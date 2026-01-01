Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1997 (W) Platinum $1001997 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,600 1,650 30,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Platinum $1001997-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 2,367
1998 (W) Platinum $1001998 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,580 60,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Platinum $1001998-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,400 1,400 1,450 1,500 1,650 1,933
1999 (W) Platinum $1001999 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,800 1,800 1,800 1,800 2,183 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Platinum $1001999-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,350 1,568 2,275
2000 (W) Platinum $1002000 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,563 31,333 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Platinum $1002000-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,350 1,677 1,867
2001 (W) Platinum $1002001 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 3,150 30,833 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Platinum $1002001-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,293 2,300
2002 (W) Platinum $1002002 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,696 12,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Platinum $1002002-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 1,950
2003 (W) Platinum $1002003 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,633 6,883 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Platinum $1002003-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 2,117
2004 (W) Platinum $1002004 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,696 2,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Platinum $1002004-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,700 1,700 1,700 1,750 1,867 2,617
2005 (W) Platinum $1002005 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,613 2,617 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Platinum $1002005-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,500 1,500 1,500 1,500 1,867 2,383
2006 (W) Platinum $1002006 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,563 2,233 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Platinum $1002006-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,700 1,700 1,700 1,900 2,933 3,617 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Platinum $1002006-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,667 1,908
2007 (W) Platinum $1002007 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,613 2,383 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $1002007-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,000 2,000 2,000 3,033 3,517 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $1002007-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,613 2,233
2008 (W) Platinum $1002008 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,563 1,917 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $1002008-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 2,966 4,017 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $1002008-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,700 1,700 1,700 1,700 1,883 2,800
2009-W Proof Platinum $1002009-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,717 1,967
2010-W Proof Platinum $1002010-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,350 1,400 1,633 1,833
2011-W Proof Platinum $1002011-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,600 1,717 1,933
2012-W Proof Platinum $1002012-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,350 1,660 1,983
2013-W Proof Platinum $1002013-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,350 1,668 2,250
2014 (W) Platinum $1002014 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,571 1,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Platinum $1002014-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 2,942
2015 (W) Platinum $1002015 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,620 1,745 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Platinum $1002015-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,000 2,000 2,150 2,067 2,600
2016 (W) Platinum $1002016 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,612 1,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Platinum $1002016-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,618 1,818
2017 (W) Platinum $1002017 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,612 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Platinum $1002017-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 1,743
2018 (W) Platinum $1002018 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Platinum $1002018-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,635 1,718
2019 (W) Platinum $1002019 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Platinum $1002019-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,667 1,867
2020 (W) Platinum $1002020 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,525 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Platinum $1002020-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,650 2,067
2021 (W) Platinum $1002021 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,582 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Platinum $1002021-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,600 1,733 2,075
2022 (W) Platinum $1002022 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Platinum $1002022-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,683 2,117
2023 (W) Platinum $1002023 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,400 1,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Platinum $1002023-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,675 2,050
2024-W Proof Platinum $1002024-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,688 1,800
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified