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3 Cents

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3 Cents

Copper-nickel 3-cent coin follows silver version

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

The war between the North and the South ended April 9, 1865. Five days later President Abraham Lincoln was assassinated.

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3 Cents
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Copper-Nickel 3 Cents
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66 PF-67
1865 1865 12.50 14.95 19.20 21.60 34.80 52.80 64.80 72 82.80 126 138 144 192 250 350 630 1,280 11,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 1865 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700 1,100 1,500 3,250 3,750 4,750 8,500
1866 1866 12.50 14.95 18 20.40 27.60 43.20 62.40 67.20 78 120 126 150 210 275 375 550 1,400 8,030 17,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 1866 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 375 525 1,200 1,500 5,250
1867 1867 15 14.95 18 20.40 27.60 43.20 62.40 75.60 100.80 115.20 126 138 168 225 375 575 1,460 4,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 1867 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 375 525 1,000 1,250 5,000
1868 1868 12.50 14.95 18 20.40 27.60 43.20 62.40 73.20 93.60 120 126 144 180 231.25 350 562.50 1,170 6,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 1868 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 450 725 2,000 5,000
1869 1869 12.50 16.10 19.20 22.80 28.80 43.20 63.60 73.20 98.40 120 126 144 180 250 325 860 1,690 8,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 1869 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 450 650 1,050 4,000
1870 1870 12.50 16.10 19.20 22.80 31.20 45.60 69.60 81.60 93.60 115.20 138 174 204 275 325 690 2,110 6,730 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 1870 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 350 425 650 1,050 4,650
1871 1871 15 16.10 19.20 24 30 43.20 75.60 84 102 120 150 186 234 275 450 910 1,190 9,390 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 1871 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 350 425 650 900 2,500
1872 1872 15 16.10 19.20 24 30 44.40 67.20 76.80 104.40 132 150 174 198 325 600 1,060 2,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 1872 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 350 400 625 800 2,350
1873 Closed 3 1873 Closed 3 16 16.10 19.20 22.80 30 44.40 61.20 69.60 93.60 120 132 162 210 300 500 1,090 2,970 6,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 1873 Closed 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 450 700 900 4,500
1873 Open 3 1873 Open 3 20 25 27.50 32.50 42.50 75 100 -.- 125 150 215 -.- -.- 400 650 1,250 4,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 1874 15 17.25 20.40 24 31.20 44.40 64.80 73.20 98.40 120 138 180 210 325 475 980 2,220 10,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 1874 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 400 600 900 3,750
1875 1875 20 26.45 30 33.60 45.60 78 85.20 90 115.20 144 168 192 240 275 425 910 1,470 8,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 1875 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 350 425 800 1,150 -.-
1876 1876 20 35.65 43.20 49.20 62.40 102 105.60 114 132 180 198 222 300 425 860 1,380 2,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 1876 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 425 650 850 4,000
1877 Proof Only 1877 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 1,380 1,500 1,590 1,650 1,710 1,800 1,890 2,130 2,380 2,630 3,530 3,810 4,650 8,610 1,850 2,000 2,500 2,750 3,500 3,750 5,500
1878 Proof Only 1878 Proof Only -.- -.- -.- -.- 460 558 570 588 610 630 650 680 700 750 800 940 1,190 1,660 8,390 650 750 800 825 850 900 1,800
1879 1879 50 70.15 90 115.20 138 180 192 204 228 252 270 288 330 425 840 980 1,250 3,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 1879 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 225 275 325 400 450 600 1,150
1880 1880 90 109.25 144 180 210 246 258 276 294 312 330 360 390 475 680 840 1,110 2,600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 1880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 225 275 325 400 450 600 1,150
