-55
|108.10
|
|Heritage Auctions
|22127
|ANACS
|1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS
|1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS
|EF-40
|52.00
|
|Heritage Auctions
|29078
|Details NGC
|1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS
|1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS
|EF-40
|74.00
|
|Heritage Auctions
|21725
|NGC Details
|1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details.
|1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details.
|AU-50
|51.00
|
|Heritage Auctions
|25108
|NGC Details
|1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS
|1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27577
|NGC Details
|1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|MS-60
|153.60
|
|Heritage Auctions
|25270
|Genuine PCGS
|1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|660.00
|
|Heritage Auctions
|25272
|Details NGC
|1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|750.00
|
|Heritage Auctions
|7222
|Genuine PCGS
|1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine.
|MS-60
|960.00
|
|Heritage Auctions
|21076
|Genuine PCGS
|1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|720.00
|
|Heritage Auctions
|25273
|Details NGC
|1865 3CN -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1865 3CN -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|109.00
|
|Heritage Auctions
|29105
|Genuine PCGS
|1865 3CN -- Clashed Dies -- MS66 ANACS.
|1865 3CN -- Clashed Dies -- MS66 ANACS.
|MS-66
|646.25
|
|Heritage Auctions
|3185
|ANACS
|1866 3CN -- Damaged -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/629). PCGS
|1866 3CN -- Damaged -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/629). PCGS
|MS-60
|38.00
|
|Heritage Auctions
|25690
|Details NGC
|1866 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1866 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|53.00
|
|Heritage Auctions
|21081
|NGC Details
|1867 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|1867 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|MS-60
|57.00
|
|Heritage Auctions
|25191
|Details NGC
|1867 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1867 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|114.00
|
|Heritage Auctions
|23132
|NGC Details
|1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|55.00
|
|Heritage Auctions
|21097
|Genuine PCGS
|1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/428). PCGS
|1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/428). PCGS
|MS-60
|76.00
|
|Heritage Auctions
|26583
|PCGS Genuine
|1869 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/321). PCGS
|1869 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/321). PCGS
|MS-60
|41.00
|
|Heritage Auctions
|23052
|Genuine PCGS
|1869 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (10/342). PCGS
|1869 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (10/342). PCGS
|AU-55
|56.00
|
|Heritage Auctions
|24123
|ANACS
|1870 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|1870 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|114.00
|
|Heritage Auctions
|46134
|Details NGC
|1870 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/325). PCGS
|1870 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/325). PCGS
|MS-60
|64.00
|
|Heritage Auctions
|23392
|PCGS Genuine
|1871 3CN -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/218). PCGS
|1871 3CN -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/218). PCGS
|AU-50
|352.50
|
|Heritage Auctions
|25030
|PCGS Genuine
|1871 3CN -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1871 3CN -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|129.25
|
|Heritage Auctions
|29437
|NGC Details
|1872 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|1872 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|74.00
|
|Heritage Auctions
|21138
|Details NGC
|1872 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/141). PCGS
|1872 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/141). PCGS
|MS-60
|59.00
|
|Heritage Auctions
|23053
|Genuine PCGS
|1873 3CN Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/152). PCGS
|1873 3CN Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/152). PCGS
|MS-60
|79.00
|
|Heritage Auctions
|24149
|PCGS Genuine
|1873 3CN Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/154). PCGS
|1873 3CN Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/154). PCGS
|MS-60
|64.00
|
|Heritage Auctions
|27747
|NGC Details
|1874 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|1874 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|MS-60
|67.00
|
|Heritage Auctions
|25197
|Details NGC
|1874 3CN AU58 NGC.
|1874 3CN AU58 NGC.
|AU-58
|117.50
|
|Heritage Auctions
|34033
|NGC
|1875 3CN AU50 PCGS. PCGS
|1875 3CN AU50 PCGS. PCGS
|AU-50
|141.00
|
|Heritage Auctions
|24150
|PCGS
|1875 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (7/227). PCGS
|1875 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (7/227). PCGS
|AU-55
|129.25
|
|Heritage Auctions
|21556
|ANACS
|1876 3CN AU55 PCGS.
|1876 3CN AU55 PCGS.
|AU-55
|150.00
|
|Heritage Auctions
|45081
|PCGS
|1876 3CN AU55 PCGS.
|1876 3CN AU55 PCGS.
|AU-55
|99.00
|
|Heritage Auctions
|25148
|PCGS
|1877 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details.
|1877 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details.
|MS-60
|1,175.00
|
|Heritage Auctions
|3220
|NGC Details
|1877 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|1877 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|21124
|Genuine PCGS
|1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/510). PCGS
|1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/510). PCGS
|VF-20
|264.38
|
|Heritage Auctions
|28243
|Details NGC
|1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/517). PCGS
|1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/517). PCGS
|VF-20
|111.63
|
|Heritage Auctions
|29406
|NGC Details
|1875 Nickel Three-Cent Piece. MS-65 (NGC). OH.
|1875 Nickel Three-Cent Piece. MS-65 (NGC). OH.
|MS-65
|1,070.43
|
|Stack's Bowers
|10822
|NGC
|1879 3CN -- Edge Damage -- PCGS Genuine.
|1879 3CN -- Edge Damage -- PCGS Genuine.
|EF-40
|69.00
|
|Heritage Auctions
|23147
|Genuine PCGS
|1880 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|1880 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|169.00
|
|Heritage Auctions
|46136
|Details NGC
|1880 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/156). PCGS
|1880 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/156). PCGS
|MS-60
|211.50
|
|Heritage Auctions
|23176
|PCGS Genuine
|1881 3CN -- Clashed Dies -- AU58 ANACS. NGC Census: (76/435). PCGS
|1881 3CN -- Clashed Dies -- AU58 ANACS. NGC Census: (76/435). PCGS
|AU-58
|79.00
|
|Heritage Auctions
|21557
|ANACS
|1881 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1881 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|74.00
|
|Heritage Auctions
|27083
|Genuine PCGS
|1879 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1879 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|300.00
|
|Heritage Auctions
|21150
|Genuine PCGS
|1882 3CN -- Damage -- PCGS.
|1882 3CN -- Damage -- PCGS.
|EF-40
|39.00
|
|Heritage Auctions
|29703
|PCGS
|1883 3CN -- Damage -- PCGS Genuine.
|1883 3CN -- Damage -- PCGS Genuine.
|EF-40
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21800
|Genuine PCGS
|1883 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/32). PCGS
|1883 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/32). PCGS
|AU-50
|282.00
|
|Heritage Auctions
|25040
|NGC Details
|1884 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|1884 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,680.00
|
|Heritage Auctions
|3190
|Genuine PCGS
|1884 3CN -- Scratch -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (0/32). PCGS
|1884 3CN -- Scratch -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (0/32). PCGS
|F-12
|387.75
|
|Heritage Auctions
|23508
|PCGS Genuine
|1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,440.00
|
|Heritage Auctions
|7155
|Genuine PCGS
|1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|7206
|Genuine PCGS
|1886 3CN -- Corrosion -- NGC Details. Proof AU. NGC Census: (2/950). PCGS
|1886 3CN -- Corrosion -- NGC Details. Proof AU. NGC Census: (2/950). PCGS
|AU-50
|170.38
|
|Heritage Auctions
|29090
|NGC Details
|1886 3CN -- Damaged -- ANACS. Proof VF Details. NGC Census: (1/970). PCGS
|1886 3CN -- Damaged -- ANACS. Proof VF Details. NGC Census: (1/970). PCGS
|VF-20
|64.00
|
|Heritage Auctions
|29053
|ANACS
|1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|456.00
|
|Heritage Auctions
|21082
|Genuine PCGS
|1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/82). PCGS
|1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/82). PCGS
|AU-50
|305.50
|
|Heritage Auctions
|23930
|PCGS Genuine
|1865 3CN XF40 NGC.
|1865 3CN XF40 NGC.
|EF-40
|258.00
|
|Heritage Auctions
|25130
|NGC
|1888 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|1888 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|63.00
|
|Heritage Auctions
|27277
|Details NGC
|1889 3CN -- Cleaned -- ANACS.
|1889 3CN -- Cleaned -- ANACS.
|MS-60
|223.25
|
|Heritage Auctions
|23134
|ANACS
|1889 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|1889 3CN -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|159.00
|
|Heritage Auctions
|21107
|Details NGC