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Shield 2 Cents

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Shield 2 Cents

1864 2-cent coin first U.S. Mint coin to bear religious motto

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

The Civil War brought lots of hardship to citizens on both sides of the conflict. One of those hardships was the...READ MORE

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Shield 2 Cents
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Shield 2 Cents
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Coin values search results

Shield 2 Cents
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-60 B MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 RB MS-64 MS-64 RB MS-65 MS-65 R MS-66 MS-67 PF-60 B PF-62 RB PF-63 RB PF-64 R PF-64 RB PF-65 RB PF-65 R PF-66 RB PF-66 R
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-60 B MS-61 MS-62 MS-63 MS-63 RB MS-64 MS-64 RB MS-65 MS-65 R MS-66 MS-67 PF-60 B PF-62 RB PF-63 RB PF-64 R PF-64 RB PF-65 RB PF-65 R PF-66 RB PF-66 R
1864 Large Motto 1864 Large Motto 15 19.55 21.85 24.15 32.20 57.60 90 97.20 115.20 138 150 125 162 180 270 325 300 425 500 1,450 1,040 4,470 350 500 1,750 3,000 2,750 4,000 9,500 7,500 -.-
1864 Large Motto 1864 Large Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 400 850 2,250 3,000 2,500 5,250 9,500 5,000 -.-
1864 Small Motto 1864 Small Motto 175 210 228 360 480 680 990 1,050 1,110 1,170 1,260 1,400 1,350 1,470 1,590 2,500 2,030 2,750 2,660 12,500 5,170 -.- 10,000 40,000 50,000 65,000 60,000 100,000 105,000 -.- 110,000
1864 Small Motto 1864 Small Motto -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 57,750 60,000 85,000 80,000 100,000 105,000 -.- 125,000
1865 1865 15 19.55 21.85 25.30 32.20 57.60 90 97.20 115.20 138 150 150 162 180 270 325 350 400 475 1,750 1,240 -.- 300 400 625 1,500 900 1,600 3,500 3,000 12,500
1865 1865 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350 500 900 2,000 925 2,000 9,500 3,750 12,500
1866 1866 16 19.55 21.85 24.15 32.20 57.60 90 97.20 115.20 138 150 150 162 180 240 325 325 500 525 2,250 1,040 -.- 300 400 700 1,300 1,100 1,500 4,250 3,250 -.-
1866 1866 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 500 700 1,250 1,150 1,750 4,000 3,500 7,000
1867 1867 16 19.55 21.85 24.15 33.35 57.60 90 102 115.20 138 150 155 162 204 240 400 400 550 660 3,750 1,010 -.- 300 400 650 1,500 850 1,200 3,750 2,250 10,000
1867 1867 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 500 700 1,750 1,000 1,250 3,750 3,500 9,000
1867 Doubled Die Obverse 1867 Doubled Die Obverse 100 125 200 275 425 775 1,250 -.- 1,400 2,000 -.- 2,250 -.- -.- -.- 5,500 -.- 10,000 -.- 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 1868 16 19.55 21.85 25.30 33.35 60 97.20 102 115.20 138 150 200 162 198 240 475 350 675 720 4,250 1,010 -.- 300 400 650 1,300 775 1,500 3,500 3,000 8,000
1868 1868 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 500 700 1,750 850 1,500 4,500 3,250 6,000
1869 1869 20 19.55 21.85 27.60 36.80 66 110.40 126 150 156 168 200 180 228 360 525 475 775 630 2,750 1,070 -.- 300 400 600 1,250 775 1,500 3,500 3,250 15,000
1869 1869 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 500 725 1,500 850 1,650 3,250 3,500 4,500
1870 1870 27.50 19.55 24.15 35.65 74.75 138 180 198 210 240 264 300 276 324 360 500 500 950 800 4,750 1,240 -.- 300 400 550 1,500 825 1,600 3,500 3,750 5,000
1870 1870 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 500 700 1,300 1,000 1,400 3,000 3,000 6,500
1871 1871 32.50 19.55 25.30 46 110.40 150 198 222 252 264 300 325 360 390 420 750 550 1,100 810 6,500 1,790 -.- 300 400 600 1,200 900 1,400 3,750 3,000 9,500
1871 1871 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 500 700 1,650 1,150 1,650 2,500 2,750 6,250
1872 1872 275 342 432 540 650 910 1,350 1,500 1,950 2,250 2,370 3,000 2,430 2,820 3,910 3,750 4,160 5,750 5,920 22,500 9,430 -.- 325 750 750 1,900 1,100 1,750 4,000 3,750 15,000
1872 1872 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 325 600 700 1,750 1,250 2,000 3,250 3,500 7,000
1873 Closed 3, Proof Only 1873 Closed 3, Proof Only -.- -.- 1,250 -.- -.- -.- 1,840 1,870 1,900 2,190 2,250 -.- 2,490 2,670 2,970 -.- 3,060 -.- 3,280 -.- 4,620 -.- 2,250 2,500 3,000 4,500 3,750 4,000 6,000 6,500 9,500
1873 Open 3, Restrike, Proof Only 1873 Open 3, Restrike, Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,900 -.- 2,000 2,250 2,370 -.- 2,430 2,820 3,410 -.- 3,750 -.- 4,060 -.- 6,310 -.- 2,250 2,750 3,000 5,000 4,000 5,250 6,750 7,250 32,500
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1383). PCGS 1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1383). PCGS MS-60 98.70 Heritage Auctions 20034 Details NGC
1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (5/1476). PCGS 1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (5/1476). PCGS MS-60 117.50 Heritage Auctions 23052 NGC Details
1865 2C -- 95 Degree Clockwise Rotated Dies -- AU55 PCGS. 1865 2C -- 95 Degree Clockwise Rotated Dies -- AU55 PCGS. AU-55 129.25 Heritage Auctions 28635 PCGS
1865 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/915). PCGS 1865 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/915). PCGS MS-60 135.13 Heritage Auctions 22086 NGC Details
1866 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/196). PCGS 1866 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/196). PCGS MS-60 99.88 Heritage Auctions 25080 Details NGC
1866 2C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/178). PCGS 1866 2C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/178). PCGS MS-60 86.00 Heritage Auctions 26660 ANACS
1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/201). PCGS 1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/201). PCGS MS-60 235.00 Heritage Auctions 22748 NGC Details
1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/199). PCGS 1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/199). PCGS MS-60 135.13 Heritage Auctions 21067 NGC Details
1868 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/209). PCGS 1868 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/209). PCGS MS-60 176.25 Heritage Auctions 29039 NGC Details
1868 2C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1868 2C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 138.00 Heritage Auctions 18970 Genuine PCGS
1869 2C -- Cleaned -- NGC Details. 1869 2C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 91.00 Heritage Auctions 23087 Details NGC
1869 2C -- Cleaned -- NGC Details. 1869 2C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 216.00 Heritage Auctions 27056
1870 2C -- Altered Color -- NGC Details. 1870 2C -- Altered Color -- NGC Details. MS-60 240.00 Heritage Auctions 23038 Details NGC
1870 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/115). PCGS 1870 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/115). PCGS MS-60 205.63 Heritage Auctions 21369 NGC Details
1864 2C Large Motto AG3 PCGS. 1864 2C Large Motto AG3 PCGS. F-12 77.00 Heritage Auctions 25079 PCGS
1871 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/206). PCGS 1871 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/206). PCGS MS-60 205.63 Heritage Auctions 26499 NGC Details
1872 2C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. 1872 2C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure. MS-60 1,680.00 Heritage Auctions 3195 Genuine PCGS
1872 2C -- Cleaned -- NGC Details. 1872 2C -- Cleaned -- NGC Details. F-12 312.00 Heritage Auctions 27097 Details NGC
1873 2C Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Proof Genuine. 1873 2C Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Proof Genuine. AU-50 1,527.50 Heritage Auctions 3200 Genuine PCGS
1873 2C Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NCS. 1873 2C Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NCS. MS-60 1,292.50 Heritage Auctions 3248 CSN