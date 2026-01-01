|1986 (W) Gold $10
|1986 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,109
|1,257
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987 (W) Gold $10
|1987 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,109
|1,633
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988 (W) Gold $10
|1988 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|1,000
|1,000
|1,000
|2,100
|2,967
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-P Gold $10
|1988-P Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,043
|1,224
|1989 (W) Gold $10
|1989 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|1,000
|1,000
|1,000
|2,425
|3,025
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-P Gold $10
|1989-P Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,084
|1,158
|1990 (W) Gold $10
|1990 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|1,200
|1,200
|1,200
|2,825
|10,667
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-P Gold $10
|1990-P Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|850
|-.-
|-.-
|900
|1,084
|1,208
|1991 (W) Gold $10
|1991 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|850
|1,200
|1,200
|1,200
|2,775
|3,408
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-P Gold $10
|1991-P Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,084
|1,208
|1992 (W) Gold $10
|1992 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|850
|900
|1,000
|2,117
|2,550
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-P Gold $10
|1992-P Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,084
|1,183
|1993 (W) Gold $10
|1993 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|850
|900
|1,000
|2,083
|2,667
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Gold $10
|1993-P Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,093
|1,208
|1994 (W) Gold $10
|1994 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|900
|900
|1,000
|2,050
|2,617
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-W Gold $10
|1994-W Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,118
|1,208
|1995 (W) Gold $10
|1995 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|900
|900
|1,000
|2,217
|5,150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-W Gold $10
|1995-W Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,084
|1,200
|1996 (W) Gold $10
|1996 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|900
|900
|1,000
|2,117
|2,733
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-W Gold $10
|1996-W Gold $10
|1,140
|1,150
|1,150
|1,150
|1,160
|1,160
|1,160
|1,220
|1,220
|1,280
|1,490
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,200
|1997 (S or W) Gold $10
|1997 (S or W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|850
|850
|1,101
|2,080
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-W Gold $10
|1997-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,200
|1998 (S or W) Gold $10
|1998 (S or W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,101
|1,633
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Gold $10
|1998-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,200
|1999 (S or W) Gold $10
|1999 (S or W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,101
|1,201
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Gold $10
|1999-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,109
|1,198
|2000 (S or W) Gold $10
|2000 (S or W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,047
|1,305
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Gold $10
|2000-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,183
|2001 (W) Gold $10
|2001 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|850
|900
|1,000
|1,992
|2,225
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Gold $10
|2001-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,087
|1,180
|2002 (W) Gold $10
|2002 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,134
|1,392
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Gold $10
|2002-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,093
|1,183
|2003 (W) Gold $10
|2003 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,047
|1,096
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Gold $10
|2003-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,199
|2004 (W) Gold $10
|2004 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|850
|850
|850
|1,047
|1,137
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Gold $10
|2004-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,183
|2005 (W) Gold $10
|2005 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|850
|850
|850
|1,047
|1,117
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Gold $10
|2005-W Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,208
|2006 (W) Gold $10
|2006 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|880
|880
|880
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $10
|2006-W Burnished Uncirculated Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|992
|1,207
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Gold $10
|2006-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,089
|1,179
|2007 (W) Gold $10
|2007 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,129
|1,336
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $10
|2007-W Burnished Uncirculated Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,042
|1,173
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Gold $10
|2007-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,203
|2008 (W) Gold $10
|2008 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,047
|1,119
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $10
|2008-W Burnished Uncirculated Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|850
|1,083
|2,125
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Gold $10
|2008-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,208
|2009 (W) Gold $10
|2009 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,121
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010 (W) Gold $10
|2010 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,121
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-W Proof Gold $10
|2010-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,091
|1,183
|2011 (W) Gold $10
|2011 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,051
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Proof Gold $10
|2011-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,084
|1,174
|2012 (W) Gold $10
|2012 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,116
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Proof Gold $10
|2012-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,183
|2013 (W) Gold $10
|2013 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,116
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Proof Gold $10
|2013-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,174
|2014 (W) Gold $10
|2014 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|850
|900
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014 (W) Gold $10
|2014 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Gold $10
|2014-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,174
|2015 (W) Gold $10
|2015 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Gold $10
|2015-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,174
|2016 (W) Gold $10
|2016 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Gold $10
|2016-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,174
|2017 (W) Gold $10
|2017 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Gold $10
|2017-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,174
|2018 (W) Gold $10
|2018 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Gold $10
|2018-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,088
|1,174
|2019 (W) Gold $10
|2019 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Proof Gold $10
|2019-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,074
|1,174
|2020 (W) Gold $10
|2020 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Gold $10
|2020-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,074
|1,174
|2021 (W) Gold $10
|2021 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $10
|2021 (W) Type 2 Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,025
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $10
|2021-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,058
|1,141
|2021-W Proof Type 2 Gold $10
|2021-W Proof Type 2 Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,050
|1,145
|2022 (W) Gold $10
|2022 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,025
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Gold $10
|2022-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,079
|1,174
|2023 (W) Gold $10
|2023 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,025
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Gold $10
|2023-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,083
|1,133
|2024 (W) Gold $10
|2024 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,025
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-W Proof Gold $10
|2024-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,083
|1,133
|1997-W Platinum $10
|1997-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|223
|355
|1997 (W) Platinum $10
|1997 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|180
|236
|1,350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998 (W) Platinum $10
|1998 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|200
|200
|200
|258
|5,800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-W Platinum $10
|1998-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|214
|348
|1999 (W) Platinum $10
|1999 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|200
|220
|1,983
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-W Platinum $10
|1999-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|203
|305
|2000 (W) Platinum $10
|2000 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|215
|842
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-W Platinum $10
|2000-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|206
|282
|2001 (W) Platinum $10
|2001 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|208
|515
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Platinum $10
|2001-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|199
|327
|2002 (W) Platinum $10
|2002 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|206
|355
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Platinum $10
|2002-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|206
|293
|2003 (W) Platinum $10
|2003 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|204
|475
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Platinum $10
|2003-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|150
|150
|211
|293
|2004 (W) Platinum $10
|2004 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|212
|310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Platinum $10
|2004-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|225
|225
|225
|225
|253
|432
|2005 (W) Platinum $10
|2005 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|202
|268
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Platinum $10
|2005-W Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|150
|150
|150
|216
|345
|2006 (W) Platinum $10
|2006 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|214
|257
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Platinum $10
|2006-W Proof Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|150
|150
|150
|221
|278
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|2006-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|350
|350
|350
|350
|733
|975
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Platinum $10
|2007-W Proof Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|175
|175
|175
|200
|210
|303
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|2007-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|180
|512
|642
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007 (W) Platinum $10
|2007 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|200
|200
|216
|270
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008 (W) Platinum $10
|2008 (W) Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|180
|180
|180
|190
|207
|280
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Platinum $10
|2008-W Proof Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|200
|200
|225
|236
|435
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|2008-W Burnished Uncirculated Platinum $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|225
|225
|250
|250
|608
|802
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-