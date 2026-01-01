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First Spouse

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First Spouse gold $10 bullion coins

The same 2005 law that directed the U.S. Mint to produce dollar coins with portraits of U.S. Presidents on the obverse also created the First Spouse gold $10 bullion coin program, which ...READ MORE

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2007-W Abigail Adams $10 Gold2007-W Abigail Adams $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,998 -.- -.- -.- -.-
2007-W Abigail Adams $10 Gold2007-W Abigail Adams $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,844 1,894 1,950
2007-W Dolley Madison $10 Gold2007-W Dolley Madison $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2007-W Dolley Madison $10 Gold2007-W Dolley Madison $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,839 1,894 2,019
2007-W Draped Bust Liberty $10 Gold2007-W Draped Bust Liberty $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,926 -.- -.- -.- -.-
2007-W Draped Bust Liberty $10 Gold2007-W Draped Bust Liberty $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,844 1,892 1,969
2007-W Martha Washington $10 Gold2007-W Martha Washington $10 Gold 1,819 1,825 1,884 1,948 -.- -.- -.- -.-
2007-W Martha Washington $10 Gold2007-W Martha Washington $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,839 1,894 1,969
2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,998 -.- -.- -.- -.-
2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,889 1,915 1,969 1,988
2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,998 -.- -.- -.- -.-
2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,854 1,912 1,969
2008-W Louisa Adams $10 Gold2008-W Louisa Adams $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,998 -.- -.- -.- -.-
2008-W Louisa Adams $10 Gold2008-W Louisa Adams $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,854 1,894 1,969
2008-W Seated Liberty $10 Gold2008-W Seated Liberty $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,998 -.- -.- -.- -.-
2008-W Seated Liberty $10 Gold2008-W Seated Liberty $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,889 1,915 1,988 2,018
2009-W Anna Harrison $10 Gold2009-W Anna Harrison $10 Gold 1,819 1,829 1,952 2,005 -.- -.- -.- -.-
2009-W Anna Harrison $10 Gold2009-W Anna Harrison $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,862 1,889 1,940 1,969
2009-W Julia Tyler $10 Gold2009-W Julia Tyler $10 Gold 1,962 1,999 2,088 2,104 -.- -.- -.- -.-
2009-W Julia Tyler $10 Gold2009-W Julia Tyler $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,844 1,889 1,942
2009-W Letitia Tyler $10 Gold2009-W Letitia Tyler $10 Gold 1,819 1,824 1,878 1,904 -.- -.- -.- -.-
2009-W Letitia Tyler $10 Gold2009-W Letitia Tyler $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,844 1,889 1,942
2009-W Margaret Taylor $10 Gold2009-W Margaret Taylor $10 Gold 1,300 1,350 1,400 1,450 -.- -.- -.- -.-
2009-W Margaret Taylor $10 Gold2009-W Margaret Taylor $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,835 1,898 1,922
2009-W Sarah Polk $10 Gold2009-W Sarah Polk $10 Gold 1,300 1,350 1,400 1,450 -.- -.- -.- -.-
2009-W Sarah Polk $10 Gold2009-W Sarah Polk $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,929 1,942 2,019 2,025
2010-W Abigail Fillmore $10 Gold2010-W Abigail Fillmore $10 Gold 1,819 1,834 1,889 1,952 -.- -.- -.- -.-
2010-W Abigail Fillmore $10 Gold2010-W Abigail Fillmore $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,844 1,889 2,019
2010-W Coronet Liberty $10 Gold2010-W Coronet Liberty $10 Gold 1,819 1,829 1,952 2,004 -.- -.- -.- -.-
2010-W Coronet Liberty $10 Gold2010-W Coronet Liberty $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,849 1,869 1,889 2,025
2010-W Jane Pierce $10 Gold2010-W Jane Pierce $10 Gold 1,819 1,829 1,899 1,952 -.- -.- -.- -.-
2010-W Jane Pierce $10 Gold2010-W Jane Pierce $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,849 1,919 1,964 2,034
2010-W Mary Lincoln $10 Gold2010-W Mary Lincoln $10 Gold 1,819 1,829 1,889 2,004 -.- -.- -.- -.-
2010-W Mary Lincoln $10 Gold2010-W Mary Lincoln $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,849 1,889 1,939 2,004
2011-W Eliza Johnson $10 Gold2011-W Eliza Johnson $10 Gold 1,819 1,829 1,889 1,922 -.- -.- -.- -.-
2011-W Eliza Johnson $10 Gold2011-W Eliza Johnson $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,864 1,874 1,889 1,976
2011-W Julia Grant $10 Gold2011-W Julia Grant $10 Gold 1,819 1,829 1,889 2,004 -.- -.- -.- -.-
2011-W Julia Grant $10 Gold2011-W Julia Grant $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,864 1,874 1,934 1,998
2011-W Lucretia Garfield $10 Gold2011-W Lucretia Garfield $10 Gold 1,819 1,829 1,889 1,922 -.- -.- -.- -.-
2011-W Lucretia Garfield $10 Gold2011-W Lucretia Garfield $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,829 1,842 1,889 1,919
2011-W Lucy Hayes $10 Gold2011-W Lucy Hayes $10 Gold 1,819 1,829 1,922 2,004 -.- -.- -.- -.-
2011-W Lucy Hayes $10 Gold2011-W Lucy Hayes $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,864 1,879 1,929 1,988
2012-W Alice Paul $10 Gold2012-W Alice Paul $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,922 -.- -.- -.- -.-
2012-W Alice Paul $10 Gold2012-W Alice Paul $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,852 1,866 1,919 2,024
2012-W Caroline Harrison $10 Gold2012-W Caroline Harrison $10 Gold 1,819 1,829 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2012-W Caroline Harrison $10 Gold2012-W Caroline Harrison $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,864 1,889 1,940 1,998
2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold 1,819 1,829 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,889 1,900 1,949 1,989
2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold 1,869 1,875 1,942 2,045 -.- -.- -.- -.-
2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,879 1,889 1,939 1,998
2013-W Edith Roosevelt $10 Gold2013-W Edith Roosevelt $10 Gold 1,839 1,850 1,904 1,929 -.- -.- -.- -.-
2013-W Edith Roosevelt $10 Gold2013-W Edith Roosevelt $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,850 1,889 1,942
2013-W Edith Wilson $10 Gold2013-W Edith Wilson $10 Gold 1,819 1,829 1,889 2,054 -.- -.- -.- -.-
2013-W Edith Wilson $10 Gold2013-W Edith Wilson $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,854 1,864 1,914 1,976
2013-W Ellen Wilson $10 Gold2013-W Ellen Wilson $10 Gold 1,819 1,829 1,889 1,929 -.- -.- -.- -.-
2013-W Ellen Wilson $10 Gold2013-W Ellen Wilson $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,839 1,844 1,889 1,942
2013-W Helen Taft $10 Gold2013-W Helen Taft $10 Gold 1,819 1,829 1,885 1,990 -.- -.- -.- -.-
2013-W Helen Taft $10 Gold2013-W Helen Taft $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,844 1,860 1,910 1,976
2013-W Ida McKinley $10 Gold2013-W Ida McKinley $10 Gold 1,835 1,844 1,904 1,954 -.- -.- -.- -.-
2013-W Ida McKinley $10 Gold2013-W Ida McKinley $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,844 1,850 1,889 1,942
2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
2014-W Florence Harding $10 Gold2014-W Florence Harding $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2014-W Florence Harding $10 Gold2014-W Florence Harding $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,898 1,924
2014-W Grace Coolidge $10 Gold2014-W Grace Coolidge $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,954 -.- -.- -.- -.-
2014-W Grace Coolidge $10 Gold2014-W Grace Coolidge $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
2014-W Lou Hoover $10 Gold2014-W Lou Hoover $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,905 -.- -.- -.- -.-
2014-W Lou Hoover $10 Gold2014-W Lou Hoover $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
2015-W Bess Truman $10 Gold2015-W Bess Truman $10 Gold 1,819 1,825 1,889 2,045 -.- -.- -.- -.-
2015-W Bess Truman $10 Gold2015-W Bess Truman $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,954 -.- -.- -.- -.-
2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,898 1,924
2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold 1,819 1,825 1,889 2,254 -.- -.- -.- -.-
2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,898 1,924
2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,954 -.- -.- -.- -.-
2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,898 1,924
2016-W Betty Ford $10 Gold2016-W Betty Ford $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,844 1,889 1,925
2016-W Betty Ford $10 Gold2016-W Betty Ford $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2016-W Nancy Reagan $10 Gold2016-W Nancy Reagan $10 Gold 1,819 1,825 1,889 2,104 -.- -.- -.- -.-
2016-W Nancy Reagan $10 Gold2016-W Nancy Reagan $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,824 1,849 1,898 1,924
2016-W Patricia Nixon $10 Gold2016-W Patricia Nixon $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,824 1,849 1,898 1,924
2016-W Patricia Nixon $10 Gold2016-W Patricia Nixon $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,925 -.- -.- -.- -.-
2020-W Barbara Bush $10 Gold2020-W Barbara Bush $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2020-W Barbara Bush $10 Gold2020-W Barbara Bush $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,844 1,899 1,975
 
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