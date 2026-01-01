Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

25 dollar

Enlarge
Enlarge
25 dollar

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
25 dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
25 dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Modern Commemoratives 1982 - Present
  PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2020-W gold $25 End of WWII 75th Anniversary2020-W gold $25 End of WWII 75th Anniversary 1,700 1,700 1,700 2,500
 
American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1986 (W) Gold $251986 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,500 2,265 2,833 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987 (W) Gold $251987 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,300 1,400 1,800 2,816 6,800 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-P Gold $251987-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,600 1,600 1,600 1,600 2,048 2,107
1988 (W) Gold $251988 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,600 1,700 2,100 4,435 5,620 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-P Gold $251988-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,500 1,500 1,550 1,550 2,050 2,110
1989 (W) Gold $251989 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,600 1,700 2,300 5,092 9,617 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-P Gold $251989-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,500 1,500 1,550 1,550 2,048 2,102
1990 (W) Gold $251990 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,700 1,900 2,400 5,942 14,170 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-P Gold $251990-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 4,000 1,600 1,600 1,600 1,650 2,048 5,083
1991 (W) Gold $251991 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 2,400 2,750 2,750 3,500 6,175 7,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-P Gold $251991-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,550 1,550 1,550 1,550 2,048 2,107
1992 (W) Gold $251992 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,875 3,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-P Gold $251992-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,550 1,550 1,550 1,550 2,048 2,103
1993 (W) Gold $251993 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,500 1,700 2,958 3,608 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Gold $251993-P Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 4,060 1,600 1,600 1,600 1,600 2,112 4,300
1994 (W) Gold $251994 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,500 2,925 3,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-W Gold $251994-W Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,550 1,550 1,550 1,550 2,043 2,095
1995 (W) Gold $251995 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,500 1,800 4,075 5,533 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-W Gold $251995-W Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,500 1,500 1,500 1,500 2,035 2,095
1996 (W) Gold $251996 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,600 3,750 4,667 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-W Gold $251996-W Gold $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 1,500 1,500 1,500 1,500 2,035 2,095
1997 (S or W) Gold $251997 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,500 2,892 3,917 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Gold $251997-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,043 2,095
1998 (S or W) Gold $251998 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,500 2,010 3,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Gold $251998-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,043 2,095
1999 (S or W) Gold $251999 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,450 1,500 2,002 6,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Gold $251999-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,600 2,072 2,140
2000 (S or W) Gold $252000 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,450 1,600 2,842 3,767 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Gold $252000-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,035 2,107
2001 (S or W) Gold $252001 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,450 1,500 2,942 3,467 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Gold $252001-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,035 2,095
2002 (S or W) Gold $252002 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 2,099 2,375 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Gold $252002-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,035 2,098
2003 (S or W) Gold $252003 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,977 2,072 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Gold $252003-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,035 2,107
2004 (S or W) Gold $252004 (S or W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,977 2,052 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Gold $252004-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,027 2,107
2005 (W) Gold $252005 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,977 2,019 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Gold $252005-W Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,098
2006 (W) Gold $252006 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,977 2,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Gold $252006-W Burnished Uncirculated Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,837 2,083 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Gold $252006-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,098
2007 (W) Gold $252007 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,500 2,165 2,292 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Gold $252007-W Burnished Uncirculated Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,600 1,837 2,033 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $252007-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,095
2008 (W) Gold $252008 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,993 2,069 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $252008-W Burnished Uncirculated Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,837 2,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $252008-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2009 (W) Gold $252009 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,977 2,019 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010 (W) Gold $252010 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,450 1,450 1,450 1,990 2,035 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Gold $252010-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,107
2011 (W) Gold $252011 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 1,994 2,069 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Gold $252011-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2012 (W) Gold $252012 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,400 1,994 2,074 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $252012-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,550 2,018 2,123
2013 (W) Gold $252013 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,994 2,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Gold $252013-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2014 (W) Gold $252014 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,994 2,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold $252014-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2015 (W) Gold $252015 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,994 2,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Gold $252015-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,098
