Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

First Spouse

Enlarge
Enlarge
First Spouse

First Spouse gold $10 bullion coins

The same 2005 law that directed the U.S. Mint to produce dollar coins with portraits of U.S. Presidents on the obverse also created the First Spouse gold $10 bullion coin program, which ...READ MORE

- Buy & Sell -
First Spouse
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
First Spouse
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

First Spouse
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2016-W Betty Ford $10 Gold2016-W Betty Ford $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,844 1,889 1,925
2016-W Betty Ford $10 Gold2016-W Betty Ford $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2016-W Nancy Reagan $10 Gold2016-W Nancy Reagan $10 Gold 1,819 1,825 1,889 2,104 -.- -.- -.- -.-
2016-W Nancy Reagan $10 Gold2016-W Nancy Reagan $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,824 1,849 1,898 1,924
2016-W Patricia Nixon $10 Gold2016-W Patricia Nixon $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,824 1,849 1,898 1,924
2016-W Patricia Nixon $10 Gold2016-W Patricia Nixon $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,925 -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified