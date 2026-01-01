Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

First Spouse

Enlarge
Enlarge
First Spouse

First Spouse gold $10 bullion coins

The same 2005 law that directed the U.S. Mint to produce dollar coins with portraits of U.S. Presidents on the obverse also created the First Spouse gold $10 bullion coin program, which ...READ MORE

- Buy & Sell -
First Spouse
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
First Spouse
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

First Spouse
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-65 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
2014-W Florence Harding $10 Gold2014-W Florence Harding $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,904 -.- -.- -.- -.-
2014-W Florence Harding $10 Gold2014-W Florence Harding $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,898 1,924
2014-W Grace Coolidge $10 Gold2014-W Grace Coolidge $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,954 -.- -.- -.- -.-
2014-W Grace Coolidge $10 Gold2014-W Grace Coolidge $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
2014-W Lou Hoover $10 Gold2014-W Lou Hoover $10 Gold 1,819 1,825 1,889 1,905 -.- -.- -.- -.-
2014-W Lou Hoover $10 Gold2014-W Lou Hoover $10 Gold -.- -.- -.- -.- 1,825 1,849 1,889 1,920
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified