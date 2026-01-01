|2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold
|2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,904
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold
|2014-W Anna Eleanor Roosevelt $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,825
|1,849
|1,889
|1,920
|2014-W Florence Harding $10 Gold
|2014-W Florence Harding $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,904
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Florence Harding $10 Gold
|2014-W Florence Harding $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,825
|1,849
|1,898
|1,924
|2014-W Grace Coolidge $10 Gold
|2014-W Grace Coolidge $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,954
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Grace Coolidge $10 Gold
|2014-W Grace Coolidge $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,825
|1,849
|1,889
|1,920
|2014-W Lou Hoover $10 Gold
|2014-W Lou Hoover $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,905
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Lou Hoover $10 Gold
|2014-W Lou Hoover $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,825
|1,849
|1,889
|1,920