1881 1881 15 14.95 18 20.40 28.80 48 67.20 73.20 87.60 132 144 156 180 237.50 325 660 1,080 4,580 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 1881 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 400 450 575 950
1882 1882 100 138 168 210 240 300 360 390 420 444 462 480 510 660 1,100 1,840 3,660 10,600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 1882 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 275 325 400 450 575 1,150
1883 1883 300 324 390 450 570 720 900 1,020 1,120 1,230 1,350 1,530 2,460 3,220 4,530 9,470 19,830 31,850 39,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 1883 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 275 325 400 450 625 950
1884 1884 600 780 940 1,290 1,800 2,580 3,180 3,750 4,170 4,350 4,590 4,770 5,100 5,720 7,940 22,190 32,180 41,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 1884 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 275 350 425 525 625 1,050
1885 1885 650 900 1,170 1,500 1,830 2,220 2,820 3,150 3,420 4,050 4,290 4,620 5,010 5,560 8,220 15,940 23,210 38,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 1885 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 325 350 450 525 625 800 1,250
1886 Proof Only 1886 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- 294 306 330 342 348 354 360 400 475 690 790 1,160 4,450 350 375 400 500 550 625 1,100
1887 1887 250 300 360 420 600 700 730 -.- 810 850 890 -.- -.- 1,110 1,230 1,660 2,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 1887 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 350 450 525 750 900 2,100
1887/6 Proof Only 1887/6 Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- 240 264 276 294 330 408 432 462 550 670 830 1,160 2,570 -.- 400 425 575 625 800 1,250 2,500
1888 1888 60 58.65 67.20 73.20 86.40 150 162 180 198 234 258 270 330 400 475 710 1,060 2,440 19,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 1888 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 250 325 400 450 600 950
1889 1889 75 93.15 132 174 198 240 258 270 300 318 330 348 390 425 550 810 1,060 3,530 8,680 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 1889 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 185 275 350 425 475 600 950
 
Silver 3 Cents
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1851 1 outline of star1851 1 outline of star 37.95 46 57.50 79.20 115.20 162 180 204 222 270 300 342 450 550 710 1,590 4,360 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 1 outline of star1851 1 outline of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175,000
1851-O 1 outline of star1851-O 1 outline of star 64.40 80.50 101.20 138 222 360 420 540 600 690 750 920 1,530 2,090 3,090 5,720 11,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 1 outline of star1852 1 outline of star 39.10 49.45 66.70 81.60 120 198 216 228 240 252 270 348 400 550 750 1,370 3,580 20,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 1 outline of star1853 1 outline of star 39.10 51.75 70.15 81.60 115.20 162 180 198 210 240 258 300 400 550 810 1,530 4,620 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 3 outlines of star1854 3 outlines of star 39.10 50.60 60.95 81.60 150 216 234 270 300 336 480 510 780 1,160 2,340 5,490 13,590 70,940 -.- -.- -.- 15,000 17,500 35,000 -.-
1854 3 outlines of star1854 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 15,000 22,500 35,000 55,000
1855 3 outlines of star1855 3 outlines of star 57.50 71.30 83.95 174 330 420 480 510 570 660 720 1,030 1,630 2,590 6,780 12,030 53,950 -.- -.- -.- -.- 5,000 8,500 15,000 20,000
1855 3 outlines of star1855 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,250 10,000 18,000 27,500
1856 3 outlines of star1856 3 outlines of star 39.10 51.75 64.40 81.60 156 216 234 252 300 330 420 570 710 1,190 2,500 10,170 32,830 -.- -.- -.- -.- 4,500 6,500 15,000 21,750
1856 3 outlines of star1856 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,000 7,500 12,500 25,000
1857 3 outlines of star1857 3 outlines of star 39.10 52.90 59.80 86.40 162 222 234 270 300 360 408 540 920 1,660 2,880 5,140 21,130 -.- -.- -.- 2,750 3,500 4,500 12,500 17,500
1857 3 outlines of star1857 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,250 3,500 6,500 10,000 22,500
1858 3 outlines of star1858 3 outlines of star 39.10 46 50.60 86.40 150 216 240 270 300 360 420 510 720 1,010 1,880 3,840 13,000 53,440 -.- -.- 2,250 2,500 4,250 7,250 10,000
