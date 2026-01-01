Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

100 dollar

Enlarge
Enlarge
100 dollar

American Eagle platinum bullion coins

President Bill Clinton signed into law the authorization for the U.S. Mint to begin producing platinum coins on Sept. 30, 1996. The first American Eagle platinum bullion coins were str...READ MORE

- Buy & Sell -
100 dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
100 dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1997 (W) Platinum $1001997 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,600 1,650 30,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Platinum $1001997-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 2,367
1998 (W) Platinum $1001998 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,580 60,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Platinum $1001998-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,400 1,400 1,450 1,500 1,650 1,933
1999 (W) Platinum $1001999 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,800 1,800 1,800 1,800 2,183 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Platinum $1001999-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,350 1,568 2,275
2000 (W) Platinum $1002000 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,563 31,333 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Platinum $1002000-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,350 1,677 1,867
2001 (W) Platinum $1002001 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 3,150 30,833 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Platinum $1002001-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,293 2,300
2002 (W) Platinum $1002002 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,696 12,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Platinum $1002002-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 1,950
2003 (W) Platinum $1002003 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,633 6,883 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Platinum $1002003-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 2,117
2004 (W) Platinum $1002004 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,696 2,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Platinum $1002004-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,700 1,700 1,700 1,750 1,867 2,617
2005 (W) Platinum $1002005 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,613 2,617 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Platinum $1002005-W Platinum $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 1,500 1,500 1,500 1,500 1,867 2,383
2006 (W) Platinum $1002006 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,200 1,563 2,233 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Platinum $1002006-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,700 1,700 1,700 1,900 2,933 3,617 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Platinum $1002006-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,667 1,908
2007 (W) Platinum $1002007 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,613 2,383 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $1002007-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,000 2,000 2,000 3,033 3,517 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $1002007-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,613 2,233
2008 (W) Platinum $1002008 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,563 1,917 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $1002008-W Burnished Uncirculated Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,400 2,966 4,017 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $1002008-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,700 1,700 1,700 1,700 1,883 2,800
2009-W Proof Platinum $1002009-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,717 1,967
2010-W Proof Platinum $1002010-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,350 1,400 1,633 1,833
2011-W Proof Platinum $1002011-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,600 1,717 1,933
2012-W Proof Platinum $1002012-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,350 1,660 1,983
2013-W Proof Platinum $1002013-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,350 1,668 2,250
2014 (W) Platinum $1002014 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,571 1,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Platinum $1002014-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 2,942
2015 (W) Platinum $1002015 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,620 1,745 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Platinum $1002015-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,000 2,000 2,000 2,150 2,067 2,600
2016 (W) Platinum $1002016 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,612 1,783 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Platinum $1002016-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,618 1,818
2017 (W) Platinum $1002017 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,612 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Platinum $1002017-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,627 1,743
2018 (W) Platinum $1002018 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Platinum $1002018-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,300 1,300 1,300 1,300 1,635 1,718
2019 (W) Platinum $1002019 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Platinum $1002019-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,667 1,867
2020 (W) Platinum $1002020 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,525 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Platinum $1002020-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,400 1,400 1,400 1,450 1,650 2,067
2021 (W) Platinum $1002021 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,582 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Platinum $1002021-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600 1,600 1,600 1,600 1,733 2,075
2022 (W) Platinum $1002022 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,495 1,570 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Platinum $1002022-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,683 2,117
2023 (W) Platinum $1002023 (W) Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- 1,200 1,200 1,200 1,250 1,400 1,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Platinum $1002023-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,675 2,050
2024-W Proof Platinum $1002024-W Proof Platinum $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,688 1,800
 
American Liberty, High Relief
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2015-W Gold $1002015-W Gold $100 -.- -.- -.- -.- -.- 3,300 3,325 3,335 3,395 3,488 3,625 -.- -.- -.- -.-
2017-W Gold $1002017-W Gold $100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,915 2,950 3,075 3,667
2019-W Gold $1002019-W Gold $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 3,150 1,870 3,420 1,960 3,500 2,620 -.- -.- -.- -.-
2021-W Gold $1002021-W Gold $100 1,840 1,840 1,850 1,850 1,860 1,870 1,870 1,960 1,960 2,050 2,620 5,000 5,200 6,000 8,750
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified