|2015-W Bess Truman $10 Gold
|2015-W Bess Truman $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|2,045
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|2015-W Bess Truman $10 Gold
|2015-W Bess Truman $10 Gold
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|1,825
|1,849
|1,889
|1,920
|2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold
|2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,954
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|2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold
|2015-W Jacqueline Kennedy $10 Gold
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|1,825
|1,849
|1,898
|1,924
|2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold
|2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|2,254
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|2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold
|2015-W Lady Bird Johnson $10 Gold
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|-.-
|1,825
|1,849
|1,898
|1,924
|2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold
|2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,954
|-.-
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|-.-
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|2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold
|2015-W Mamie Eisenhower $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,825
|1,849
|1,898
|1,924