1858 3 outlines of star1858 3 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,250 2,500 4,250 6,500 10,000
1859 2 outlines of star1859 2 outlines of star 37.95 44.85 60.95 84 132 186 198 216 252 270 288 378 525 640 1,190 2,180 6,570 16,250 -.- -.- 600 775 1,250 2,500 4,000
1859 2 outlines of star1859 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 800 1,000 1,250 2,250 3,500
1860 2 outlines of star1860 2 outlines of star 37.95 46 52.90 84 144 198 210 222 234 270 330 420 475 660 1,750 3,900 6,050 -.- -.- 250 550 750 1,250 7,500 9,000
1860 2 outlines of star1860 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 800 1,000 1,650 4,000 6,000
1861 2 outlines of star1861 2 outlines of star 37.95 46 52.90 82.80 132 222 240 258 270 300 360 420 525 750 910 1,940 4,650 18,010 -.- 250 450 750 1,000 1,750 3,000
1861 2 outlines of star1861 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 800 1,000 1,350 2,250 3,750
1862 2 outlines of star1862 2 outlines of star 37.95 46 63.25 84 120 204 228 240 282 300 360 450 525 830 1,280 1,820 3,670 8,290 -.- 250 500 750 1,100 1,750 3,500
1862 2 outlines of star1862 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 950 1,075 1,300 1,600 4,000
1862/1 2 outlines of star1862/1 2 outlines of star 41.40 51.75 66.70 86.40 120 198 228 270 306 330 420 480 600 860 1,310 2,310 7,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 2 outlines of star1863 2 outlines of star 450 510 540 610 660 810 900 990 1,080 1,170 1,260 1,440 1,810 3,220 3,660 5,660 9,300 22,750 -.- 500 800 900 1,300 2,250 4,250
1863 2 outlines of star1863 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 1,000 1,250 1,500 2,000 5,000
1863/2 Proof Only 2 outlines of star1863/2 Proof Only 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,060 1,560 2,030 3,190 5,100 8,280 10,730 16,250 -.- -.- 1,500 3,000 3,500 4,590 8,000 15,000
1864 2 outlines of star1864 2 outlines of star 460 540 630 680 750 870 930 1,050 1,140 1,350 1,470 1,650 2,310 2,560 3,030 4,620 8,160 22,430 -.- 400 750 850 1,150 1,750 2,500
1864 2 outlines of star1864 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 900 1,100 1,550 2,350 3,750
1865 2 outlines of star1865 2 outlines of star 534.75 620 680 730 940 1,060 1,230 1,410 1,530 1,650 1,860 2,070 2,310 2,840 4,030 5,530 9,750 34,780 161,000 400 700 900 1,150 1,750 3,250
1865 2 outlines of star1865 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 1,000 1,250 1,500 2,000 3,750
1866 2 outlines of star1866 2 outlines of star 315.10 384 408 510 680 880 990 1,070 1,140 1,260 1,350 1,500 2,000 2,970 3,440 5,560 12,060 24,700 -.- 400 600 800 1,000 1,750 2,350
1866 2 outlines of star1866 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 900 1,100 1,500 2,000 2,250
1867 2 outlines of star1867 2 outlines of star 345 422.40 448.80 510 760 930 1,040 1,110 1,170 1,350 1,500 1,830 3,310 4,310 10,820 14,630 19,050 39,000 -.- 400 600 750 1,150 1,500 2,500
1867 2 outlines of star1867 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 650 1,000 1,100 1,250 1,500 3,000
1868 2 outlines of star1868 2 outlines of star 373.75 450 510 570 870 1,260 1,530 2,220 3,450 3,990 4,500 5,070 5,910 7,910 17,880 25,810 37,050 -.- -.- 450 700 1,050 1,200 1,500 2,500
1868 2 outlines of star1868 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,000 1,250 1,750 2,100
1869 2 outlines of star1869 2 outlines of star 373.75 450 528 700 810 870 990 1,170 1,350 1,500 1,620 1,770 2,220 3,530 6,270 9,650 26,330 44,850 -.- 400 600 800 1,000 2,000 2,250
1869 2 outlines of star1869 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,000 1,250 1,650 2,250
1869/8 Proof Only 2 outlines of star1869/8 Proof Only 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,690 1,810 2,380 2,910 3,970 5,310 7,810 14,630 -.- -.- 800 1,100 1,250 2,000 3,000 7,000
1870 2 outlines of star1870 2 outlines of star 373.75 450 510 630 810 940 1,110 1,170 1,230 1,290 1,380 1,500 1,720 2,530 5,280 8,910 21,450 -.- -.- 400 600 800 1,100 1,650 2,250
1870 2 outlines of star1870 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,100 1,500 1,750 3,000
1871 2 outlines of star1871 2 outlines of star 373.75 444 528 588 700 750 820 960 1,050 1,140 1,230 1,290 1,440 1,780 2,340 3,340 5,140 12,840 -.- 400 650 800 1,250 1,750 2,250
