|2021 (W) Gold $25
|2021 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,990
|2,049
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $25
|2021 (W) Type 2 Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|1,982
|2,049
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $25
|2021-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,073
|2,153
|2021-W Proof Type 2 Gold $25
|2021-W Proof Type 2 Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,062
|2,862
|2021-W Proof Palladium $25
|2021-W Proof Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,700
|2,700
|2,700
|2,800
|2,900
|4,000
|2021-P Palladium $25
|2021-P Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,300
|2,300
|2,350
|2,400
|2,500
|2,700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-