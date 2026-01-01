|2016-W Betty Ford $10 Gold
|2016-W Betty Ford $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,825
|1,844
|1,889
|1,925
|2016-W Betty Ford $10 Gold
|2016-W Betty Ford $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,904
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Nancy Reagan $10 Gold
|2016-W Nancy Reagan $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|2,104
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Nancy Reagan $10 Gold
|2016-W Nancy Reagan $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,824
|1,849
|1,898
|1,924
|2016-W Patricia Nixon $10 Gold
|2016-W Patricia Nixon $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,824
|1,849
|1,898
|1,924
|2016-W Patricia Nixon $10 Gold
|2016-W Patricia Nixon $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,925
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-