1871 2 outlines of star1871 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450 850 1,000 1,100 1,600 2,000
1872 2 outlines of star1872 2 outlines of star 494.50 576 660 900 1,500 1,860 1,980 2,130 2,220 2,610 2,790 3,000 3,720 4,690 9,260 12,580 25,550 42,250 -.- 400 750 800 1,250 1,750 4,500
1872 2 outlines of star1872 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 500 900 1,100 1,350 1,750 2,500
1873 Closed 3, Proof Only 2 outlines of star1873 Closed 3, Proof Only 2 outlines of star -.- -.- -.- -.- -.- 750 790 840 960 1,280 1,380 1,780 2,090 2,460 2,940 3,740 7,700 15,280 -.- 1,300 1,500 1,850 2,000 2,650 3,750
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC. (1851-1853) Three Cent Silver -- Struck 25% Off Center -- MS63 NGC. MS-63 5,760.00 Heritage Auctions 4362 NGC
1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS 1851 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (5/1163). PCGS AU-50 94.00 Heritage Auctions 27035 Details NGC
1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS 1852 3CS -- Bent -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/1317). PCGS AU-50 70.00 Heritage Auctions 20035 NGC Details
1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS 1852 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (3/1332). PCGS AU-50 76.00 Heritage Auctions 24841 ANACS
1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 91.00 Heritage Auctions 23102 Details NGC
1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1853 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 180.00 Heritage Auctions 46131 Details NGC
1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS 1854 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (7/324). PCGS EF-40 69.00 Heritage Auctions 22671 Details NGC
1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS 1854 3CS -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (8/333). PCGS EF-40 57.00 Heritage Auctions 24116 ANACS
1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS 1855 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (8/115). PCGS EF-40 84.00 Heritage Auctions 23162 NGC Details
1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1855 3CS -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 144.00 Heritage Auctions 25151 Details NGC
1856 3CS -- Bent -- NGC Details. 1856 3CS -- Bent -- NGC Details. EF-40 57.00 Heritage Auctions 27265 Details NGC
1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS 1856 3CS -- Bent -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/239). PCGS MS-60 141.00 Heritage Auctions 29404 Details NGC
1857 3CS -- Cleaned -- ANACS. 1857 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU-50 139.00 Heritage Auctions 23059 ANACS
1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1857 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 228.00 Heritage Auctions 23104 Details NGC
1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS 1858 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (5/512). PCGS AU-50 84.00 Heritage Auctions 27042 ANACS
1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1858 3CS -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 168.00 Heritage Auctions 25152 Details NGC
1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS 1859 3CS -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/297). PCGS AU-50 84.00 Heritage Auctions 27742 ANACS
1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1859 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 198.00 Heritage Auctions 21143 Details NGC
1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS 1860 3CS -- Bent -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (19/245). PCGS AU-55 108.10 Heritage Auctions 22127 ANACS
1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS 1860 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. NGC Census: (5/289). PCGS EF-40 52.00 Heritage Auctions 29078 Details NGC
1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS 1861 3CS -- Bent -- NGC Details. XF. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (9/819). PCGS EF-40 74.00 Heritage Auctions 21725 NGC Details
1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details. 1861 3CS -- Bent, Damaged -- NGC Details. AU-50 51.00 Heritage Auctions 25108 NGC Details
1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS 1862 3CS -- Bent -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/981). PCGS MS-60 94.00 Heritage Auctions 27577 NGC Details
1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1862 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. MS-60 153.60 Heritage Auctions 25270 Genuine PCGS
1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1863 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 660.00 Heritage Auctions 25272 Details NGC
1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. 1863 3CS -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. MS-60 750.00 Heritage Auctions 7222 Genuine PCGS
1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. 1864 3CS -- Bent -- PCGS Genuine. MS-60 960.00 Heritage Auctions 21076 Genuine PCGS
1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details. 1864 3CS -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 720.00 Heritage Auctions 25273 Details NGC
1865 3CN -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1865 3CN -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 109.00 Heritage Auctions 29105 Genuine PCGS
1865 3CN -- Clashed Dies -- MS66 ANACS. 1865 3CN -- Clashed Dies -- MS66 ANACS. MS-66 646.25 Heritage Auctions 3185 ANACS
1866 3CN -- Damaged -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/629). PCGS 1866 3CN -- Damaged -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/629). PCGS MS-60 38.00 Heritage Auctions 25690 Details NGC
1866 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1866 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 53.00 Heritage Auctions 21081 NGC Details
1867 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC. 1867 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC. MS-60 57.00 Heritage Auctions 25191 Details NGC
1867 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1867 3CN -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 114.00 Heritage Auctions 23132 NGC Details
1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 55.00 Heritage Auctions 21097 Genuine PCGS
1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/428). PCGS 1868 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/428). PCGS MS-60 76.00 Heritage Auctions 26583 PCGS Genuine
1869 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/321). PCGS 1869 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/321). PCGS MS-60 41.00 Heritage Auctions 23052 Genuine PCGS
1869 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (10/342). PCGS 1869 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (10/342). PCGS AU-55 56.00 Heritage Auctions 24123 ANACS
1870 3CN -- Cleaned -- NGC Details. 1870 3CN -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 114.00 Heritage Auctions 46134 Details NGC
1870 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/325). PCGS 1870 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/325). PCGS MS-60 64.00 Heritage Auctions 23392 PCGS Genuine
1871 3CN -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/218). PCGS 1871 3CN -- Bent -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/218). PCGS AU-50 352.50 Heritage Auctions 25030 PCGS Genuine
1871 3CN -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. 1871 3CN -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 129.25 Heritage Auctions 29437 NGC Details
1872 3CN -- Cleaned -- NGC Details. 1872 3CN -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 74.00 Heritage Auctions 21138 Details NGC
1872 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/141). PCGS 1872 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/141). PCGS MS-60 59.00 Heritage Auctions 23053 Genuine PCGS
1873 3CN Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/152). PCGS 1873 3CN Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/152). PCGS MS-60 79.00 Heritage Auctions 24149 PCGS Genuine
1873 3CN Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/154). PCGS 1873 3CN Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/154). PCGS MS-60 64.00 Heritage Auctions 27747 NGC Details
1874 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC. 1874 3CN -- Improperly Cleaned -- Details NGC. MS-60 67.00 Heritage Auctions 25197 Details NGC
1874 3CN AU58 NGC. 1874 3CN AU58 NGC. AU-58 117.50 Heritage Auctions 34033 NGC
1875 3CN AU50 PCGS. PCGS 1875 3CN AU50 PCGS. PCGS AU-50 141.00 Heritage Auctions 24150 PCGS
1875 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (7/227). PCGS 1875 3CN AU55 ANACS. NGC Census: (7/227). PCGS AU-55 129.25 Heritage Auctions 21556 ANACS
1876 3CN AU55 PCGS. 1876 3CN AU55 PCGS. AU-55 150.00 Heritage Auctions 45081 PCGS
1876 3CN AU55 PCGS. 1876 3CN AU55 PCGS. AU-55 99.00 Heritage Auctions 25148 PCGS
1877 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details. 1877 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details. MS-60 1,175.00 Heritage Auctions 3220 NGC Details
1877 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. 1877 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. MS-60 1,320.00 Heritage Auctions 21124 Genuine PCGS
1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/510). PCGS 1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/510). PCGS VF-20 264.38 Heritage Auctions 28243 Details NGC
1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/517). PCGS 1878 3CN -- Damaged -- NGC Details. Proof VF. NGC Census: (0/517). PCGS VF-20 111.63 Heritage Auctions 29406 NGC Details
1875 Nickel Three-Cent Piece. MS-65 (NGC). OH. 1875 Nickel Three-Cent Piece. MS-65 (NGC). OH. MS-65 1,070.43 Stack's Bowers 10822 NGC
1879 3CN -- Edge Damage -- PCGS Genuine. 1879 3CN -- Edge Damage -- PCGS Genuine. EF-40 69.00 Heritage Auctions 23147 Genuine PCGS
1880 3CN -- Cleaned -- NGC Details. 1880 3CN -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 169.00 Heritage Auctions 46136 Details NGC
1880 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/156). PCGS 1880 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/156). PCGS MS-60 211.50 Heritage Auctions 23176 PCGS Genuine
1881 3CN -- Clashed Dies -- AU58 ANACS. NGC Census: (76/435). PCGS 1881 3CN -- Clashed Dies -- AU58 ANACS. NGC Census: (76/435). PCGS AU-58 79.00 Heritage Auctions 21557 ANACS
1881 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1881 3CN -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 74.00 Heritage Auctions 27083 Genuine PCGS
1879 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1879 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 300.00 Heritage Auctions 21150 Genuine PCGS
1882 3CN -- Damage -- PCGS. 1882 3CN -- Damage -- PCGS. EF-40 39.00 Heritage Auctions 29703 PCGS
1883 3CN -- Damage -- PCGS Genuine. 1883 3CN -- Damage -- PCGS Genuine. EF-40 204.00 Heritage Auctions 21800 Genuine PCGS
1883 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/32). PCGS 1883 3CN -- Environmental Damage -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/32). PCGS AU-50 282.00 Heritage Auctions 25040 NGC Details
1884 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. 1884 3CN -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. MS-60 1,680.00 Heritage Auctions 3190 Genuine PCGS
1884 3CN -- Scratch -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (0/32). PCGS 1884 3CN -- Scratch -- PCGS Genuine. Fine Details. NGC Census: (0/32). PCGS F-12 387.75 Heritage Auctions 23508 PCGS Genuine
1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,440.00 Heritage Auctions 7155 Genuine PCGS
1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1885 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,560.00 Heritage Auctions 7206 Genuine PCGS
1886 3CN -- Corrosion -- NGC Details. Proof AU. NGC Census: (2/950). PCGS 1886 3CN -- Corrosion -- NGC Details. Proof AU. NGC Census: (2/950). PCGS AU-50 170.38 Heritage Auctions 29090 NGC Details
1886 3CN -- Damaged -- ANACS. Proof VF Details. NGC Census: (1/970). PCGS 1886 3CN -- Damaged -- ANACS. Proof VF Details. NGC Census: (1/970). PCGS VF-20 64.00 Heritage Auctions 29053 ANACS
1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 456.00 Heritage Auctions 21082 Genuine PCGS
1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/82). PCGS 1887 3CN -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/82). PCGS AU-50 305.50 Heritage Auctions 23930 PCGS Genuine
1865 3CN XF40 NGC. 1865 3CN XF40 NGC. EF-40 258.00 Heritage Auctions 25130 NGC
1888 3CN -- Cleaned -- NGC Details. 1888 3CN -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 63.00 Heritage Auctions 27277 Details NGC
1889 3CN -- Cleaned -- ANACS. 1889 3CN -- Cleaned -- ANACS. MS-60 223.25 Heritage Auctions 23134 ANACS
1889 3CN -- Cleaned -- NGC Details. 1889 3CN -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 159.00 Heritage Auctions 21107 Details NGC