2016 (W) Gold $252016 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,985 2,019 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Gold $252016-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2017 (W) Gold $252017 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,450 1,450 1,450 1,450 1,994 2,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Gold $252017-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,090
2018 (W) Gold $252018 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,994 2,049 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Gold $252018-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,018 2,612
2019 (W) Gold $252019 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 1,982 2,274 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $252019-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,053 2,112
2020 (W) Gold $252020 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 1,994 2,040 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Gold $252020-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,053 2,112
2020-W Proof WW II Gold $252020-W Proof WW II Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,000 2,000 2,000 2,250 2,750
2021 (W) Gold $252021 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,990 2,049 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021 (W) Type 2 Gold $252021 (W) Type 2 Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,982 2,049 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Type 2 Gold $252021-W Proof Type 2 Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,062 2,862
2021-W Proof Gold $252021-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 2,073 2,153
2022 (W) Gold $252022 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 1,982 2,040 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Gold $252022-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,600 2,053 2,112
2023 (W) Gold $252023 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 1,982 2,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Gold $252023-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,800 2,053 2,100
2024 (W) Gold $252024 (W) Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,985 2,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-W Proof Gold $252024-W Proof Gold $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,065 2,125
1997-W Platinum $251997-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 558
1997 (W) Platinum $251997 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 498 3,283 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998 (W) Platinum $251998 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 458 1,483 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Platinum $251998-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 463 575
1999 (W) Platinum $251999 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 489 4,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Platinum $251999-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 507
2000 (W) Platinum $252000 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 453 1,867 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Platinum $252000-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 515
2001 (W) Platinum $252001 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 469 1,900 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Platinum $252001-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 457 565
2002 (W) Platinum $252002 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 463 608 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Platinum $252002-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 512
2003 (W) Platinum $252003 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 464 542 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Platinum $252003-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 540
2004 (W) Platinum $252004 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 466 533 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Platinum $252004-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 -.- -.- 400 605 892
2005 (W) Platinum $252005 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 453 525 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Platinum $252005-W Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 -.- -.- 400 457 633
2006 (W) Platinum $252006 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 453 558 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Platinum $252006-W Proof Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 457 548
2006-W Burnished Uncirculated Platinum $252006-W Burnished Uncirculated Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 700 700 700 700 1,142 1,383 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $252007-W Proof Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 375 -.- -.- 375 449 570
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $252007-W Burnished Uncirculated Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 600 600 600 600 1,017 1,175 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Platinum $252007 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 450 583 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Platinum $252008 (W) Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 300 461 550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $252008-W Proof Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 -.- -.- 400 563 850
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $252008-W Burnished Uncirculated Platinum $25 -.- -.- -.- -.- -.- 650 650 650 650 1,408 1,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Palladium $252017-W Palladium $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Palladium $252018-W Palladium $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 2,400 2,400 2,400 2,400 2,600 2,700
2019-W Reverse Proof Palladium $252019-W Reverse Proof Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,300 2,300 2,300 2,400 2,500 2,900
2020-W Palladium $252020-W Palladium $25 2,250 2,270 2,270 2,280 2,280 2,280 2,290 2,390 2,400 2,510 2,890 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-P Palladium $252021-P Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- 2,300 2,300 2,350 2,400 2,500 2,700 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Palladium $252021-W Proof Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,700 2,700 2,700 2,800 2,900 4,000
2022-W Reverse Proof Palladium $252022-W Reverse Proof Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,500 2,500 2,500 2,550 2,650 3,200
2023-P Palladium $252023-P Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- 2,300 2,300 2,350 2,400 2,500 2,700 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Palladium $252023-W Palladium $25 -.- -.- -.- -.- -.- 2,200 2,200 2,200 2,200 2,300 2,400 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
American Buffalo
  MS-69 MS-70 PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-69 MS-70 PF-69 DC PF-70 DC
2008-W Burnished Uncirculated Gold $252008-W Burnished Uncirculated Gold $25 1,750 2,150 -.- -.-
2008-W Proof Gold $252008-W Proof Gold $25 -.- -.- 1,975 2,800
 
Mint Initiative
  PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2020-W Proof gold $25 End of WWII 75th Anniversary2020-W Proof gold $25 End of WWII 75th Anniversary 1,250 1,250 2,000 2,275
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified