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|2007-W Abigail Adams $10 Gold
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|-.-
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|2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold
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|-.-
|-.-
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|-.-
|-.-
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|2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold
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|2013-W Ida McKinley $10 Gold
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|2013-W Ida McKinley $10 Gold
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|2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold
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|2015-W Bess Truman $10 Gold
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