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Indian Head $2.50 Quarter Eagle

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Indian Head $2.50 Quarter Eagle

Indian Head quarter eagle never a health hazard

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

Augustus Saint-Gaudens was commissioned by President Roosevelt in 1905 to redesign the nation’s gold coinage. The famed sculpt...READ MORE

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Indian Head $2.50 Quarter Eagle
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Indian Head $2.50 Quarter Eagle
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Coin values search results

Indian Head $2.50 Quarter Eagle
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1908 1908 690 700 710 720 730 530 740 760 760 770 780 1,000 1,060 1,480 2,280 5,950 12,160 57,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 1908 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 16,500 26,500 36,500 41,500
1909 1909 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,060 2,220 3,660 6,560 17,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 16,500 30,000 68,500 100,000
1910 1910 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,060 1,630 2,280 6,660 22,100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 19,500 28,500 38,500 48,500
1911 1911 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,060 1,310 2,220 6,220 38,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 16,500 23,500 36,500 41,500
1911-D 1911-D 1,140 1,350 1,620 2,460 3,510 4,350 3,930 4,530 5,660 6,440 6,970 8,190 11,250 15,600 23,730 67,600 249,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,060 2,000 4,190 11,340 29,230 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 16,500 23,500 36,500 41,500
1913 1913 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,060 1,250 2,220 7,840 25,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 16,500 23,500 36,500 41,500
1914 1914 690 700 710 720 730 530 740 740 760 770 780 1,000 1,690 3,030 5,160 19,690 71,210 168,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,500 10,000 16,500 26,500 51,500 -.-
1914-D 1914-D 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,210 2,000 4,410 17,310 62,780 96,460 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 690 700 710 720 730 530 740 740 750 770 780 1,000 1,060 1,190 2,310 6,410 26,460 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,500 10,000 16,500 26,500 45,500 55,500
1925-D 1925-D 690 700 710 720 730 530 740 740 750 760 770 940 1,000 1,130 1,230 1,780 10,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1926 1926 690 700 710 720 730 530 740 740 750 760 770 940 1,000 1,130 1,230 1,780 11,020 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1927 1927 690 700 710 720 730 530 740 740 750 760 770 940 1,000 1,130 1,230 1,780 22,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1928 1928 690 700 710 720 730 530 740 740 750 760 770 940 1,000 1,130 1,230 1,780 20,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1929 1929 690 700 710 720 730 530 740 740 750 760 770 940 1,000 1,130 1,280 5,880 32,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(2)1908 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1908 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 998.75 Heritage Auctions 22330 NGC
(2)1908 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2867/3218). PCGS (2)1908 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2867/3218). PCGS MS-62 822.50 Heritage Auctions 21409 NGC
(3)1909 $2 1/2 MS62 NGC. (3)1909 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 1,762.50 Heritage Auctions 27490 NGC
(3)1909 $2 1/2 MS62 NGC. (3)1909 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 1,762.50 Heritage Auctions 27491 NGC
(2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS (2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS MS-62 822.50 Heritage Auctions 26198 NGC
(2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS (2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS MS-62 763.75 Heritage Auctions 25491 NGC
(2)1911 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1911 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 705.00 Heritage Auctions 21498 NGC
(2)1911 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1911 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 646.25 Heritage Auctions 22184 NGC
(2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS (2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS MS-62 940.00 Heritage Auctions 21422 NGC
(2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS (2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS MS-62 940.00 Heritage Auctions 22068 NGC
(2)1913 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1913 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 705.00 Heritage Auctions 21490 NGC
(2)1913 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1913 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 705.00 Heritage Auctions 22355 NGC
(2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS (2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS MS-62 881.25 Heritage Auctions 22077 NGC
(2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS (2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS MS-62 881.25 Heritage Auctions 21432 NGC
(2)1915 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1915 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 822.50 Heritage Auctions 22370 NGC
(2)1915 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1915 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 763.75 Heritage Auctions 21505 NGC
(2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC. (2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 616.88 Heritage Auctions 21516 NGC
(2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC. (2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 587.50 Heritage Auctions 22202 NGC
(2)1926 $2 1/2 MS62 PCGS, And A 1926 $2 1/2 MS62 NGC. PCGS (2)1926 $2 1/2 MS62 PCGS, And A 1926 $2 1/2 MS62 NGC. PCGS MS-62 822.50 Heritage Auctions 25517 PCGS
(2)1926 $2 1/2 MS64 NGC. (2)1926 $2 1/2 MS64 NGC. MS-64 998.75 Heritage Auctions 28280 NGC
(2)1926 $2 1/2 MS64 NGC. (2)1926 $2 1/2 MS64 NGC. MS-64 1,410.00 Heritage Auctions 27537 NGC
(2)1927 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1927 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 616.88 Heritage Auctions 24498 NGC
(2)1927 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1927 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 587.50 Heritage Auctions 24499 NGC
(2)1928 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1928 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 587.50 Heritage Auctions 24507 NGC
(2)1928 $2 1/2 MS62 NGC. (2)1928 $2 1/2 MS62 NGC. MS-62 587.50 Heritage Auctions 23643 NGC
(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS (2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS MS-63 822.50 Heritage Auctions 26247 NGC
(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS (2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS MS-63 793.13 Heritage Auctions 26246 NGC
(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS (2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS MS-63 763.75 Heritage Auctions 25538 NGC
(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS (2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS MS-63 763.75 Heritage Auctions 25539 NGC