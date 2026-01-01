|1986 (W) Gold $25
|1986 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,500
|2,265
|2,833
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987 (W) Gold $25
|1987 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,300
|1,400
|1,800
|2,816
|6,800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-P Gold $25
|1987-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,600
|1,600
|1,600
|1,600
|2,048
|2,107
|1988 (W) Gold $25
|1988 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,600
|1,700
|2,100
|4,435
|5,620
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-P Gold $25
|1988-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,500
|1,500
|1,550
|1,550
|2,050
|2,110
|1989 (W) Gold $25
|1989 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,600
|1,700
|2,300
|5,092
|9,617
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-P Gold $25
|1989-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,500
|1,500
|1,550
|1,550
|2,048
|2,102
|1990 (W) Gold $25
|1990 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,600
|1,700
|1,900
|2,400
|5,942
|14,170
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-P Gold $25
|1990-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|4,000
|1,600
|1,600
|1,600
|1,650
|2,048
|5,083
|1991 (W) Gold $25
|1991 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,400
|2,750
|2,750
|3,500
|6,175
|7,400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-P Gold $25
|1991-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,550
|1,550
|1,550
|1,550
|2,048
|2,107
|1992 (W) Gold $25
|1992 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,875
|3,767
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-P Gold $25
|1992-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,550
|1,550
|1,550
|1,550
|2,048
|2,103
|1993 (W) Gold $25
|1993 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,500
|1,700
|2,958
|3,608
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Gold $25
|1993-P Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|4,060
|1,600
|1,600
|1,600
|1,600
|2,112
|4,300
|1994 (W) Gold $25
|1994 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,500
|2,925
|3,783
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-W Gold $25
|1994-W Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,550
|1,550
|1,550
|1,550
|2,043
|2,095
|1995 (W) Gold $25
|1995 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,500
|1,800
|4,075
|5,533
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-W Gold $25
|1995-W Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,035
|2,095
|1996 (W) Gold $25
|1996 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,600
|3,750
|4,667
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-W Gold $25
|1996-W Gold $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,035
|2,095
|1997 (S or W) Gold $25
|1997 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,500
|2,892
|3,917
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-W Gold $25
|1997-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,043
|2,095
|1998 (S or W) Gold $25
|1998 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,500
|2,010
|3,783
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Gold $25
|1998-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,043
|2,095
|1999 (S or W) Gold $25
|1999 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,450
|1,500
|2,002
|6,767
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Gold $25
|1999-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,600
|1,600
|1,600
|1,600
|2,072
|2,140
|2000 (S or W) Gold $25
|2000 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,450
|1,600
|2,842
|3,767
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Gold $25
|2000-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,035
|2,107
|2001 (S or W) Gold $25
|2001 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,450
|1,500
|2,942
|3,467
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Gold $25
|2001-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,035
|2,095
|2002 (S or W) Gold $25
|2002 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|2,099
|2,375
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Gold $25
|2002-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,035
|2,098
|2003 (S or W) Gold $25
|2003 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|1,977
|2,072
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Gold $25
|2003-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,035
|2,107
|2004 (S or W) Gold $25
|2004 (S or W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,977
|2,052
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Gold $25
|2004-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,027
|2,107
|2005 (W) Gold $25
|2005 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,977
|2,019
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Gold $25
|2005-W Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,098
|2006 (W) Gold $25
|2006 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,977
|2,010
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $25
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|1,837
|2,083
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Gold $25
|2006-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,098
|2007 (W) Gold $25
|2007 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,500
|2,165
|2,292
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $25
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,600
|1,837
|2,033
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $25
|2007-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,095
|2008 (W) Gold $25
|2008 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,993
|2,069
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $25
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,837
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $25
|2008-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2009 (W) Gold $25
|2009 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,977
|2,019
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010 (W) Gold $25
|2010 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,450
|1,450
|1,450
|1,990
|2,035
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-W Proof Gold $25
|2010-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,107
|2011 (W) Gold $25
|2011 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|1,994
|2,069
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Proof Gold $25
|2011-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2012 (W) Gold $25
|2012 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,400
|1,994
|2,074
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Proof Gold $25
|2012-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,550
|2,018
|2,123
|2013 (W) Gold $25
|2013 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,994
|2,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Proof Gold $25
|2013-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2014 (W) Gold $25
|2014 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,994
|2,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Gold $25
|2014-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2015 (W) Gold $25
|2015 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,994
|2,010
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Gold $25
|2015-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,098
|2016 (W) Gold $25
|2016 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,985
|2,019
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Gold $25
|2016-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2017 (W) Gold $25
|2017 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,450
|1,450
|1,450
|1,450
|1,994
|2,010
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Gold $25
|2017-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,090
|2018 (W) Gold $25
|2018 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|1,994
|2,049
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Gold $25
|2018-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,018
|2,612
|2019 (W) Gold $25
|2019 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|1,982
|2,274
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Proof Gold $25
|2019-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,053
|2,112
|2020 (W) Gold $25
|2020 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|1,994
|2,040
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Gold $25
|2020-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,053
|2,112
|2020-W Proof WW II Gold $25
|2020-W Proof WW II Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,000
|2,000
|2,000
|2,000
|2,250
|2,750
|2021 (W) Gold $25
|2021 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,990
|2,049
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $25
|2021 (W) Type 2 Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|1,982
|2,049
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Type 2 Gold $25
|2021-W Proof Type 2 Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,062
|2,862
|2021-W Proof Gold $25
|2021-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|2,073
|2,153
|2022 (W) Gold $25
|2022 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|1,982
|2,040
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Gold $25
|2022-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,600
|1,600
|1,600
|1,600
|2,053
|2,112
|2023 (W) Gold $25
|2023 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|1,982
|2,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Gold $25
|2023-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,600
|1,600
|1,600
|1,800
|2,053
|2,100
|2024 (W) Gold $25
|2024 (W) Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,985
|2,050
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $25
|2024-W Proof Gold $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,065
|2,125
|1997-W Platinum $25
|1997-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|558
|1997 (W) Platinum $25
|1997 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|498
|3,283
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998 (W) Platinum $25
|1998 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|458
|1,483
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Platinum $25
|1998-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|463
|575
|1999 (W) Platinum $25
|1999 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|489
|4,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Platinum $25
|1999-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|507
|2000 (W) Platinum $25
|2000 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|453
|1,867
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Platinum $25
|2000-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|515
|2001 (W) Platinum $25
|2001 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|469
|1,900
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Platinum $25
|2001-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|457
|565
|2002 (W) Platinum $25
|2002 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|463
|608
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Platinum $25
|2002-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|512
|2003 (W) Platinum $25
|2003 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|464
|542
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Platinum $25
|2003-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|540
|2004 (W) Platinum $25
|2004 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|466
|533
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Platinum $25
|2004-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|400
|-.-
|-.-
|400
|605
|892
|2005 (W) Platinum $25
|2005 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|453
|525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Platinum $25
|2005-W Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|400
|-.-
|-.-
|400
|457
|633
|2006 (W) Platinum $25
|2006 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|453
|558
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Platinum $25
|2006-W Proof Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|457
|548
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|700
|700
|700
|700
|1,142
|1,383
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Platinum $25
|2007-W Proof Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|-.-
|-.-
|375
|449
|570
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|600
|600
|600
|600
|1,017
|1,175
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Platinum $25
|2007 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|450
|583
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Platinum $25
|2008 (W) Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|300
|461
|550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $25
|2008-W Proof Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|400
|-.-
|-.-
|400
|563
|850
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|650
|650
|650
|650
|1,408
|1,950
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Palladium $25
|2017-W Palladium $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Palladium $25
|2018-W Palladium $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|2,400
|2,400
|2,400
|2,400
|2,600
|2,700
|2019-W Reverse Proof Palladium $25
|2019-W Reverse Proof Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,300
|2,300
|2,300
|2,400
|2,500
|2,900
|2020-W Palladium $25
|2020-W Palladium $25
|2,250
|2,270
|2,270
|2,280
|2,280
|2,280
|2,290
|2,390
|2,400
|2,510
|2,890
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P Palladium $25
|2021-P Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,300
|2,300
|2,350
|2,400
|2,500
|2,700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Palladium $25
|2021-W Proof Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,700
|2,700
|2,700
|2,800
|2,900
|4,000
|2022-W Reverse Proof Palladium $25
|2022-W Reverse Proof Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,500
|2,500
|2,500
|2,550
|2,650
|3,200
|2023-P Palladium $25
|2023-P Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,300
|2,300
|2,350
|2,400
|2,500
|2,700
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Palladium $25
|2023-W Palladium $25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,200
|2,200
|2,200
|2,200
|2,300
|2,400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-