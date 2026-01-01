|1997 (W) Platinum $100
|1997 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,600
|1,650
|30,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-W Platinum $100
|1997-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,627
|2,367
|1998 (W) Platinum $100
|1998 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|1,580
|60,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Platinum $100
|1998-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,400
|1,400
|1,450
|1,500
|1,650
|1,933
|1999 (W) Platinum $100
|1999 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,800
|1,800
|1,800
|1,800
|2,183
|32,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Platinum $100
|1999-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,300
|1,300
|1,300
|1,350
|1,568
|2,275
|2000 (W) Platinum $100
|2000 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|1,563
|31,333
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Platinum $100
|2000-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,300
|1,300
|1,300
|1,350
|1,677
|1,867
|2001 (W) Platinum $100
|2001 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|3,150
|30,833
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Platinum $100
|2001-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,293
|2,300
|2002 (W) Platinum $100
|2002 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|1,696
|12,167
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Platinum $100
|2002-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,627
|1,950
|2003 (W) Platinum $100
|2003 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|1,633
|6,883
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Platinum $100
|2003-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,627
|2,117
|2004 (W) Platinum $100
|2004 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|1,696
|2,550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Platinum $100
|2004-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,700
|1,700
|1,700
|1,750
|1,867
|2,617
|2005 (W) Platinum $100
|2005 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,613
|2,617
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Platinum $100
|2005-W Platinum $100
|1,840
|1,840
|1,850
|1,850
|1,860
|1,870
|1,870
|1,960
|1,960
|2,050
|2,620
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|1,867
|2,383
|2006 (W) Platinum $100
|2006 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,200
|1,563
|2,233
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,700
|1,700
|1,700
|1,900
|2,933
|3,617
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Platinum $100
|2006-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,667
|1,908
|2007 (W) Platinum $100
|2007 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,613
|2,383
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,000
|2,000
|2,000
|2,000
|3,033
|3,517
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Platinum $100
|2007-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,613
|2,233
|2008 (W) Platinum $100
|2008 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,563
|1,917
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,400
|2,966
|4,017
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $100
|2008-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,700
|1,700
|1,700
|1,700
|1,883
|2,800
|2009-W Proof Platinum $100
|2009-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|1,717
|1,967
|2010-W Proof Platinum $100
|2010-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,350
|1,400
|1,633
|1,833
|2011-W Proof Platinum $100
|2011-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,600
|1,600
|1,600
|1,600
|1,717
|1,933
|2012-W Proof Platinum $100
|2012-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,350
|1,660
|1,983
|2013-W Proof Platinum $100
|2013-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,350
|1,668
|2,250
|2014 (W) Platinum $100
|2014 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,571
|1,783
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Platinum $100
|2014-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,800
|1,800
|1,800
|1,800
|1,900
|2,942
|2015 (W) Platinum $100
|2015 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,620
|1,745
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Platinum $100
|2015-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,000
|2,000
|2,000
|2,150
|2,067
|2,600
|2016 (W) Platinum $100
|2016 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,612
|1,783
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Platinum $100
|2016-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,618
|1,818
|2017 (W) Platinum $100
|2017 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,612
|1,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Platinum $100
|2017-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,627
|1,743
|2018 (W) Platinum $100
|2018 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,495
|1,570
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Platinum $100
|2018-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,300
|1,300
|1,300
|1,300
|1,635
|1,718
|2019 (W) Platinum $100
|2019 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,495
|1,570
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Proof Platinum $100
|2019-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|1,667
|1,867
|2020 (W) Platinum $100
|2020 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,495
|1,525
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Platinum $100
|2020-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,400
|1,400
|1,400
|1,450
|1,650
|2,067
|2021 (W) Platinum $100
|2021 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,495
|1,582
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Platinum $100
|2021-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,600
|1,600
|1,600
|1,600
|1,733
|2,075
|2022 (W) Platinum $100
|2022 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,495
|1,570
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Platinum $100
|2022-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|1,683
|2,117
|2023 (W) Platinum $100
|2023 (W) Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,200
|1,200
|1,200
|1,250
|1,400
|1,550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Platinum $100
|2023-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,500
|1,500
|1,500
|1,500
|1,675
|2,050
|2024-W Proof Platinum $100
|2024-W Proof Platinum $100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,688
|1,800