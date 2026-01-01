|1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1383). PCGS
|1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1383). PCGS
|MS-60
|98.70
|
|Heritage Auctions
|20034
|Details NGC
|1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (5/1476). PCGS
|1864 2C Large Motto -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (5/1476). PCGS
|MS-60
|117.50
|
|Heritage Auctions
|23052
|NGC Details
|1865 2C -- 95 Degree Clockwise Rotated Dies -- AU55 PCGS.
|1865 2C -- 95 Degree Clockwise Rotated Dies -- AU55 PCGS.
|AU-55
|129.25
|
|Heritage Auctions
|28635
|PCGS
|1865 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/915). PCGS
|1865 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/915). PCGS
|MS-60
|135.13
|
|Heritage Auctions
|22086
|NGC Details
|1866 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/196). PCGS
|1866 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/196). PCGS
|MS-60
|99.88
|
|Heritage Auctions
|25080
|Details NGC
|1866 2C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/178). PCGS
|1866 2C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/178). PCGS
|MS-60
|86.00
|
|Heritage Auctions
|26660
|ANACS
|1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/201). PCGS
|1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Proof. NGC Census: (0/201). PCGS
|MS-60
|235.00
|
|Heritage Auctions
|22748
|NGC Details
|1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/199). PCGS
|1867 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/199). PCGS
|MS-60
|135.13
|
|Heritage Auctions
|21067
|NGC Details
|1868 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/209). PCGS
|1868 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/209). PCGS
|MS-60
|176.25
|
|Heritage Auctions
|29039
|NGC Details
|1868 2C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1868 2C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|138.00
|
|Heritage Auctions
|18970
|Genuine PCGS
|1869 2C -- Cleaned -- NGC Details.
|1869 2C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|91.00
|
|Heritage Auctions
|23087
|Details NGC
|1869 2C -- Cleaned -- NGC Details.
|1869 2C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|216.00
|
|Heritage Auctions
|27056
|
|1870 2C -- Altered Color -- NGC Details.
|1870 2C -- Altered Color -- NGC Details.
|MS-60
|240.00
|
|Heritage Auctions
|23038
|Details NGC
|1870 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/115). PCGS
|1870 2C -- Altered Color -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/115). PCGS
|MS-60
|205.63
|
|Heritage Auctions
|21369
|NGC Details
|1864 2C Large Motto AG3 PCGS.
|1864 2C Large Motto AG3 PCGS.
|F-12
|77.00
|
|Heritage Auctions
|25079
|PCGS
|1871 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/206). PCGS
|1871 2C -- Altered Color -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/206). PCGS
|MS-60
|205.63
|
|Heritage Auctions
|26499
|NGC Details
|1872 2C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|1872 2C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|1,680.00
|
|Heritage Auctions
|3195
|Genuine PCGS
|1872 2C -- Cleaned -- NGC Details.
|1872 2C -- Cleaned -- NGC Details.
|F-12
|312.00
|
|Heritage Auctions
|27097
|Details NGC
|1873 2C Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Proof Genuine.
|1873 2C Closed 3 -- Cleaning -- PCGS Proof Genuine.
|AU-50
|1,527.50
|
|Heritage Auctions
|3200
|Genuine PCGS
|1873 2C Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NCS.
|1873 2C Closed 3 -- Improperly Cleaned -- NCS.
|MS-60
|1,292.50
|
|Heritage Auctions
|3248
|CSN