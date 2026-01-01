|2021 (W) Gold $10
|2021 (W) Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,047
|1,112
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (W) Type 2 Gold $10
|2021 (W) Type 2 Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|800
|800
|800
|800
|1,025
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Gold $10
|2021-W Proof Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,058
|1,141
|2021-W Proof Type 2 Gold $10
|2021-W Proof Type 2 Gold $10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|900
|-.-
|-.-
|900
|1,050
|1,145