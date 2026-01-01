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Seated Liberty 20 Cents

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Seated Liberty 20 Cents

20-cent coin has brief four-year tenure

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

The short-lived 20-cent series was born a year before the United States celebrated its centennial. And although the series can not lay...READ MORE

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Seated Liberty 20 Cents
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Seated Liberty 20 Cents
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Coin values search results

Seated Liberty 20 Cents
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1853 H10C Arrows VG8 PCGS. 1853 H10C Arrows VG8 PCGS. VF-20 176.25 Heritage Auctions 23093 PCGS Genuine
1875 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1875 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 780.00 Heritage Auctions 21262 Genuine PCGS
1876 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1876 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 1,020.00 Heritage Auctions 27124 Genuine PCGS
1876 20C -- Cleaned -- NGC Details. 1876 20C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 384.00 Heritage Auctions 23256 Details NGC
1877 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1877 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 3,840.00 Heritage Auctions 3390 Genuine PCGS
1877 20C -- Cleaned -- PCGS Proof Genuine. 1877 20C -- Cleaned -- PCGS Proof Genuine. AU-50 3,600.00 Heritage Auctions 16449 Genuine PCGS
1878 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1878 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. AU-50 1,800.00 Heritage Auctions 21428 Genuine PCGS
1878 20C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1878 20C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 1,827.13 Heritage Auctions 3490 PCGS Genuine