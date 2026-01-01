|(2)1908 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1908 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|998.75
|
|Heritage Auctions
|22330
|NGC
|(2)1908 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2867/3218). PCGS
|(2)1908 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2867/3218). PCGS
|MS-62
|822.50
|
|Heritage Auctions
|21409
|NGC
|(3)1909 $2 1/2 MS62 NGC.
|(3)1909 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|1,762.50
|
|Heritage Auctions
|27490
|NGC
|(3)1909 $2 1/2 MS62 NGC.
|(3)1909 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|1,762.50
|
|Heritage Auctions
|27491
|NGC
|(2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS
|(2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS
|MS-62
|822.50
|
|Heritage Auctions
|26198
|NGC
|(2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS
|(2)1910 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2965/2398). PCGS
|MS-62
|763.75
|
|Heritage Auctions
|25491
|NGC
|(2)1911 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1911 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|705.00
|
|Heritage Auctions
|21498
|NGC
|(2)1911 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1911 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|646.25
|
|Heritage Auctions
|22184
|NGC
|(2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS
|(2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS
|MS-62
|940.00
|
|Heritage Auctions
|21422
|NGC
|(2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS
|(2)1912 $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (2670/1792). PCGS
|MS-62
|940.00
|
|Heritage Auctions
|22068
|NGC
|(2)1913 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1913 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|705.00
|
|Heritage Auctions
|21490
|NGC
|(2)1913 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1913 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|705.00
|
|Heritage Auctions
|22355
|NGC
|(2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS
|(2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS
|MS-62
|881.25
|
|Heritage Auctions
|22077
|NGC
|(2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS
|(2)1914-D $2 1/2 MS62 NGC. NGC Census: (3547/2621). PCGS
|MS-62
|881.25
|
|Heritage Auctions
|21432
|NGC
|(2)1915 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1915 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|822.50
|
|Heritage Auctions
|22370
|NGC
|(2)1915 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1915 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|763.75
|
|Heritage Auctions
|21505
|NGC
|(2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|616.88
|
|Heritage Auctions
|21516
|NGC
|(2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1925-D $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|587.50
|
|Heritage Auctions
|22202
|NGC
|(2)1926 $2 1/2 MS62 PCGS, And A 1926 $2 1/2 MS62 NGC. PCGS
|(2)1926 $2 1/2 MS62 PCGS, And A 1926 $2 1/2 MS62 NGC. PCGS
|MS-62
|822.50
|
|Heritage Auctions
|25517
|PCGS
|(2)1926 $2 1/2 MS64 NGC.
|(2)1926 $2 1/2 MS64 NGC.
|MS-64
|998.75
|
|Heritage Auctions
|28280
|NGC
|(2)1926 $2 1/2 MS64 NGC.
|(2)1926 $2 1/2 MS64 NGC.
|MS-64
|1,410.00
|
|Heritage Auctions
|27537
|NGC
|(2)1927 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1927 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|616.88
|
|Heritage Auctions
|24498
|NGC
|(2)1927 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1927 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|587.50
|
|Heritage Auctions
|24499
|NGC
|(2)1928 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1928 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|587.50
|
|Heritage Auctions
|24507
|NGC
|(2)1928 $2 1/2 MS62 NGC.
|(2)1928 $2 1/2 MS62 NGC.
|MS-62
|587.50
|
|Heritage Auctions
|23643
|NGC
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|MS-63
|822.50
|
|Heritage Auctions
|26247
|NGC
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|MS-63
|793.13
|
|Heritage Auctions
|26246
|NGC
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|MS-63
|763.75
|
|Heritage Auctions
|25538
|NGC
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|(2)1929 $2 1/2 MS63 NGC. NGC Census: (6015/3029). PCGS
|MS-63
|763.75
|
|Heritage Auctions
|25539
|NGC