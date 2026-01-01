|1853 H10C Arrows VG8 PCGS.
|1853 H10C Arrows VG8 PCGS.
|VF-20
|176.25
|
|Heritage Auctions
|23093
|PCGS Genuine
|1875 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1875 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|780.00
|
|Heritage Auctions
|21262
|Genuine PCGS
|1876 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1876 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|27124
|Genuine PCGS
|1876 20C -- Cleaned -- NGC Details.
|1876 20C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|384.00
|
|Heritage Auctions
|23256
|Details NGC
|1877 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1877 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|3,840.00
|
|Heritage Auctions
|3390
|Genuine PCGS
|1877 20C -- Cleaned -- PCGS Proof Genuine.
|1877 20C -- Cleaned -- PCGS Proof Genuine.
|AU-50
|3,600.00
|
|Heritage Auctions
|16449
|Genuine PCGS
|1878 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1878 20C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,800.00
|
|Heritage Auctions
|21428
|Genuine PCGS
|1878 20C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1878 20C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,827.13
|
|Heritage Auctions
|3490
|PCGS Genuine