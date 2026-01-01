Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1986 (W) Gold $101986 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,109 1,257 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987 (W) Gold $101987 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,109 1,633 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988 (W) Gold $101988 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 1,000 1,000 1,000 2,100 2,967 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-P Gold $101988-P Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,043 1,224
1989 (W) Gold $101989 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 900 1,000 1,000 1,000 2,425 3,025 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-P Gold $101989-P Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 900 -.- -.- 900 1,084 1,158
1990 (W) Gold $101990 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 1,200 1,200 1,200 2,825 10,667 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-P Gold $101990-P Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 850 -.- -.- 900 1,084 1,208
1991 (W) Gold $101991 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 850 1,200 1,200 1,200 2,775 3,408 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-P Gold $101991-P Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 900 -.- -.- 900 1,084 1,208
1992 (W) Gold $101992 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 850 900 1,000 2,117 2,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-P Gold $101992-P Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 900 -.- -.- 900 1,084 1,183
1993 (W) Gold $101993 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 850 900 1,000 2,083 2,667 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Gold $101993-P Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,093 1,208
1994 (W) Gold $101994 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 900 900 900 1,000 2,050 2,617 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-W Gold $101994-W Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 900 -.- -.- 900 1,118 1,208
1995 (W) Gold $101995 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 900 900 900 1,000 2,217 5,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-W Gold $101995-W Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 900 -.- -.- 900 1,084 1,200
1996 (W) Gold $101996 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 900 900 900 1,000 2,117 2,733 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-W Gold $101996-W Gold $10 1,140 1,150 1,150 1,150 1,160 1,160 1,160 1,220 1,220 1,280 1,490 900 -.- -.- 900 1,088 1,200
1997 (S or W) Gold $101997 (S or W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 850 850 1,101 2,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-W Gold $101997-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,200
1998 (S or W) Gold $101998 (S or W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,101 1,633 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Gold $101998-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,200
1999 (S or W) Gold $101999 (S or W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,101 1,201 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Gold $101999-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,109 1,198
2000 (S or W) Gold $102000 (S or W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,047 1,305 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Gold $102000-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,183
2001 (W) Gold $102001 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 850 900 1,000 1,992 2,225 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Gold $102001-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,087 1,180
2002 (W) Gold $102002 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,134 1,392 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Gold $102002-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,093 1,183
2003 (W) Gold $102003 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,047 1,096 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Gold $102003-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,199
2004 (W) Gold $102004 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 850 850 850 1,047 1,137 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Gold $102004-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,183
2005 (W) Gold $102005 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 850 850 850 1,047 1,117 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Gold $102005-W Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,208
2006 (W) Gold $102006 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 880 880 880 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Burnished Uncirculated Gold $102006-W Burnished Uncirculated Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 992 1,207 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Gold $102006-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,089 1,179
2007 (W) Gold $102007 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,129 1,336 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Gold $102007-W Burnished Uncirculated Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,042 1,173 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Gold $102007-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,203
2008 (W) Gold $102008 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,047 1,119 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Gold $102008-W Burnished Uncirculated Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 850 1,083 2,125 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Gold $102008-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,208
2009 (W) Gold $102009 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,121 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010 (W) Gold $102010 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,121 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Gold $102010-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,091 1,183
2011 (W) Gold $102011 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,051 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Gold $102011-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,084 1,174
2012 (W) Gold $102012 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,116 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Gold $102012-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,183
2013 (W) Gold $102013 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,116 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Gold $102013-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,174
2014 (W) Gold $102014 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 850 900 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014 (W) Gold $102014 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Gold $102014-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,174
2015 (W) Gold $102015 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Gold $102015-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,174
2016 (W) Gold $102016 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Gold $102016-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,174
2017 (W) Gold $102017 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Gold $102017-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,174
2018 (W) Gold $102018 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Gold $102018-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,088 1,174
2019 (W) Gold $102019 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Proof Gold $102019-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,074 1,174
2020 (W) Gold $102020 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Gold $102020-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,074 1,174
2021 (W) Gold $102021 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,047 1,112 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021 (W) Type 2 Gold $102021 (W) Type 2 Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,025 1,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Gold $102021-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,058 1,141
2021-W Proof Type 2 Gold $102021-W Proof Type 2 Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,050 1,145
2022 (W) Gold $102022 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,025 1,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Gold $102022-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,079 1,174
2023 (W) Gold $102023 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- 800 800 800 800 1,025 1,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Gold $102023-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 -.- -.- 900 1,083 1,133
2024 (W) Gold $102024 (W) Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,025 1,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2024-W Proof Gold $102024-W Proof Gold $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,083 1,133
1997-W Platinum $101997-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 223 355
1997 (W) Platinum $101997 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 180 236 1,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998 (W) Platinum $101998 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 200 200 200 200 258 5,800 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-W Platinum $101998-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 214 348
1999 (W) Platinum $101999 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 200 220 1,983 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-W Platinum $101999-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 203 305
2000 (W) Platinum $102000 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 215 842 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-W Platinum $102000-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 206 282
2001 (W) Platinum $102001 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 208 515 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Platinum $102001-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 199 327
2002 (W) Platinum $102002 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 206 355 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Platinum $102002-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 206 293
2003 (W) Platinum $102003 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 204 475 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Platinum $102003-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 140 150 150 150 211 293
2004 (W) Platinum $102004 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 212 310 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Platinum $102004-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 225 225 225 225 253 432
2005 (W) Platinum $102005 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 202 268 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Platinum $102005-W Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150 150 150 150 216 345
2006 (W) Platinum $102006 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 214 257 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Platinum $102006-W Proof Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150 150 150 150 221 278
2006-W Burnished Uncirculated Platinum $102006-W Burnished Uncirculated Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 350 350 350 350 733 975 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Platinum $102007-W Proof Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175 175 175 200 210 303
2007-W Burnished Uncirculated Platinum $102007-W Burnished Uncirculated Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 180 512 642 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007 (W) Platinum $102007 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 200 200 216 270 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008 (W) Platinum $102008 (W) Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 180 180 180 190 207 280 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Platinum $102008-W Proof Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 200 200 225 236 435
2008-W Burnished Uncirculated Platinum $102008-W Burnished Uncirculated Platinum $10 -.- -.- -.- -.- -.- 225 225 250 250 608 802 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified