|2011-W Eliza Johnson $10 Gold
|2011-W Eliza Johnson $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,889
|1,922
|-.-
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|-.-
|-.-
|2011-W Eliza Johnson $10 Gold
|2011-W Eliza Johnson $10 Gold
|-.-
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|-.-
|1,864
|1,874
|1,889
|1,976
|2011-W Julia Grant $10 Gold
|2011-W Julia Grant $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,889
|2,004
|-.-
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|2011-W Julia Grant $10 Gold
|2011-W Julia Grant $10 Gold
|-.-
|-.-
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|1,864
|1,874
|1,934
|1,998
|2011-W Lucretia Garfield $10 Gold
|2011-W Lucretia Garfield $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,889
|1,922
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|2011-W Lucretia Garfield $10 Gold
|2011-W Lucretia Garfield $10 Gold
|-.-
|-.-
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|-.-
|1,829
|1,842
|1,889
|1,919
|2011-W Lucy Hayes $10 Gold
|2011-W Lucy Hayes $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,922
|2,004
|-.-
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|-.-
|-.-
|2011-W Lucy Hayes $10 Gold
|2011-W Lucy Hayes $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,864
|1,879
|1,929
|1,988