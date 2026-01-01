|2012-W Alice Paul $10 Gold
|2012-W Alice Paul $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,922
|-.-
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|-.-
|-.-
|2012-W Alice Paul $10 Gold
|2012-W Alice Paul $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,852
|1,866
|1,919
|2,024
|2012-W Caroline Harrison $10 Gold
|2012-W Caroline Harrison $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,889
|1,904
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Caroline Harrison $10 Gold
|2012-W Caroline Harrison $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,864
|1,889
|1,940
|1,998
|2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold
|2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,889
|1,904
|-.-
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|-.-
|-.-
|2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold
|2012-W Frances Cleveland (First Term) $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,889
|1,900
|1,949
|1,989
|2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold
|2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold
|1,869
|1,875
|1,942
|2,045
|-.-
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|-.-
|-.-
|2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold
|2012-W Frances Cleveland (Second Term) $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,879
|1,889
|1,939
|1,998